Ft
Ft
2°C
-2°C
Ft
Ft
2°C
-2°C
11. 25.
kedd
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
11. 25.
kedd
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
háború Háború Ukrajnában Ukrajna António Costa orosz-ukrán háború Friedrich Merz Volodimir Zelenszkij EU Európai Unió Európai Tanács

Innen már nincs visszaút: az Európai Tanács elnöke személyesen garantálja Ukrajna támogatását

2025. november 24. 17:42

Tényleg komolyan gondolja, hogy az Európai Unió a következő két évre fedezni fogja Ukrajna pénzügyi szükségleteit.

2025. november 24. 17:42
null

Megerősítette António Costa, az Európai Tanács elnöke hétfőn Luandában, hogy az Európai Unió továbbra is támogatni fogja Ukrajnát, egyúttal üdvözölte, hogy a háború lezárását célzó béketárgyalások „új lendületet” kaptak.

„Az Európai Unió elkötelezett amellett, hogy továbbra is biztosít minden szükséges diplomáciai, katonai és gazdasági támogatást (Volodimir) Zelenszkij (ukrán) elnöknek” – jelentette ki újságírók előtt az angolai fővárosban, ahol az uniós tagállamok vezetői rendkívüli tanácskozást tartanak Ukrajnáról az Afrikai Unióval tartandó csúcstalálkozójuk alkalmával.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Ennél erősebb forrásból még nem hallottuk: lebuktatták Török Gábort, ezért a pozícióért küzd (Videó)

Ennél erősebb forrásból még nem hallottuk: lebuktatták Török Gábort, ezért a pozícióért küzd (Videó)
Tovább a cikkhezchevron

Ez elsősorban a pénzügyi támogatást érinti”

– tette hozzá Costa, felidézve, hogy az EU vezetői októberben megállapodtak arról, hogy a következő két évre fedezni fogják Ukrajna pénzügyi szükségleteit. „Elköteleztük magunkat amellett, hogy ezt teljesíteni fogjuk (...), és teljesíteni is fogjuk az Európai Tanács decemberi csúcstalálkozóján” – mondta.

„A béketárgyalások új lendületet kaptak. Tegnap (vasárnap) az Egyesült Államok, Ukrajna és az Európai Unió képviselői jelentős haladást értek el Genfben” – jelentette ki Costa, hozzátéve, hogy „továbbra is vannak megoldatlan ügyek, de az irány pozitív”.

Friedrich Merz német kancellár úgy nyilatkozott, hogy Oroszországnak is jelen kell lennie a tárgyalóasztalnál annak érdekében, hogy az ukrajnai béketerv sikeres legyen.

A kancellár megjegyezte: valószínűtlen, hogy az idén áttörést tudnának elérni.

Kiemelte: nagyon fontos, hogy úgy fogadjanak el béketervet Ukrajnára vonatkozóan, hogy az európai érdekeket és az európai szuverenitást érintő ügyek rendezését az európai országok is jóváhagyják.

Ezt is ajánljuk a témában

(MTI)

Nyitókép: NICOLAS TUCAT / AFP

Kapcsolódó cikkek a Háború Ukrajnában aktában.

Összesen 134 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
bandee1
•••
2025. november 24. 23:18 Szerkesztve
A FASSZOPÓ KURVA ANYÁTOKAT, EU-S DEEP STATE GECIK! HOGY Apátok MIÉRT NEM ÉLVEZETT ANYÁTOK HÁTÁRA INKÁBB, TÖMEGGYILKOS FASSZOPÓ PATKÁNYOK, A SZÁjBABASZOTT KURVA ANYÁTOKAT! Szopjatok elefántot! A bálna basszon titeket halálra!
Válasz erre
3
0
virag-os
2025. november 24. 23:11
Végre costa is mondhatott egy nagyot mert az ursi sosem engedi szóhoz jutni. Lehet fiúk, lányok felkínálni a magán vagyont + a visszaosztott pénz is kalapba tenni és átadni a zselének mert neki még nincs arany budija, legalább is még nem mutatta meg. A mi pénzünkre ne számítsatok !
Válasz erre
1
0
Petyminger
2025. november 24. 22:31
A sajat ép elméjét sem képes garantálni, nemhogy…
Válasz erre
2
0
Hegyita
2025. november 24. 22:28
Tudjuk miért kettő év!!! Mindenképpen le akarják nyúlni az orosz vagyont! Ahogy kiszámolták, pont kettő évre elegendő a háború, ill. Ukrajna fenntartására. Meg hát a fene tudja mimindenre. Nem ismerjük a "könyvelést". Nem tudhatjuk mikor megy újra ukiba különvonat a szarkákkal. Nagyon biztosak benne, hogy sikerül ellopniuk az orosz nemzet tartalékait. Jó lenne, ha a belga miniszterelnök kitartana (és persze nagyon vigyázna a testi épségére). Drukkoljunk, hogy Bart De Wever továbbra is tabunak tekintse a lopást és a bizalom elvesztésének kockázatát.
Válasz erre
4
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!