Lengyelország Ursula von der Leyen Eindhoven Oroszország Hollandia hibrid hadviselés drón hadsereg repülőgép Észtország

Pánik lett úrrá a nyugat-európai országban: Von der Leyen látatlanul is tudja, kik lehetnek a tettesek

2025. november 23. 07:24

Ezúttal is magabiztos volt az Európai Bizottság elnöke.

2025. november 23. 07:24
null

Drónberepülések miatt leállították a légi forgalmat a dél-hollandiai Eindhoven repülőterén szombat este – közölte Ruben Brekelmans holland védelmi miniszter az X-en.

A tárcavezető szerint a drónelhárító berendezések készenlétben állnak, folyamatban van az ügy vizsgálata.

Korábban a holland védelmi minisztérium arról adott hírt, hogy péntek este a hadsereg lelőtt több drónt, amelyet Volkel város légi bázisa fölött észleltek, Eindhoventől mintegy 40 kilométerre.

Az utóbbi hónapokban szerte Európában több alkalommal zavarták meg drónok a légi közlekedést.

Szeptemberben több mint húsz orosz drón repült be a lengyel légtérbe, és három orosz katonai repülőgép 12 percet tartózkodott Észtország légterében.

Azóta több alkalommal láttak – többnyire azonosítatlan eredetű – drónokat különböző európai repülőterek közelében.

Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke „hibrid hadviselésnek” nevezte a berepüléseket.

Ezt is ajánljuk a témában

(MTI)

Nyitókép: Nicolas Tucat / AFP

vakiki
2025. november 23. 08:46
Biztos vagy ursula? Akkor tudod,hogy a korrupt arany wc-s barátod volt?! Esetleg a te utasításod áll a háttérben?
pollip
2025. november 23. 08:46
Ukránok mindenhol vannak.......
lacika-985
•••
2025. november 23. 08:43 Szerkesztve
Milyen viccesek ezek a parazita nácik -- Orosz drón ami 4-500 km-es hatótávval t9bb mint négyszeres távolságot képes repülni .. És senki sem észlelte amig átrepültek egy háborús övezeten és a NATO jól védett légterében .... Na hagyjatok ..
ördöngös pepecselés
2025. november 23. 08:38
ezek a drónok lassan olyan mint a szellemek bárhol, bármikor felbukkanhatnak és csak annyit tudhatunk róluk, hogy a gonosz Putyin általuk szórja ránk az átkait
