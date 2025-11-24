Felrobbantotta az internetet Trump sejtelmes üzenete: ezt írta az amerikai elnök a béketárgyalásokkal kapcsolatban!

Meghúzta a vörös vonalat Ukrajna: elfelejtheti a békét Putyin, ha ezekből a követelésekből nem enged
Ukrajna nem fog beleegyezni az Oroszország által megszállt területek jogi elismerésébe – szögezte le rögtön az ukrán parlament elnöke.
„Isten áldja Amerikát!” – fogalmazott az amerikai elnök.
Donald Trump amerikai elnök a közösségi oldalán egy bizakodó bejegyzést tett közzé, amelyben óvatos reményt fogalmazott meg a béketárgyalásokkal kapcsolatban.
A bejegyzésben az amerikai elnök kételkedve ugyan, mégis bizakodóan utalt arra, hogy „talán valami jó dolog történik” a tárgyalásokon.
Így fogalmazott Trump: „tényleg lehetséges, hogy jelentős előrelépés történt az orosz–ukrán béketárgyalásokon? Ne higgyünk benne, amíg nem látjuk, de lehet, hogy valami jó dolog történik. Isten áldja Amerikát!”
Nyitókép: Jim WATSON / AFP
A Telegraph elemzése szerint a franciák, a németek és a britek állítólag azt akarják megakadályozni, hogy „Moszkva diktálja a feltételeket”.
Válaszút elé érkezett az ukrán elnök – mutatott rá a Faktum tényellenőrző portál.
Mike Lee szerint a franciák, a britek és a németek „öngyilkos” javaslatcsomaggal álltak elő.