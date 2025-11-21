A háborúpárti európai elit Zelenszkijjel karöltve nemet mond Trump béketervére

Zelenszkij: Ukrajna történelmének egyik legnehezebb napjához érkeztünk
Az újabb amerikai béketerv volt az ukrán elnök televíziós beszédének fókuszában.
Zelenszkij szerint a Trump által beterjesztett béketerv sérti Ukrajna szuverenitását és méltóságát.
Látványosan éleződik a vita Trump által szorgalmazott, 28 pontos ukrajnai béketerv körül, miután Volodimir Zelenszkij arra figyelmeztetett, hogy Ukrajna akár az Egyesült Államokat is elveszítheti fő partnerként, ha nem sikerül tető alá hozni a megállapodást Washingtonnal a rendezésről – írta meg a Reuters.
Az ukrán elnök szerint
a javaslat jelenlegi formájában olyan engedményeket kérne Kijevtől, amelyek sérthetik az ország szuverenitását és méltóságát.
Mindeközben az amerikai kormány világossá tette, hogy gyors és határozott előrelépést vár. Az ukrán kormány kritikusai szerint a háborúpárti európai elit Zelenszkijjel közösen, lényegében nemet mond Donald Trump béketervére a jelenlegi formában. Ukrajna legfontosabb európai szövetségesei, Németország, Franciaország és az Egyesült Királyság Zelenszkijjel együtt ugyanis elutasították az USA által előterjesztett béketerv kulcselemeit, miközben Washington azzal fenyegetőzik, hogy leállítja a katonai és hírszerzési támogatást, ha Kijev nem fogadja el a javaslatot.
A terv kiszivárgott részletei területi rendezést, Ukrajna NATO-tagságának kizárását, a hadsereg létszámának korlátozását és több, a lap szerint Moszkvának kedvező politikai pontot is tartalmaznak, cserébe amerikai biztonsági garanciák és a befagyasztott orosz vagyon egy részéből finanszírozott újjáépítési csomag szerepel a csomagban.
Európai vezetők és kormánytagok nyilvánosan is jelezték, hogy a béke nem jelenthet kapitulációt, és a tárgyalásoknak Ukrajna érdekeit és a nemzetközi jog alapelveit kell tükrözniük. Mindeközben Kijev igyekszik úgy tárgyalási pozícióban maradni, hogy ne adjon alapot a Kremlnek arra, hogy Ukrajnát a béke elutasítójának állítsa be. Zelenszkij ezért a teljes visszautasítás helyett módosításokat és személyes egyeztetést kér Trumptól, hogy a végleges megállapodás közelebb álljon az ukrán feltételekhez.
Nyitókép: Sarah Meyssonnier / POOL / AFP
