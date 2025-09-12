Megszólalt a MÁV vezérigazgatója a magyarkúti baleset kapcsán: Jönnek a fejlesztések

Itt vannak az első képek a Magyarkútnál kisiklott, árokba dőlt személyvonatról (FOTÓ)
A baleset oka egyelőre tisztázatlan.
A MÁV vezetése szerint nem szabad elhamarkodottan ítélkezni a kisiklott vonat ügyében, de a baleset újra rávilágít: a magyar mellékvonalak és járművek fejlesztésre szorulnak.
Ahogy arról már lapunk beszámolt, pénteken reggel kisiklott egy Vácról Balassagyarmatra tartó Bz típusú vonat. A szerelvényen 20-as utaztak, ezek közül két ember sérült meg – számolt be Hegyi Zsolt a MÁV-csoport vezérigazgatója.
Mindkét sérült a MÁV alkalmazottja volt. Egyikük pénztárosként, a másik jegyszedőként dolgozik. „Őket a a mentők a váci kórházba szállították”
– írta Hegyi Zsolt.
A vezérigazgató megerősítette, hogy elrendelte a baleset kivizsgálását. Elmagyarázta, hogy a kisiklásos eseteknek több oka is lehet, (emberi mulasztás, pálya, vagy járműhiba) ezért a vezérigazgató óva int mindenkit attól, hogy elhamarkodott ítéletet hozzon a baleset kapcsán.
A magyarországi vasúti mellékvonalak mind a gördülőállományukat, mind az infrastruktúrájukat tekintve felújításért, fejlesztésért kiáltanak”
– fogalmazott Hegyi Zsolt.
Ennek érdekében a MÁV csoport felgyorsította a beszerzést mind a jármű, mind a pályafelújítási programok esetében.
A vállalat vezérigazgatója elmagyarázta, hogy a helyzet javításához először a fővonalak felújítására van szükség, ami után a felszabaduló erőforrásokból megkezdődhet a mellékvonalak renoválása és a Bz mozdonyok lecserélése is.
Hegyi Zsolt bejegyzése lezárásaként jobbulást kívánt a MÁV munkatársainak és elnézést kért minden érintett utastól. Valamint megígérte, hogy mindent meg fognak tenni azért, hogy minden vonalon zökkenőmentesen folytatódhasson a közlekedés.
Nyitókép: Facebook / Hegyi Zsolt
***