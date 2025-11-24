Innen már nincs visszaút: az Európai Tanács elnöke személyesen garantálja Ukrajna támogatását

Megerősítette António Costa, az Európai Tanács elnöke hétfőn Luandában, hogy az Európai Unió továbbra is támogatni fogja Ukrajnát, egyúttal üdvözölte, hogy a háború lezárását célzó béketárgyalások „új lendületet” kaptak.

„Az Európai Unió elkötelezett amellett, hogy továbbra is biztosít minden szükséges diplomáciai, katonai és gazdasági támogatást (Volodimir) Zelenszkij (ukrán) elnöknek” – jelentette ki újságírók előtt az angolai fővárosban, ahol az uniós tagállamok vezetői rendkívüli tanácskozást tartanak Ukrajnáról az Afrikai Unióval tartandó csúcstalálkozójuk alkalmával.