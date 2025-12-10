Ft
12. 10.
szerda
Ukrajna béketerv orosz-ukrán háború Donald Trump Volodimir Zelenszkij karácsony

Karácsonyra érhet véget a háború! Itt az idő, Trump sarokba szorította Zelenszkijt

2025. december 10. 07:03

Ukrajna egypár napot kapott az Egyesült Államoktól a béketerv elfogadására.

2025. december 10. 07:03
null

Donald Trump követei néhány napot adtak Zelenszkijnek, hogy elfogadjon egy béketervet, 

amely területi veszteségeket követel Ukrajnától cserébe amerikai biztonsági garanciákért, és 

Trump karácsonyig szeretné tető alá hozni a megállapodást

 – ezt a tárgyalások részleteit ismerő források árulták el a Finanacial Timesnak.

A lap információi szerint Zelenszkij szombaton kétórás telefonbeszélgetést folytatott Trump különmegbízottjával, Steve Witkoff-fal és az elnök vejével, Jared Kushnerrel. A hívásban az ukrán elnököt gyors döntéshozatalra sürgették. 

Egy, a javasolt idővonalat ismerő forrás szerint Trump reményei szerint a megállapodás akár már karácsonyig megszülethet.

Zelenszkij a beszélgetés során jelezte: a válaszadás előtt egyeztetnie kell az európai partnerekkel. Kijevben attól tartanak, hogy ha Washington az európai országok támogatása nélkül lép tovább, az repedéseket okozhat a nyugati szövetség egységében. Hétfőn Londonban Zelenszkij a francia, német és brit vezetőkkel találkozott – emlékeztetnek.

Zelenszkij aggodalmát fejezte ki európai partnereinek, 

hogy az EU esetleg elállhat a befagyasztott orosz vagyonból finanszírozandó „jóvátételi hitel” tervétől, részben attól tartva, hogy a lépés az Egyesült Államok ellenállásába ütközne – írják.

Nyitókép: MTI/AP/Evan Vucci

 

