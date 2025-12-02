Nincs több titok: Lázár János elárulta az igazságot a befagyasztott beruházásokról

„A tárcám felügyel 27 állami vállalatot, amely 61 ezer embert foglalkoztat. A legnagyobb munkaadó szerepet is betöltjük, hiszen mi adunk munkát 49900 MÁV és Volán dolgozónak” – közölte Lázár János kedden a parlament gazdasági bizottságának miniszteri meghallgatásán a VG.hu tudósítása szerint.

Az építési és közlekedési miniszter hozzátette: a MÁV csoport mintegy 1200 milliárdból, az építési és közlekedési minisztérium idén 3500 milliárdból gazdálkodott.