Karácsonyra érhet véget a háború! Itt az idő, Trump sarokba szorította Zelenszkijt

Erővel jöhet béke: az Egyesült Államok azt követeli Zelenszkijtől, hogy fogadja el a béketervet
A Trump-adminisztráció Zelenszkij és az európai háborúpártiak találkozását „haszontalan kísérletnek” tartja, amelynek célja az időnyerés.
Ukrajna egypár napot kapott az Egyesült Államoktól a béketerv elfogadására.
Donald Trump követei néhány napot adtak Zelenszkijnek, hogy elfogadjon egy béketervet,
amely területi veszteségeket követel Ukrajnától cserébe amerikai biztonsági garanciákért, és
Trump karácsonyig szeretné tető alá hozni a megállapodást
– ezt a tárgyalások részleteit ismerő források árulták el a Finanacial Timesnak.
A lap információi szerint Zelenszkij szombaton kétórás telefonbeszélgetést folytatott Trump különmegbízottjával, Steve Witkoff-fal és az elnök vejével, Jared Kushnerrel. A hívásban az ukrán elnököt gyors döntéshozatalra sürgették.
Egy, a javasolt idővonalat ismerő forrás szerint Trump reményei szerint a megállapodás akár már karácsonyig megszülethet.
Zelenszkij a beszélgetés során jelezte: a válaszadás előtt egyeztetnie kell az európai partnerekkel. Kijevben attól tartanak, hogy ha Washington az európai országok támogatása nélkül lép tovább, az repedéseket okozhat a nyugati szövetség egységében. Hétfőn Londonban Zelenszkij a francia, német és brit vezetőkkel találkozott – emlékeztetnek.
Zelenszkij aggodalmát fejezte ki európai partnereinek,
hogy az EU esetleg elállhat a befagyasztott orosz vagyonból finanszírozandó „jóvátételi hitel” tervétől, részben attól tartva, hogy a lépés az Egyesült Államok ellenállásába ütközne – írják.
