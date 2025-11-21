A háborúpárti európai elit Zelenszkijjel karöltve nemet mond Trump béketervére

A terv kiszivárgott részletei területi rendezést, Ukrajna NATO-tagságának kizárását, a hadsereg létszámának korlátozását és több, a lap szerint Moszkvának kedvező politikai pontot is tartalmaznak, cserébe amerikai biztonsági garanciák és a befagyasztott orosz vagyon egy részéből finanszírozott újjáépítési csomag szerepel a csomagban.

Európai vezetők és kormánytagok nyilvánosan is jelezték, hogy a béke nem jelenthet kapitulációt, és a tárgyalásoknak Ukrajna érdekeit és a nemzetközi jog alapelveit kell tükrözniük. Mindeközben Kijev igyekszik úgy tárgyalási pozícióban maradni, hogy ne adjon alapot a Kremlnek arra, hogy Ukrajnát a béke elutasítójának állítsa be. Zelenszkij ezért a teljes visszautasítás helyett módosításokat és személyes egyeztetést kér Trumptól, hogy a végleges megállapodás közelebb álljon az ukrán feltételekhez.

