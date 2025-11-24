Ft
háború Háború Ukrajnában béke Ukrajna orosz-ukrán háború béketárgyalás Donald Trump Vlagyimir Putyin Volodimir Zelenszkij Egyesült Államok

Felrobbantotta az internetet Trump sejtelmes üzenete: ezt írta az amerikai elnök a béketárgyalásokkal kapcsolatban!

2025. november 24. 19:51

„Isten áldja Amerikát!” – fogalmazott az amerikai elnök.

2025. november 24. 19:51
null

Donald Trump amerikai elnök a közösségi oldalán egy bizakodó bejegyzést tett közzé, amelyben óvatos reményt fogalmazott meg a béketárgyalásokkal kapcsolatban.

A bejegyzésben az amerikai elnök kételkedve ugyan, mégis bizakodóan utalt arra, hogy „talán valami jó dolog történik” a tárgyalásokon.

Így fogalmazott Trump: „tényleg lehetséges, hogy jelentős előrelépés történt az orosz–ukrán béketárgyalásokon? Ne higgyünk benne, amíg nem látjuk, de lehet, hogy valami jó dolog történik. Isten áldja Amerikát!”

Nyitókép: Jim WATSON / AFP

nexata
•••
2025. november 25. 00:25 Szerkesztve
Az oroszokat nem érdekli, hogy Európa mit hányt össze és hogy hány pontban követelik Oroszország kapitulációját megint. Őket nem érdekli a lista a vágyaikról. Az mehet a kukába. Az oroszok is leteszik az asztalra a 28 pontjukat. Ezt tessék elfogadni vagy a háború folytatódik tovább és eldől a csatamezőn. Sem Ukrajna, sem Európa nem bírja már sokáig. Azt már féllábon is kivárják. Nincsenek abban a helyzetben, hogy diktáljanak.
falcatus-2
2025. november 24. 21:38
"Ne higgyünk benne, amíg nem látjuk, ..." Magyarul: aaddig, amíg nem látjuk, hogy a pianínóst letolták a színpadról
akitiosz
2025. november 24. 21:29
Jelentős előrelépés inkább a frontvonalon történt.
akitiosz
2025. november 24. 21:28
Ahányszor ez az újság szerint felrobbant már az Internet kész csoda, hogy még mindig működik. Kretén "újságírók" ugyanazokat a baromságokat ismételgetik éveken át.
