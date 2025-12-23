Riasztó Pentagon-jelentés: Kína brutális nukleáris fegyverkezésbe kezdett

Kína nagy valószínűség szerint több mint 100 interkontinentális ballisztikus rakétát telepíthetett három új rakétasiló-mezőbe, közel a mongol határhoz – írta meg a Reuters a Pentagon egy, még nem véglegesített jelentésére hivatkozva. Az amerikaiak szerint szilárd hajtóanyagú DF–31-es típusú rakétákról lehet szó. Ez az első alkalom, hogy az USA védelmi minisztériuma konkrét számot közöl a silókba betöltött rakétákról – emlékeztet a lap.

A dokumentumban továbbá hangsúlyozzák, miközben az Egyesült Államok nyitott lenne egy nukleáris semlegességi nyilatkozatot aláírni Kínával és Oroszországgal,