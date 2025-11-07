Ft
fegyverkezés Kína Egyesült Államok

Nem aprózzák el: brutális rakétagyártásba kezdett Kína

2025. november 07. 19:19

Leleplezték az elképesztő fejlesztéseket, a Nagy Fal adja a másikat!

2025. november 07. 19:19
null

Kína 2020 óta hatalmas mértékben bővítette rakétagyártáshoz kapcsolódó telephelyeit, ezzel megerősítve az amerikai hadsereg elrettentésére és a régióban való dominanciájának érvényesítésére való képességét – derül ki a CNN új elemzéséből.

A történelmi jelentőségű fejlesztés éles ellentétben áll az Egyesült Államok saját ellátási nehézségeivel, írja a CNN.

A rakétagyártáshoz vagy a kínai hadsereg rakétaerőihez kapcsolódó 136 létesítmény több mint 60 százaléka – amely Kína nukleáris arzenálját ellenőrzi – bővítés jeleit mutatta a műholdfelvételeken. A gyárakat, valamint kutató- és tesztelőközpontokat is magában foglaló telephelyek több mint 2 millió négyzetméterrel bővültek 2020 eleje és 2025 vége között. A fegyverfejlesztéssel összhangban lévő új tornyok, bunkerek és sáncok jelentek meg a telephelyek műholdképein. Egyes esetekben rakétaalkatrészek is láthatók a képeken.

„Kína ezzel globális szuperhatalomként pozicionálja magát. Egy új fegyverkezési verseny kezdeti szakaszában vagyunk”

– mondta William Alberque, a Csendes-óceáni Fórum vezető adjunktusa és a NATO korábbi fegyverzetellenőrzési igazgatója. „Kína már sprintben van, és maratonra készül.”

Az adatok sürgős kínai erőfeszítést mutatnak az új és kifinomultabb rakéták kapacitásának fejlesztésére. A CNN által elemzett gyártóüzemek közül több gyorsan váltotta fel a falvakat és a mezőgazdasági területeket, az elmúlt öt évben több tízezer négyzetméterrel bővülve.

A CNN a helyszíneket – köztük több mint egy tucat korábban nem jelentett létesítményt – Kína két fő állami tulajdonú védelmi beszállítójáról és leányvállalataikról nyilvánosan elérhető információk vizsgálatával, majd az eredményeket térinformatikai elemzéssel ellenőrizve azonosította.

Amióta 2012-ben hatalomra került, Hszi Csin-ping kínai elnök dollármilliárdokat költött katonai felszerelések vásárlására és korszerűsítésére, annak a világosan meghatározott törekvésnek a részeként, hogy az ország fegyveres erőit, a Népi Felszabadító Hadsereg (PLA) néven ismert erőket gyorsan „világszínvonalú” harci erővé alakítsa.

Hszi Csin-ping felépítette a Kínai Népi Felszabadítási Hadsereg (PLARF) rakétaerőit is, amely egy elit ág, és Kína gyorsan bővülő nukleáris és ballisztikus rakétaarzenálját felügyeli.

Az erőt »a stratégiai elrettentés magjának, az ország nagyhatalmi pozíciójának stratégiai támaszának és a nemzetbiztonság építésének sarokkövének« nevezte.

Kína rakétagyártó létesítményei a hadsereg szinte minden ágát ellátják, amely a világ legnagyobb fegyveres ereje, több mint 2 millió aktív katonával.

A CNN kérte a kínai védelmi minisztérium kommentárját mindezekkel kapcsolatban.

Donald Trump amerikai elnök a múlt héten villámlátogatást tett Kelet-Ázsiában, és Hszi kínai elnökkel is találkozott. A találkozókon a kereskedelmi megbeszélések domináltak, de növekvő feszültségek jelei mutatkoztak Peking növekedő hagyományos és nukleáris arzenálja miatt. A kínai elnökkel folytatott tárgyalások előtt 

Trump utasította a Pentagont, hogy „egyenlő alapon” folytassa a nukleáris tesztelést, ami jelentős változást jelent az évtizedek óta tartó amerikai politikában.

Peking és Moszkva több mint 25 éve nem hajtott végre nukleáris robbanóanyag-kísérleteket. Washington azonban szorosan figyelemmel kíséri, ahogy mindkét ország továbbra is fejleszti és teszteli a nukleáris robbanófejek szállítására alkalmas fejlett fegyvereket.

Kína eközben gyorsabban növeli nukleáris fegyverkészletét, mint bármely más nemzet, 

2023 óta évente körülbelül 100 új robbanófejjel bővíti arzenálját a Stockholmi Nemzetközi Békekutató Intézet (SIPRI) júniusi adatai szerint, bár teljes mennyisége messze elmarad az Egyesült Államok és Oroszországétól, amelyek együttesen a világ arzenáljának 90 százalékát teszik ki.

Nyitókép: MTI/EPA/Szputnyik/Kreml/Pool/Ramil Szitdikov

jetilovag
2025. november 07. 20:31
tajvan....faszt!...a magyaroktól félnek!....ezé keztek a rakétaprogramba!....de beszopják....mer nekünk magyaroknak saját űrvárosuk lesz!...Hajrá Főni!
Válasz erre
0
0
Nasi12
2025. november 07. 20:19
Nem jól látja aki azt hiszi Taiwant lerohanják. 1. Sokat tanultak a szárazföldi kínaiak és a tjvaniak is az ukrán háborúból. Nem akarják tönkretenni. 2. Azok mind kínaiak, azt a nyelvet beszélik. 3. Tajvan Kína része nemzetközi jogilag. 4. Inkább körbefogják, blokád alá helyezik, de nem lövik szét. 5. Nem sürgős. 2049 a céldátum, hogy de facto is részük legyen.
Válasz erre
2
0
elcapo-2
2025. november 07. 20:06
Tajvannak annyi.......
Válasz erre
0
0
wadcutter
2025. november 07. 20:03
Tajvanra gyúrnak
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!