Pengeélen táncol Ukrajna: kiderült, kiket küld majd Zelenszkij Jermak bukása után Amerikába

2025. november 29. 15:43

Hamarosan tárgyalhatnak az amerikai béketerv részleteiről.

2025. november 29. 15:43
null

Andrij Jermak lemondását követően mégis sor kerül az ukrán–amerikai egyeztetésre Miamiban: az elnöki iroda volt vezetője helyett Rusztem Umerov, az ukrán Nemzetbiztonsági és Védelmi Tanács (RNBO) titkára utazik az Egyesült Államokba, hogy találkozzon Donald Trump amerikai elnök követeivel – számolt be a hírről a Kárpáti Igaz Szó.

Az értesülések szerint Miamiban Umerov Steve Witkoff különmegbízottal, valamint az amerikai elnök vejével, Jared Kushnerrel ül majd tárgyalóasztalhoz.

A találkozót Jermak váratlan lemondása után először lemondták, ám később kiderült, hogy mégis megtartják.

Mint ismert, Jermak a hétvégén Miamiba utazott volna, hogy az amerikai „béketerv” részleteiről tárgyaljon Trump követeivel. Jermak lemondásáig irányította az Ukrajna nevében folytatott tárgyalócsoportot az Oroszországgal kötendő békemegállapodásról.

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök november 28-án jelezte: a jövőben az ukrán delegáció összetétele is változik.

Az államfő szerint az Ukrajnát képviselő tárgyalók között lesz:

  • az ukrán fegyveres erők vezérkari főnöke,
  • a katonai hírszerzés,
  • a Nemzetbiztonsági és Védelmi Tanács (RNBO),
  • valamint a külügyminisztérium képviselői.

Eddig a delegációt Andrij Jermak, az Elnöki Hivatal vezetője irányította – hívta fel rá a figyelmet a lap.

Nyitókép: JOHN THYS / AFP

borsos-2
2025. november 29. 17:07
Nem a náci gnóm küldöttei kellenek, hanem az utolsó legitim politikai erő, a parlament küldöttsége. Viszik a gnóm fejét ajándéknak és egy tollat kérnek csak aláírni.
Válasz erre
0
0
Héja
2025. november 29. 16:33
Lassan elfogynak az ukrán küldöncök.
Válasz erre
0
0
SzaboGeza
2025. november 29. 16:14
Majd akit mondanak!!!:)
Válasz erre
1
0
nagyi1954
•••
2025. november 29. 16:05 Szerkesztve
Ha nem áll be a sorba, Jermak után Zelenszkij következik. Jobb mihamarább békét kötni, mint a frontra menni.
Válasz erre
4
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!