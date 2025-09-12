Megszólalt a MÁV vezérigazgatója a magyarkúti baleset kapcsán: Jönnek a fejlesztések

A magyarországi vasúti mellékvonalak mind a gördülőállományukat, mind az infrastruktúrájukat tekintve felújításért, fejlesztésért kiáltanak”

– fogalmazott Hegyi Zsolt.

Ennek érdekében a MÁV csoport felgyorsította a beszerzést mind a jármű, mind a pályafelújítási programok esetében.

A vállalat vezérigazgatója elmagyarázta, hogy a helyzet javításához először a fővonalak felújítására van szükség, ami után a felszabaduló erőforrásokból megkezdődhet a mellékvonalak renoválása és a Bz mozdonyok lecserélése is.

Hegyi Zsolt bejegyzése lezárásaként jobbulást kívánt a MÁV munkatársainak és elnézést kért minden érintett utastól. Valamint megígérte, hogy mindent meg fognak tenni azért, hogy minden vonalon zökkenőmentesen folytatódhasson a közlekedés.