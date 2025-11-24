Felrobbantotta az internetet Trump sejtelmes üzenete: ezt írta az amerikai elnök a béketárgyalásokkal kapcsolatban!

Donald Trump amerikai elnök a közösségi oldalán egy bizakodó bejegyzést tett közzé, amelyben óvatos reményt fogalmazott meg a béketárgyalásokkal kapcsolatban.

A bejegyzésben az amerikai elnök kételkedve ugyan, mégis bizakodóan utalt arra, hogy „talán valami jó dolog történik” a tárgyalásokon.

Így fogalmazott Trump: „tényleg lehetséges, hogy jelentős előrelépés történt az orosz–ukrán béketárgyalásokon? Ne higgyünk benne, amíg nem látjuk, de lehet, hogy valami jó dolog történik. Isten áldja Amerikát!”