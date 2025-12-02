Nincs több titok: Lázár János elárulta az igazságot a befagyasztott beruházásokról

„Bajba kerülök” – miniszterelnöki ambícióiról kérdezték Lázárt, csattanós választ adott (VIDEÓ)
Mutatjuk a miniszter őszinte szavait.
A miniszter rámutatott: a hírekbe az nem került be, hogy újra lett indítva 125 beruházás, mintegy 3295 milliárd forint értékben.
„A tárcám felügyel 27 állami vállalatot, amely 61 ezer embert foglalkoztat. A legnagyobb munkaadó szerepet is betöltjük, hiszen mi adunk munkát 49900 MÁV és Volán dolgozónak” – közölte Lázár János kedden a parlament gazdasági bizottságának miniszteri meghallgatásán a VG.hu tudósítása szerint.
Az építési és közlekedési miniszter hozzátette: a MÁV csoport mintegy 1200 milliárdból, az építési és közlekedési minisztérium idén 3500 milliárdból gazdálkodott.
A tárcavezető a meghallgatáson elmondta, hogy
összesen 566 beruházás van folyamatban, amelynek az összege meghaladja a 3000 milliárd forintot.
„Itt ragadom meg az alkalmat, hogy azt is elmondjam: amikor megkezdtem a munkát, az volt a feladatom, hogy az állami beruházások jórészét felfüggesszem. Összesen fölfüggesztésre került 274 darab beruházás 2023. júniusában 5472 milliárd összegben” – részletezte
Lázár János rámutatott:
a hírekbe azonban az nem került be, hogy a beruházási csomagból újra lett indítva 125 beruházás, mintegy 3295 milliárd forint értékben.
A miniszter elmondása szerint
elsősorban az orosz-ukrán háború gazdasági következményeként miatt kellett több ezer milliárdnyi beruházást leállítani,
azonban így is több mint 2100 milliárd forintnyi beruházás nem valósulhatott meg.
Az építési és közlekedési miniszter elmondta, hogy 296 kivitelezés alatt álló beruházás van, illetve a minisztérium 553 milliárdnyi tervet rendelt meg, hozzátette: erre korábban még nem volt példa.
Nyitókép: Képernyőfotó