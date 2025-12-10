Karácsonyra érhet véget a háború! Itt az idő, Trump sarokba szorította Zelenszkijt

Egy, a javasolt idővonalat ismerő forrás szerint Trump reményei szerint a megállapodás akár már karácsonyig megszülethet.

Zelenszkij a beszélgetés során jelezte: a válaszadás előtt egyeztetnie kell az európai partnerekkel. Kijevben attól tartanak, hogy ha Washington az európai országok támogatása nélkül lép tovább, az repedéseket okozhat a nyugati szövetség egységében. Hétfőn Londonban Zelenszkij a francia, német és brit vezetőkkel találkozott – emlékeztetnek.

Zelenszkij aggodalmát fejezte ki európai partnereinek,

hogy az EU esetleg elállhat a befagyasztott orosz vagyonból finanszírozandó „jóvátételi hitel” tervétől, részben attól tartva, hogy a lépés az Egyesült Államok ellenállásába ütközne – írják.