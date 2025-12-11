Ft
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
Ukrajna orosz-ukrán háború Oroszország Donald Trump Volodimir Zelenszkij Egyesült Államok választás

Zelenszkij korábban elképzelhetetlennek tartotta, most mégis megtörténhet: választásokat tarthatnak Ukrajnában

2025. december 11. 21:47

Zelenszkij szerint 90 napon belül sor kerülhet a voksolásra, de már el is kezdte a szokásos csikicsuki játékát a feltételekkel.

2025. december 11. 21:47
null

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök a héten jelezte: Ukrajna 60–90 napon belül készen állhat választásokat tartani, amennyiben a nyugati szövetségesek – elsősorban az Egyesült Államok – képesek garantálni annak biztonságát.

A kijelentés egyértelmű válaszként érkezett Donald Trump amerikai elnök bírálataira, amelyek szerint

Zelenszkij „a háborúra hivatkozva kapaszkodik a hatalomba”.

Az ukrán elnök hangsúlyozta: nem utasítja el a választásokat, de a rakétatámadások alatt a választás logisztikája gyakorlatilag kivitelezhetetlen.

Hogyan fognak szavazni a katonáink a fronton? Ki garantálja a polgári biztonságot?”

– kérdezte, hozzátéve: Washington és európai partnerei segítségét kéri a feltételek megteremtéséhez.

Miért nem voltak választások 2019 óta?

A CNN kiemeli, hogy Ukrajna a teljes körű invázió kezdete óta folyamatosan meghosszabbított hadiállapot alatt áll, amely jogilag kizárja a választások megtartását. Bár Zelenszkij népszerűsége már nem éri el a 2022-es 90 százalékot, a csatorna szerint „továbbra is stabil”. A törvény szerint azonban a háború végéig nincs lehetőség rendes választásokat tartani.

Súlyos bizalmi deficit a háttérben

A CNN szerint a kijelentés összefügg a béketárgyalások új szakaszával. Kijev épp most készíti el a Trump különmegbízottjai – Steve Witkoff és Jared Kushner – által kidolgozott béketervhez fűzött saját módosításait. Bár a 28 pontos tervezetet 20 pontra rövidítették, a legkényesebb kérdés – az elfoglalt területek sorsa – továbbra is nyitott.

Trump egyre nagyobb nyomás alá helyezi Ukrajna vezetését, Zelenszkij választási ajánlata inkább egy erre válaszul adott taktikai lépésnek tekinthető: a biztonsági garanciák követelésével Kijev arra igyekszik rábírni az Egyesült Államokat, hogy csikarjon ki egy tűzszünet az oroszoktól.

Minden csak propaganda

Emellett a CNN „orosz propagandának” minősíti azt a vélekedést, hogy Zelenszkijnek már nincs meg a kellő felhatalmazása Ukrajna irányításához, és

a csatorna szerint ennek a vezető amerikai politikusok is „felültek”.

Ukrán szakértők emellett arra figyelmeztetnek: egy háború közben lebonyolított választás politikai káoszt és instabilitást hozna, ami Moszkva malmára hajtaná a vizet.

Gyakorlati akadályok

A választást jelenleg több okból is szinte lehetetlen megrendezni:

  • több mint 5,9 millió ukrán él külföldön, további 4,4 millió belső menekült;
  • az infrastruktúra sérült, a szavazókörök 25 százaléka működésképtelen;
  • közel egymillió katona szolgál aktívan a fronton;
  • naponta érik rakétacsapások az országot;
  • a választási bizottság szerint legalább 6 hónapos felkészülésre lenne szükség a nemzetközi választási standardok teljesítéséhez.

Mit gondolnak az ukránok?

A Reutersnek nyilatkozó ukrán polgárok egybehangzóan úgy vélik: előbb a háborút kell megnyerni, csak utána van értelme választásról beszélni.

Szavazóurna a lövészárokban? Nevetséges”

– fogalmazott az egyik nyilatkozó.

***

Fotó: Ludovic MARIN / POOL / AFP

