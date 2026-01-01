Töretlen Orbán Viktor népszerűsége, Magyar Péter a nyomába sem ér

Két út áll az Európai Unió előtt: az egyik a történet végét jelentené
Egyre világosabb, Orbán Viktor miért hangoztatja régóta, hogy a brüsszeli politika irányát meg kell változtatni.
A magyar közéleti szereplők közül a miniszterelnöknek van a legtöbb követője a legnagyobb közösségi platformon.
Nyoma sem volt a magyar és a nemzetközi közéletben a decemberre jellemző pihenőnek, az év utolsó hónapja több meglepetést is hozott a hazai pártelnökök követőbázisánál a közösségi médiában. Az Index összefoglalta, decemberben és a tavalyi évben ki nyerte a Lájkok Ligáját. Felidézték,
Orbán Viktor megállíthatatlannak tűnik a Facebookon, egyetlen hónap alatt több mint 50 ezer új követőt szerzett, amivel átlépte a bűvös 1,5 milliós létszámot – ezzel teljesen egyeduralkodóvá vált a platformon, senkit nem követnek ennyien magyar celebek vagy közéleti személyiségek közül, mint a miniszterelnököt.
Legközelebb hozzá még mindig Magyar Péter áll, de ő is „csak” kevesebb, mint 740 ezer követővel, tehát még a kormányfő számának felét sem érte el – noha rendületlenül jön fel. Dobrev Klárának bejött a Szőlő utcai ügy, ugyanis átlépte a 180 ezres határvonalat.
Hátrébb a mezőnyben Adorján Béla (Jobbik) 15 ezernél tart, míg míg Komjáthi Imre (MSZP) a 20 ezres küszöböt ugrotta meg sikerrel az év utolsó hónapjában.
Kovács Gergely viszont hiába menetelt öles léptekkel szinte egész évben, úgy tűnik, hogy decemberre kifogyott a szuflából,
mindössze ezer követőt szerzett a hajrában. Így sincs oka szégyenkezni, hiszen vezeti az alsóházat a maga 82 ezres táborával.
Az Index szerint a legizgalmasabb verseny az elmúlt hetekben egyértelműen az Instagramon alakult ki az elsőségért, hiszen
Magyar Péter októberben átvette a vezetést a kormányfőtől, viszont novemberre ez egálra módosult. Orbán Viktor pedig, úgy tűnik, zokon vette a pole-pozíció elvesztését, ugyanis decemberre visszavette a vezetést a Tisza elnökétől.
Ráadásul nem is kicsit, hiszen 25 ezer követőt szerzett, míg Magyar mindössze 11 ezret. Aki az alsóházban még jót ment az Instán, az Komjáthi Imre, aki itt is jubilált: elérte az 5 ezres szintet. Illetve mellette ott van még Márki-Zay Péter is, akinek láthatóan nagyon bejött, hogy a kormánymédiában szerepelget, hiszen több mint 2 ezerrel növelte követőtáborát, miközben az elmúlt hónapokban csak fogyott, vagy maximum pár száz embert tudott meggyőzni a követés gomb megbökéséről.
Az Index emlékeztet, az X érdektelen a magyar felhasználók többsége számára. Egyedül Orbán Viktornak van jelentős követőbázisa a felületen, 700 ezer felhasználó, míg Magyar Péternél ez a szám 22 ezer.
A YouTube-on szintén hónapok óta változatlan a helyzet: Toroczkai László stabilan vezet – pedig év közepén még kérdéses volt, hogy Magyar Péter beéri-e, de ez a kérdés egyelőre okafogyottá vált. A Tisza elnöke a második helyen halad szépen felfelé, utána pedig egy hatalmas űr tátong, ugyanis a miniszterelnök a dobogó harmadik helyén még a 100 ezret sem érte el.
A hónap győztese a Google platformján egyértelműen Márki-Zay Péter, akinek a tévés beszélgetései hatalmasat mentek év végén, főleg a Törőcsik Zsolttal folytatott csörtéje a 48 perc című műsorban, a köztévén. Ennek is köszönhető többek között, hogy decemberre sikerült átszakítania a 70 ezres célszalagot, így lassan, de biztosan beéri majd Vona Gábort, aki így már kétezerrel sem vezet Márki-Zay Péter.
Nyitókép: Orbán Viktor Facebook-oldala