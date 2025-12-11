Zelenszkij korábban elképzelhetetlennek tartotta, most mégis megtörténhet: választásokat tarthatnak Ukrajnában

Az ukrán elnök hangsúlyozta: nem utasítja el a választásokat, de a rakétatámadások alatt a választás logisztikája gyakorlatilag kivitelezhetetlen.

Hogyan fognak szavazni a katonáink a fronton? Ki garantálja a polgári biztonságot?”

– kérdezte, hozzátéve: Washington és európai partnerei segítségét kéri a feltételek megteremtéséhez.

Miért nem voltak választások 2019 óta?

A CNN kiemeli, hogy Ukrajna a teljes körű invázió kezdete óta folyamatosan meghosszabbított hadiállapot alatt áll, amely jogilag kizárja a választások megtartását. Bár Zelenszkij népszerűsége már nem éri el a 2022-es 90 százalékot, a csatorna szerint „továbbra is stabil”. A törvény szerint azonban a háború végéig nincs lehetőség rendes választásokat tartani.