12. 30.
kedd
keleti pályaudvar déli pályaudvar máv

Kisiklott egy mozdony a Déli pályaudvaron

2025. december 30. 17:44

Szerencsére nem történt személyi sérülés.

2025. december 30. 17:44
null

Kedden reggel, kisiklott egy mozdony Budapesten, a Déli pályaudvar tárolóvágányain – írta a portfolio. A MÁV tájékoztatása szerint tolatási művelet során, alacsony sebességgel haladó mozdony futott le a sínekről műszaki hiba miatt.

A szerelvény nem szállított utasokat, személyi sérülés nem történt, és az incidens az utasforgalomtól elzárt üzemi területen zajlott le.

A műszaki mentés a tárolóvágányokon folyik, így nem érinti a pályaudvar menetrend szerinti vonatközlekedését. A mozdony visszaemeléséig egy dízel tolatómozdony segíti a kocsik rendezését.

Hasonló esetek korábban is előfordultak: 2024 augusztusában a Keleti pályaudvar közelében siklott ki egy InterCity, ahol egy szomszédos vágányon közlekedő vonat mozdonyvezetője vészfékezéssel megelőzte az ütközést. Idén szeptemberben pedig a váci vonalon történt kisiklás Magyarkút közelében, ott ketten könnyebben megsérültek.

Nyitókép forrása: Soós Lajos / MTI

adrás
2025. december 30. 19:16
Ha ezt a selyemmajom megtudja majd jönnek a kommentjei hogy a Lázár mondjon le.
billysparks
2025. december 30. 18:43
Műszaki hiba bénította meg a Csalagút forgalmát, minden Eurostar-járatot töröltek Meghibásodott a felsővezeték a La Manche-csatorna alatti alagútban, ezért kedden leállították az összes Eurostar-szuperexpressz közlekedését Nagy-Britannia és Franciaország között Ez az Orbán nem nyugszik....
Burg_kastL71-C
2025. december 30. 18:42 Szerkesztve
herbert Kösz, Lázár. ---------------------------- Erre a ismerős hozzászólásra muszáj reagálni. Még Tarlós idejében -- NYÁRON -- Újpalota bevezető kétsávos útvonalát felerészben lezárták útbontás miatt, hogy alatta a sótól 20 éve rohadó a lakótelepet forróvizzel, fűtővízzel ellátó csövet kicseréljék. Megelőzés képpen, hogy NE a fűtési szezon kellős közepén kelljen az amúgy rég tervezett csőszakaszt kicserélni, miközben télvíz idején leállt volna a fűtés a lakótelepen. Kitettek a fél sávra szóló piros fehér nyilas széles terelőtáblát. Mit csinált a sötét bunkó fajtád, kinézett és puszta gyűlölettől vezérelve kifestette a táblára, hogy : " KÖSZ, TARLÓS " ... mivel leszűkül a sáv átbocsájtóképessége. Hagyni kell benneteket békében mindenféle karbantartás nélkül megrohadni a panelotok mélyén.
Szerintem
2025. december 30. 18:34
Ha a tiszafostos kormányozna, kizárt, hogy ilyen előfordulhatna. A tiszafostos első dolga lenne felszedetni a síneket is, hogy odaadja Ukrajnának.
