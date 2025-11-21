Zelenszkij: Ukrajna történelmének egyik legnehezebb napjához érkeztünk

Kegyelmet adott Lukasenka az ukránoknak – Donald Trump keze van a dologban
Szombat délben adták át őket.
Az újabb amerikai béketerv volt az ukrán elnök televíziós beszédének fókuszában.
JD Vance amerikai alelnök és Volodimir Zelenszkij ukrán elnök péntek folyamán beszéltek az újabb amerikai béketervről az ukrajnai háború lezárása kapcsán.
Zelenszkij ezt követő televíziós beszédében azt mondta: Ukrajna „történelmének egyik legnehezebb pillanatában” van.
Szerinte Ukrajna választás előtt áll: elveszíti fő partnerét – az Egyesült Államokat -, vagy az ország méltóságát.
Hangsúlyozta, hogy ő nem fogja elárulni országa nemzeti érdekeit.
Ukrajna – mondta Zelenszkij – alternatívákat fog javasolni a Trump-kormányzat által előterjesztett tervhez képest. „Érveket fogok bemutatni, alternatívákat fogok javasolni.”
Emlékeztetett arra, hogyan szervezte meg Kijev válaszát Oroszország 2022 februári teljes körű inváziójára, majd hozzátette:
Akkor sem árultuk el Ukrajnát, most sem fogjuk”.
Az ukrán államfő arról is beszélt, hogy a jövő héten Ukrajna „nagy nyomással fog szembesülni... hogy gyengítsenek minket, hogy megosszanak minket”, hozzátéve, „az ellenség nem alszik”.
Arra is sürgette az ukránokat, hogy maradjanak egységesek az ilyen nyomással szemben.
Ukrajna nemzeti érdekeit figyelembe kell venni”
– hangsúlyozta Zelenszkij, kiegészítve azzal, hogy „nem teszünk hangos kijelentéseket; nyugodtan együttműködünk Amerikával és minden partnerrel”.
Azonnali tűzszünet: ez azonnal hatályba lépne, ha mindkét fél beleegyezik a megállapodásba.
Ukrajna feladná keleti régióit: Oroszország megtartaná az általa jelenleg megszállt ukrán területek nagy részét – a Krímet, Donyecket és Luhanszkot –, és ezeket a területeket az Egyesült Államok de facto orosz területként ismerné el. Oroszország emellett átvenne néhány ukrán kézen lévő területet is.
Nincs NATO-tagság Ukrajna számára: Kijev lemondana az atlanti szövetséghez való csatlakozási törekvéseiről – amelyeket jelenleg alkotmánya rögzít.
Az EU-tagállammá válás útja azonban továbbra is nyitva maradna.
Katonai korlátozás Kijev számára: az ország hadseregének létszáma 600 ezer főben lenne korlátozva.
Garancia az Egyesült Államoktól: ha Oroszország újra megtámadja Ukrajnát, az „határozott, összehangolt katonai választ” és a Moszkvával szembeni szankciók visszaállítását indítaná el.
Ukrán választások: ezeket 100 napon belül meg kellene tartani. Ukrajnában 2024 elejére választásokat terveztek, de a háború miatt elhalasztották azokat.
Gazdasági garanciák: egy terv kidolgozása Ukrajna gazdaságának helyreállítására, amit az évekig tartó háború sújtott. Mintegy 100 milliárd dollár (76,4 milliárd font) értékű befagyasztott orosz vagyont fektetnének be Ukrajnában, miközben Oroszország tárgyalásokat kezdene a rá kivetett súlyos szankciók feloldásáról.
Fotó: Tetiana DZHAFAROVA / AFP