Zelenszkij: Ukrajna történelmének egyik legnehezebb napjához érkeztünk

Ukrajna – mondta Zelenszkij – alternatívákat fog javasolni a Trump-kormányzat által előterjesztett tervhez képest. „Érveket fogok bemutatni, alternatívákat fogok javasolni.”

Emlékeztetett arra, hogyan szervezte meg Kijev válaszát Oroszország 2022 februári teljes körű inváziójára, majd hozzátette:

Akkor sem árultuk el Ukrajnát, most sem fogjuk”.

Az ukrán államfő arról is beszélt, hogy a jövő héten Ukrajna „nagy nyomással fog szembesülni... hogy gyengítsenek minket, hogy megosszanak minket”, hozzátéve, „az ellenség nem alszik”.

Arra is sürgette az ukránokat, hogy maradjanak egységesek az ilyen nyomással szemben.