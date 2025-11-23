Pánik lett úrrá a nyugat-európai országban: Von der Leyen látatlanul is tudja, kik lehetnek a tettesek

Minden számítást felborított Von der Leyen: végül meg is szabta a béke árát az Európai Bizottság elnöke
„Európa az első naptól kezdve Ukrajna mellett állt az orosz agresszióval szemben” – szögezte le a politikus.
Ezúttal is magabiztos volt az Európai Bizottság elnöke.
Drónberepülések miatt leállították a légi forgalmat a dél-hollandiai Eindhoven repülőterén szombat este – közölte Ruben Brekelmans holland védelmi miniszter az X-en.
A tárcavezető szerint a drónelhárító berendezések készenlétben állnak, folyamatban van az ügy vizsgálata.
Korábban a holland védelmi minisztérium arról adott hírt, hogy péntek este a hadsereg lelőtt több drónt, amelyet Volkel város légi bázisa fölött észleltek, Eindhoventől mintegy 40 kilométerre.
Az utóbbi hónapokban szerte Európában több alkalommal zavarták meg drónok a légi közlekedést.
Szeptemberben több mint húsz orosz drón repült be a lengyel légtérbe, és három orosz katonai repülőgép 12 percet tartózkodott Észtország légterében.
Azóta több alkalommal láttak – többnyire azonosítatlan eredetű – drónokat különböző európai repülőterek közelében.
Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke „hibrid hadviselésnek” nevezte a berepüléseket.
