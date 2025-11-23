Pánik lett úrrá a nyugat-európai országban: Von der Leyen látatlanul is tudja, kik lehetnek a tettesek

Drónberepülések miatt leállították a légi forgalmat a dél-hollandiai Eindhoven repülőterén szombat este – közölte Ruben Brekelmans holland védelmi miniszter az X-en.

A tárcavezető szerint a drónelhárító berendezések készenlétben állnak, folyamatban van az ügy vizsgálata.

Korábban a holland védelmi minisztérium arról adott hírt, hogy péntek este a hadsereg lelőtt több drónt, amelyet Volkel város légi bázisa fölött észleltek, Eindhoventől mintegy 40 kilométerre.