Minden számítást felborított Von der Leyen: végül meg is szabta a béke árát az Európai Bizottság elnöke

A Mandiner is beszámolt róla, hogy látványosan éleződik a vita a Donald Trump által szorgalmazott, 28 pontos ukrajnai béketerv körül, miután Volodimir Zelenszkij arra figyelmeztetett, hogy Ukrajna akár az Egyesült Államokat is elveszítheti fő partnerként, ha nem sikerül tető alá hozni a megállapodást Washingtonnal a rendezésről.

Az ukrán elnök szerint a javaslat jelenlegi formájában olyan engedményeket kérne Kijevtől, amelyek sérthetik az ország szuverenitását és méltóságát.

Európai vezetők és kormánytagok nyilvánosan is jelezték, hogy a béke nem jelenthet kapitulációt, és a tárgyalásoknak Ukrajna érdekeit és a nemzetközi jog alapelveit kell tükrözniük.