Kisiklott egy mozdony a Déli pályaudvaron

Kedden reggel, kisiklott egy mozdony Budapesten, a Déli pályaudvar tárolóvágányain – írta a portfolio. A MÁV tájékoztatása szerint tolatási művelet során, alacsony sebességgel haladó mozdony futott le a sínekről műszaki hiba miatt.
A szerelvény nem szállított utasokat, személyi sérülés nem történt, és az incidens az utasforgalomtól elzárt üzemi területen zajlott le.
A műszaki mentés a tárolóvágányokon folyik, így nem érinti a pályaudvar menetrend szerinti vonatközlekedését. A mozdony visszaemeléséig egy dízel tolatómozdony segíti a kocsik rendezését.
Hasonló esetek korábban is előfordultak: 2024 augusztusában a Keleti pályaudvar közelében siklott ki egy InterCity, ahol egy szomszédos vágányon közlekedő vonat mozdonyvezetője vészfékezéssel megelőzte az ütközést. Idén szeptemberben pedig a váci vonalon történt kisiklás Magyarkút közelében, ott ketten könnyebben megsérültek.
A 37-es villamosvonal Őrház és Pongrácz úti lakótelep közötti szakaszának felújítása a szükséges anyagi forrás rendelkezésre állása esetén a BKV Zrt. középtávú terveiben szerepel, tudta meg a Mandiner.