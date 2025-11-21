Minden számítást felborított Von der Leyen: végül meg is szabta a béke árát az Európai Bizottság elnöke

A háborúpárti európai elit Zelenszkijjel karöltve nemet mond Trump béketervére
Zelenszkij szerint a Trump által beterjesztett béketerv sérti Ukrajna szuverenitását és méltóságát.
„Európa az első naptól kezdve Ukrajna mellett állt az orosz agresszióval szemben” – szögezte le a politikus.
A Mandiner is beszámolt róla, hogy látványosan éleződik a vita a Donald Trump által szorgalmazott, 28 pontos ukrajnai béketerv körül, miután Volodimir Zelenszkij arra figyelmeztetett, hogy Ukrajna akár az Egyesült Államokat is elveszítheti fő partnerként, ha nem sikerül tető alá hozni a megállapodást Washingtonnal a rendezésről.
Az ukrán elnök szerint a javaslat jelenlegi formájában olyan engedményeket kérne Kijevtől, amelyek sérthetik az ország szuverenitását és méltóságát.
Európai vezetők és kormánytagok nyilvánosan is jelezték, hogy a béke nem jelenthet kapitulációt, és a tárgyalásoknak Ukrajna érdekeit és a nemzetközi jog alapelveit kell tükrözniük.
Mindeközben az Európai Bizottság elnöke pénteken az X-oldalán fejtette ki a véleményét. „A mai nap folyamán Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel egyeztettünk. Európa az első naptól kezdve Ukrajna mellett állt az orosz agresszióval szemben. Barátainkkal és partnereinkkel együtt dolgozunk az igazságos és tartós béke megteremtésén Ukrajnával és Ukrajnáért.
Ma megvitattuk a jelenlegi helyzetet, és egyértelműen kijelentettük, hogy Ukrajnáról nem lehet Ukrajna nélkül dönteni”
– szögezte le Von der Leyen.
Nyitókép: Nicolas TUCAT / AFP
