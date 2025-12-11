Zelenszkij korábban elképzelhetetlennek tartotta, most mégis megtörténhet: választásokat tarthatnak Ukrajnában

Trump az ukrán választásokról beszélt: olyan kijelentést tett, amelynek Zelenszkij aligha fog örülni
„A dolgok nem mentek túl jól.”
Zelenszkij szerint 90 napon belül sor kerülhet a voksolásra, de már el is kezdte a szokásos csikicsuki játékát a feltételekkel.
Volodimir Zelenszkij ukrán elnök a héten jelezte: Ukrajna 60–90 napon belül készen állhat választásokat tartani, amennyiben a nyugati szövetségesek – elsősorban az Egyesült Államok – képesek garantálni annak biztonságát.
A kijelentés egyértelmű válaszként érkezett Donald Trump amerikai elnök bírálataira, amelyek szerint
Zelenszkij „a háborúra hivatkozva kapaszkodik a hatalomba”.
Az ukrán elnök hangsúlyozta: nem utasítja el a választásokat, de a rakétatámadások alatt a választás logisztikája gyakorlatilag kivitelezhetetlen.
Hogyan fognak szavazni a katonáink a fronton? Ki garantálja a polgári biztonságot?”
– kérdezte, hozzátéve: Washington és európai partnerei segítségét kéri a feltételek megteremtéséhez.
A CNN kiemeli, hogy Ukrajna a teljes körű invázió kezdete óta folyamatosan meghosszabbított hadiállapot alatt áll, amely jogilag kizárja a választások megtartását. Bár Zelenszkij népszerűsége már nem éri el a 2022-es 90 százalékot, a csatorna szerint „továbbra is stabil”. A törvény szerint azonban a háború végéig nincs lehetőség rendes választásokat tartani.
A CNN szerint a kijelentés összefügg a béketárgyalások új szakaszával. Kijev épp most készíti el a Trump különmegbízottjai – Steve Witkoff és Jared Kushner – által kidolgozott béketervhez fűzött saját módosításait. Bár a 28 pontos tervezetet 20 pontra rövidítették, a legkényesebb kérdés – az elfoglalt területek sorsa – továbbra is nyitott.
Trump egyre nagyobb nyomás alá helyezi Ukrajna vezetését, Zelenszkij választási ajánlata inkább egy erre válaszul adott taktikai lépésnek tekinthető: a biztonsági garanciák követelésével Kijev arra igyekszik rábírni az Egyesült Államokat, hogy csikarjon ki egy tűzszünet az oroszoktól.
Emellett a CNN „orosz propagandának” minősíti azt a vélekedést, hogy Zelenszkijnek már nincs meg a kellő felhatalmazása Ukrajna irányításához, és
a csatorna szerint ennek a vezető amerikai politikusok is „felültek”.
Ukrán szakértők emellett arra figyelmeztetnek: egy háború közben lebonyolított választás politikai káoszt és instabilitást hozna, ami Moszkva malmára hajtaná a vizet.
A választást jelenleg több okból is szinte lehetetlen megrendezni:
A Reutersnek nyilatkozó ukrán polgárok egybehangzóan úgy vélik: előbb a háborút kell megnyerni, csak utána van értelme választásról beszélni.
Szavazóurna a lövészárokban? Nevetséges”
– fogalmazott az egyik nyilatkozó.
