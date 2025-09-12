Ft
mellékvonal Hegyi Zsolt magyarkúti Bz MÁV

Megszólalt a MÁV vezérigazgatója a magyarkúti baleset kapcsán: Jönnek a fejlesztések

2025. szeptember 12. 18:47

A MÁV vezetése szerint nem szabad elhamarkodottan ítélkezni a kisiklott vonat ügyében, de a baleset újra rávilágít: a magyar mellékvonalak és járművek fejlesztésre szorulnak.

2025. szeptember 12. 18:47
null

Ahogy arról már lapunk beszámolt, pénteken reggel kisiklott egy Vácról Balassagyarmatra tartó Bz típusú vonat. A szerelvényen 20-as utaztak, ezek közül két ember sérült meg – számolt be Hegyi Zsolt a MÁV-csoport vezérigazgatója.

Mindkét sérült a MÁV alkalmazottja volt. Egyikük pénztárosként, a másik jegyszedőként dolgozik. „Őket a a mentők a váci kórházba szállították”

– írta Hegyi Zsolt.

A vezérigazgató megerősítette, hogy elrendelte a baleset kivizsgálását. Elmagyarázta, hogy a kisiklásos eseteknek több oka is lehet, (emberi mulasztás, pálya, vagy járműhiba) ezért a vezérigazgató óva int mindenkit attól, hogy elhamarkodott ítéletet hozzon a baleset kapcsán.

A magyarországi vasúti mellékvonalak mind a gördülőállományukat, mind az infrastruktúrájukat tekintve felújításért, fejlesztésért kiáltanak”

– fogalmazott Hegyi Zsolt.

Ennek érdekében a MÁV csoport felgyorsította a beszerzést mind a jármű, mind a pályafelújítási programok esetében.

A vállalat vezérigazgatója elmagyarázta, hogy a helyzet javításához először a fővonalak felújítására van szükség, ami után a felszabaduló erőforrásokból megkezdődhet a mellékvonalak renoválása és a Bz mozdonyok lecserélése is.

Hegyi Zsolt bejegyzése lezárásaként jobbulást kívánt a MÁV munkatársainak és elnézést kért minden érintett utastól. Valamint megígérte, hogy mindent meg fognak tenni azért, hogy minden vonalon zökkenőmentesen folytatódhasson a közlekedés.

Nyitókép: Facebook / Hegyi Zsolt

 ***

