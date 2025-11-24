Meghúzta a vörös vonalat Ukrajna: elfelejtheti a békét Putyin, ha ezekből a követelésekből nem enged

Putyin jogi elismerést akar arról, amit ellopott, meg akarja törni a területi integritás és a szuverenitás elvét.

Ez a legnagyobb probléma. Önök mindannyian értik, mit jelent ez. Ezt nemcsak Ukrajnától akarja, hanem az egész világtól, és ez nagyon veszélyes” – idézett az UNIAN ukrán hírügynökség Zelenszkijnek a svéd parlamentben mondott beszédéből. Hangsúlyozta, hogy „a határokat nem lehet erővel megváltoztatni”.

Az elnök hozzátette, hogy Ukrajna az Egyesült Államokkal összehangolt több olyan lépést is, amelyek lehetővé teszik, hogy rendkívül fontos kérdések továbbra is napirenden maradjanak a tárgyalásokon.