Ft
Ft
5°C
3°C
Ft
Ft
5°C
3°C
11. 22.
szombat
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
11. 22.
szombat
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
háború Háború Ukrajnában Brüsszel Ukrajna orosz-ukrán háború Donald Trump Volodimir Zelenszkij Európai Bizottság Európai Unió

Minden számítást felborított Von der Leyen: végül meg is szabta a béke árát az Európai Bizottság elnöke

2025. november 21. 19:16

„Európa az első naptól kezdve Ukrajna mellett állt az orosz agresszióval szemben” – szögezte le a politikus.

2025. november 21. 19:16
null

A Mandiner is beszámolt róla, hogy látványosan éleződik a vita a Donald Trump által szorgalmazott, 28 pontos ukrajnai béketerv körül, miután Volodimir Zelenszkij arra figyelmeztetett, hogy Ukrajna akár az Egyesült Államokat is elveszítheti fő partnerként, ha nem sikerül tető alá hozni a megállapodást Washingtonnal a rendezésről.

Az ukrán elnök szerint a javaslat jelenlegi formájában olyan engedményeket kérne Kijevtől, amelyek sérthetik az ország szuverenitását és méltóságát.

Európai vezetők és kormánytagok nyilvánosan is jelezték, hogy a béke nem jelenthet kapitulációt, és a tárgyalásoknak Ukrajna érdekeit és a nemzetközi jog alapelveit kell tükrözniük.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Magyar Péter Sztálingrádja, Török Gábor minisztersége, Zelenszkij bukása – itt a Mesterterv legújabb adása

Magyar Péter Sztálingrádja, Török Gábor minisztersége, Zelenszkij bukása – itt a Mesterterv legújabb adása
Tovább a cikkhezchevron

Ursula von der Leyen véleménye

Mindeközben az Európai Bizottság elnöke pénteken az X-oldalán fejtette ki a véleményét. „A mai nap folyamán Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel egyeztettünk. Európa az első naptól kezdve Ukrajna mellett állt az orosz agresszióval szemben. Barátainkkal és partnereinkkel együtt dolgozunk az igazságos és tartós béke megteremtésén Ukrajnával és Ukrajnáért.

Ma megvitattuk a jelenlegi helyzetet, és egyértelműen kijelentettük, hogy Ukrajnáról nem lehet Ukrajna nélkül dönteni”

– szögezte le Von der Leyen.

Ezt is ajánljuk a témában

Nyitókép: Nicolas TUCAT / AFP

Kapcsolódó cikkek a Háború Ukrajnában aktában.

Összesen 101 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Gaz_pacho
2025. november 22. 12:17
Miért nem csak a maga nevében beszél ez a csúf gyiknő..............
Válasz erre
0
0
bogdan5-aki-vigan-jatszott-mig-elevenen-egtek-az-oroszok
2025. november 22. 12:13
hát igen a toltátok ukrajnába a pénzt a fegyvert azt hívén, hogy rátok szakad bank erre kiderül, hogy kidobott pénz lett mert az oroszok és a jenkik megosztoztak a szajrén nektek meg coki múmia
Válasz erre
0
0
csulak
2025. november 22. 12:07
egy het mulva ukrajna donteni fog a sorsarol Nyanya !
Válasz erre
0
0
Iref
2025. november 22. 12:04
Nem kell sokat várni, valaki november 27-én "csütörtököt mond"!!!! Ha igaz lesz Trump bejelentése, a béketerv visszautasítása esetén megvon minden hírszerzési információt és anyagi támogatást Ukrajnától, akkor december közepére új határvonalak rajzolódnak ki. A 28 pontnál kedvezőtlenebbek!!!!
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!