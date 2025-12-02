Ft
12. 02.
kedd
Nincs több titok: Lázár János elárulta az igazságot a befagyasztott beruházásokról

2025. december 02. 13:55

A miniszter rámutatott: a hírekbe az nem került be, hogy újra lett indítva 125 beruházás, mintegy 3295 milliárd forint értékben.

2025. december 02. 13:55
null

„A tárcám felügyel 27 állami vállalatot, amely 61 ezer embert foglalkoztat. A legnagyobb munkaadó szerepet is betöltjük, hiszen  mi adunk munkát 49900 MÁV és Volán dolgozónak” – közölte Lázár János kedden a parlament gazdasági bizottságának miniszteri meghallgatásán a VG.hu tudósítása szerint.

Az építési és közlekedési miniszter hozzátette: a MÁV csoport mintegy 1200 milliárdból, az építési és közlekedési minisztérium idén 3500 milliárdból gazdálkodott.

A tárcavezető a meghallgatáson elmondta, hogy

összesen 566 beruházás van folyamatban, amelynek az összege meghaladja a 3000 milliárd forintot.

„Itt ragadom meg az alkalmat, hogy azt is elmondjam: amikor megkezdtem a munkát, az volt a feladatom, hogy az állami beruházások jórészét felfüggesszem. Összesen fölfüggesztésre került 274 darab beruházás 2023. júniusában 5472 milliárd összegben” – részletezte

Lázár János rámutatott: 

a hírekbe azonban az nem került be, hogy a beruházási csomagból újra lett indítva 125 beruházás, mintegy 3295 milliárd forint értékben.

A miniszter elmondása szerint 

elsősorban az orosz-ukrán háború gazdasági következményeként miatt kellett több ezer milliárdnyi beruházást leállítani, 

azonban így is több mint 2100 milliárd forintnyi beruházás nem valósulhatott meg.

Az építési és közlekedési miniszter elmondta, hogy 296 kivitelezés alatt álló beruházás van, illetve a minisztérium 553 milliárdnyi tervet rendelt meg, hozzátette: erre korábban még nem volt példa.

Nyitókép: Képernyőfotó

 

nuevoreynuevaley
2025. december 02. 15:56
Osszedult a ciganyputri Nem sikerult a sajatlab, szophatjatok Brusszelt tovabb
tapir32
2025. december 02. 15:35
Az OECD szerint a magyar gazdaság volt az egyik legsikeresebb az elmúlt tíz évben. Az EU-ban a 4. Az OECD adatai szerint világviszonylatban is kiemelkedő volt a magyar jövedelemnövekedés. Az elmúlt 15 évben a magyar gazdaság stabil növekedést mutatott az egy főre jutó GDP 46,4 százalékkal nőtt. Magyarországon a lakosság pénzügyi eszközeinek értéke 2023-ban 12,9%-al nőtt. Az EU-ban a 3. Az átlagbérek vásárlóereje 2010 óta több mint megduplázódott. Magyarországon a szegények aránya 20%-al csökkent. Az EU-ban az 1. A WHO indikátorai alapján a magyar egészségügy jól teljesít és az elmúlt 15 évben jelentősen előrelépett. Eurobarometer: Magyarország a 7. legkevésbé korrupt állam az EU-ban. A Világbanknál a 6. A magyarországi közhangulatot az optimizmus uralja. /Kopp Mária Intézet/ Az európai értékeket Magyarországon és az EU-ban a Fidesz-KDNP képviseli. Béke, biztonság, jobb élet = Fidesz-KDNP
tapir32
2025. december 02. 15:34
A Tiszás gazdasági modell visszalépést és évekig tartó átalakítást, a gazdaság hosszas lejtmenetét jelentené és nincs rá biztosíték, hogy valaha is jól fog működni. A Fideszes modell folytatása és fejlesztése az egyedül járható út. Az OECD szerint jól működik a Fidesz gazdaságpolitikája.
tapir32
2025. december 02. 15:31
Az ukrán vezetés visszaél az európai népek jóindulatával. Ukrajna számoljon el az EU-tól kapott összegekkel! Ukrajna már a háború előtt is a világ legkorruptabb állama volt és jelenleg is az. Trump már hozzákezdett az elszámoltatáshoz. A háború párti EU-s vezetők mennyit tettek zsebre az Ukrajnának átutalt euró százmilliárdokból? Ursula mennyi pénzt kap a Rheinmetalltól? Ukrajnának szánt fegyverek mintegy harmada a feketepiacon köt ki.
