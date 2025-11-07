Nem aprózzák el: brutális rakétagyártásba kezdett Kína

Kína 2020 óta hatalmas mértékben bővítette rakétagyártáshoz kapcsolódó telephelyeit, ezzel megerősítve az amerikai hadsereg elrettentésére és a régióban való dominanciájának érvényesítésére való képességét – derül ki a CNN új elemzéséből.

A történelmi jelentőségű fejlesztés éles ellentétben áll az Egyesült Államok saját ellátási nehézségeivel, írja a CNN.

A rakétagyártáshoz vagy a kínai hadsereg rakétaerőihez kapcsolódó 136 létesítmény több mint 60 százaléka – amely Kína nukleáris arzenálját ellenőrzi – bővítés jeleit mutatta a műholdfelvételeken. A gyárakat, valamint kutató- és tesztelőközpontokat is magában foglaló telephelyek több mint 2 millió négyzetméterrel bővültek 2020 eleje és 2025 vége között. A fegyverfejlesztéssel összhangban lévő új tornyok, bunkerek és sáncok jelentek meg a telephelyek műholdképein. Egyes esetekben rakétaalkatrészek is láthatók a képeken.

„Kína ezzel globális szuperhatalomként pozicionálja magát. Egy új fegyverkezési verseny kezdeti szakaszában vagyunk”

– mondta William Alberque, a Csendes-óceáni Fórum vezető adjunktusa és a NATO korábbi fegyverzetellenőrzési igazgatója. „Kína már sprintben van, és maratonra készül.”