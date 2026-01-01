2026 a fegyverek vagy a remény éve lesz? – ellőtték a startpisztolyt!

A New START szerződésével tehát 2026-ban a szakértők szerint nukleáris fegyverkezési verseny indulhat az Egyesült Államok, Oroszország és Kína között. Donald Trump amerikai elnök kezdeményezte egy háromoldalú nukleáris semlegességi nyilatkozat aláírását, de Peking sem átfogó, sem részleges fegyverellenőrzési egyeztetésekre nem mutat nyitottságot.

Amerikában időközi választást és születésnapi ünnepséget is tartanak

Az Amerikai Egyesült Államok 2026. július 4-én ünnepli 250. születésnapját, vagyis a függetlenségi nyilatkozat aláírásának 250. évfordulóját. Az ünnepség megszervezésére Joe Biden elnöksége alatt jelölték ki Barack Obama korábbi pénzügyminiszterét, Rose Riost, aki egy 16 fős bizottsággal készül a nagyszabású július 4-i ünnepségre, szoros együttműködésben a Donald Trump által létrehozott fehér házi munkacsoporttal. A kongresszus 150 millió dollárt különített el a nagyszabású rendezvényre, valamint létrehoztak egy Freedom250 nevű szervezetet is, amelyen keresztül további pénzt gyűjtenek rá.

Rios a Politicónak nyilatkozva elmondta, az is mutatja, milyen fontos ünnepségről van szó, hogy egyike annak a kevés demokraták által kinevezett vezetőknek, akiket nem váltott le Trump. Szerinte ez annak köszönhető, hogy Amerika születésnapjának megünneplése nem pártpolitikai kérdés, hanem egy mindenkit egyesítő, hatalmas megemlékezés.

Ugyanakkor a pártpolitika is fontos szerepet fog játszani az USA-ban a 2026-os évben, november 3-án tartják ugyanis a félidős választásokat, amelynek során a Képviselőház minden tagját és a Szenátus egyharmadát választják újra. Az amerikaiak továbbá szintén döntenek 36 állam kormányzói posztjáról és több mint hatezer tagállami képviselőről.

A legutóbbi, 2024-es választások óta a Szenátusban 53-47 arányos fölényben vannak a republikánusok. Bár a félidős választások általában az ellenzékben lévő pártnak kedveznek, a demokratáknak nehéz lesz megszerezni a többséget, ugyanis ahhoz legalább négy helyet át kéne venniük a republikánusoktól. Az 50-50 fős döntetlen még a republikánusoknak kedvez, ebben az esetben ugyanis az alelnök, JD Vance szava a döntő vitás kérdésekben.

Elemzők szerint a demokraták már azt sikerként könyvelhetik el, ha két helyet meg tudnak szerezni a republikánusoktól, és 2028-ban már komoly esélyekkel fordulhatnak rá a választásokra.

A New York Times által elemzett legfrissebb közvélemény-kutatások a Képviselőházban minimális demokrata fölényt jósolnak, amit a Szenátushoz hasonlóan az ellenzék előnyével magyaráznak. A lap elemzője ugyanakkor kiemeli, hogy a demokraták százalékban mért előnye mindössze egy számjegyű a republikánusokkal szemben, így a Képviselőház összetétele továbbra is nyitott kérdés.

Nyitókép: Alexander NEMENOV / AFP



