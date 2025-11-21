Ft
A háborúpárti európai elit Zelenszkijjel karöltve nemet mond Trump béketervére

2025. november 21. 18:07

Zelenszkij szerint a Trump által beterjesztett béketerv sérti Ukrajna szuverenitását és méltóságát.

2025. november 21. 18:07
null

Látványosan éleződik a vita Trump által szorgalmazott, 28 pontos ukrajnai béketerv körül, miután Volodimir Zelenszkij arra figyelmeztetett, hogy Ukrajna akár az Egyesült Államokat is elveszítheti fő partnerként, ha nem sikerül tető alá hozni a megállapodást Washingtonnal a rendezésről – írta meg a Reuters.

Az ukrán elnök szerint 

a javaslat jelenlegi formájában olyan engedményeket kérne Kijevtől, amelyek sérthetik az ország szuverenitását és méltóságát.

Mindeközben az amerikai kormány világossá tette, hogy gyors és határozott előrelépést vár. Az ukrán kormány kritikusai szerint a háborúpárti európai elit Zelenszkijjel közösen, lényegében nemet mond Donald Trump béketervére a jelenlegi formában. Ukrajna legfontosabb európai szövetségesei, Németország, Franciaország és az Egyesült Királyság Zelenszkijjel együtt ugyanis elutasították az USA által előterjesztett béketerv kulcselemeit, miközben Washington azzal fenyegetőzik, hogy leállítja a katonai és hírszerzési támogatást, ha Kijev nem fogadja el a javaslatot. 

A terv kiszivárgott részletei területi rendezést, Ukrajna NATO-tagságának kizárását, a hadsereg létszámának korlátozását és több, a lap szerint Moszkvának kedvező politikai pontot is tartalmaznak, cserébe amerikai biztonsági garanciák és a befagyasztott orosz vagyon egy részéből finanszírozott újjáépítési csomag szerepel a csomagban. 

Európai vezetők és kormánytagok nyilvánosan is jelezték, hogy a béke nem jelenthet kapitulációt, és a tárgyalásoknak Ukrajna érdekeit és a nemzetközi jog alapelveit kell tükrözniük. Mindeközben Kijev igyekszik úgy tárgyalási pozícióban maradni, hogy ne adjon alapot a Kremlnek arra, hogy Ukrajnát a béke elutasítójának állítsa be. Zelenszkij ezért a teljes visszautasítás helyett módosításokat és személyes egyeztetést kér Trumptól, hogy a végleges megállapodás közelebb álljon az ukrán feltételekhez. 

Nyitókép: Sarah Meyssonnier / POOL / AFP

***

vakiki
2025. november 22. 08:30
Mondtam én,hogy ez a köcsög nem akar békét. Biztos voltam benne,hogy nem fogadja el a béketervet. Az EU is egy nagy szarkavaró. Ennyire a béke ellen lenni,ez felháborító. Agyatlan barom mind. Legfőképp a vén szatyor. Különben hol van ukrajna méltósága 😂😂😂 és a szuvetenitása 😂😂😂? Méltósága sosem volt,meg tán szuverenitása sem. Ocska náci,maffia állam,amit el kellene törölni a föld színéről.
Válasz erre
1
0
Nasi12
2025. november 21. 22:58
borsos-2 2025. november 21. 22:57 Biden adott egy taslit az EU nak balról (gázcsöileg), Trump meg segitett rajta egy jobb taslival (vámilag) nehogy eldöljön.😀
Válasz erre
3
0
Nasi12
•••
2025. november 21. 22:50 Szerkesztve
Személyes találkozót kér Trumptól. Pedig már annyi kártyája sincs mint az elsö ováli találkozón. Egy tuk-tuk fogja várni a reptéren, ha kap leszállási engedélyt.😀
Válasz erre
2
0
haxima
2025. november 21. 21:53
Zselé fiam, senki nem állithat meg titeket, hogy elfoglaljátok Moszkvát... Hajrá. Ui. Starlink off, amcsi fegyverek off, us hirszerzési adatok off
Válasz erre
2
0
