Töretlen Orbán Viktor népszerűsége, Magyar Péter a nyomába sem ér

Ráadásul nem is kicsit, hiszen 25 ezer követőt szerzett, míg Magyar mindössze 11 ezret. Aki az alsóházban még jót ment az Instán, az Komjáthi Imre, aki itt is jubilált: elérte az 5 ezres szintet. Illetve mellette ott van még Márki-Zay Péter is, akinek láthatóan nagyon bejött, hogy a kormánymédiában szerepelget, hiszen több mint 2 ezerrel növelte követőtáborát, miközben az elmúlt hónapokban csak fogyott, vagy maximum pár száz embert tudott meggyőzni a követés gomb megbökéséről.

Az Index emlékeztet, az X érdektelen a magyar felhasználók többsége számára. Egyedül Orbán Viktornak van jelentős követőbázisa a felületen, 700 ezer felhasználó, míg Magyar Péternél ez a szám 22 ezer.

A YouTube-on szintén hónapok óta változatlan a helyzet: Toroczkai László stabilan vezet – pedig év közepén még kérdéses volt, hogy Magyar Péter beéri-e, de ez a kérdés egyelőre okafogyottá vált. A Tisza elnöke a második helyen halad szépen felfelé, utána pedig egy hatalmas űr tátong, ugyanis a miniszterelnök a dobogó harmadik helyén még a 100 ezret sem érte el.

A hónap győztese a Google platformján egyértelműen Márki-Zay Péter, akinek a tévés beszélgetései hatalmasat mentek év végén, főleg a Törőcsik Zsolttal folytatott csörtéje a 48 perc című műsorban, a köztévén. Ennek is köszönhető többek között, hogy decemberre sikerült átszakítania a 70 ezres célszalagot, így lassan, de biztosan beéri majd Vona Gábort, aki így már kétezerrel sem vezet Márki-Zay Péter.

Nyitókép: Orbán Viktor Facebook-oldala