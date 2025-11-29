Pengeélen táncol Ukrajna: kiderült, kiket küld majd Zelenszkij Jermak bukása után Amerikába

Felrobbantotta az internetet Trump sejtelmes üzenete: ezt írta az amerikai elnök a béketárgyalásokkal kapcsolatban!
„Isten áldja Amerikát!” – fogalmazott az amerikai elnök.
Hamarosan tárgyalhatnak az amerikai béketerv részleteiről.
Andrij Jermak lemondását követően mégis sor kerül az ukrán–amerikai egyeztetésre Miamiban: az elnöki iroda volt vezetője helyett Rusztem Umerov, az ukrán Nemzetbiztonsági és Védelmi Tanács (RNBO) titkára utazik az Egyesült Államokba, hogy találkozzon Donald Trump amerikai elnök követeivel – számolt be a hírről a Kárpáti Igaz Szó.
Az értesülések szerint Miamiban Umerov Steve Witkoff különmegbízottal, valamint az amerikai elnök vejével, Jared Kushnerrel ül majd tárgyalóasztalhoz.
A találkozót Jermak váratlan lemondása után először lemondták, ám később kiderült, hogy mégis megtartják.
Mint ismert, Jermak a hétvégén Miamiba utazott volna, hogy az amerikai „béketerv” részleteiről tárgyaljon Trump követeivel. Jermak lemondásáig irányította az Ukrajna nevében folytatott tárgyalócsoportot az Oroszországgal kötendő békemegállapodásról.
Volodimir Zelenszkij ukrán elnök november 28-án jelezte: a jövőben az ukrán delegáció összetétele is változik.
Az államfő szerint az Ukrajnát képviselő tárgyalók között lesz:
Eddig a delegációt Andrij Jermak, az Elnöki Hivatal vezetője irányította – hívta fel rá a figyelmet a lap.
Ezt is ajánljuk a témában
„Isten áldja Amerikát!” – fogalmazott az amerikai elnök.
Nyitókép: JOHN THYS / AFP
Kapcsolódó cikkek a Háború Ukrajnában aktában.
Az SZBU egyik vezetője szombaton közölte, hogy Ukrajna támadta meg a tengeri drónokkal a két tartályhajót.
A magyar kormányfő a Die Weltnek adott interjút.
Nagyon nem örülnek Orbán Viktor vétójának.