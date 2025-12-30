Kisiklott egy mozdony a Déli pályaudvaron

Kedden reggel, kisiklott egy mozdony Budapesten, a Déli pályaudvar tárolóvágányain – írta a portfolio. A MÁV tájékoztatása szerint tolatási művelet során, alacsony sebességgel haladó mozdony futott le a sínekről műszaki hiba miatt.

A szerelvény nem szállított utasokat, személyi sérülés nem történt, és az incidens az utasforgalomtól elzárt üzemi területen zajlott le.

A műszaki mentés a tárolóvágányokon folyik, így nem érinti a pályaudvar menetrend szerinti vonatközlekedését. A mozdony visszaemeléséig egy dízel tolatómozdony segíti a kocsik rendezését.