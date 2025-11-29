Pengeélen táncol Ukrajna: kiderült, kiket küld majd Zelenszkij Jermak bukása után Amerikába

Andrij Jermak lemondását követően mégis sor kerül az ukrán–amerikai egyeztetésre Miamiban: az elnöki iroda volt vezetője helyett Rusztem Umerov, az ukrán Nemzetbiztonsági és Védelmi Tanács (RNBO) titkára utazik az Egyesült Államokba, hogy találkozzon Donald Trump amerikai elnök követeivel – számolt be a hírről a Kárpáti Igaz Szó.

Az értesülések szerint Miamiban Umerov Steve Witkoff különmegbízottal, valamint az amerikai elnök vejével, Jared Kushnerrel ül majd tárgyalóasztalhoz.

A találkozót Jermak váratlan lemondása után először lemondták, ám később kiderült, hogy mégis megtartják.