Megszűnik egy magyar bank: megvan a határidő, meddig kell intézkedni az ügyfeleknek

Fontos változás előtt áll egy hazai pénzintézet ügyfélköre. A tájékoztatás szerint egy bank beolvadása miatt 2026 elején teljes körű állományátruházásra kerül sor, amelynek következtében az érintett ügyfelek új számlavezetőhöz kerülnek.
Megszűnik egy magyar bank önálló működése, miután a MagNet Bank teljes egészében felvásárolta a Polgári Bank részvényeit. A pénzintézetek közlése szerint a folyamat több lépcsőben zajlott, és a végső állományátruházás időpontját is rögzítették.
A MagNet Bank tájékoztatója szerint a Magyar Nemzeti Bank engedélyével 2026. február 28-án kerül sor arra az állományátruházásra, amelynek eredményeként a Polgári Bank hitel-, kölcsön-, betéti és pénzforgalmi szerződésállománya átkerül az új tulajdonoshoz. Ettől az időponttól kezdve a MagNet Bank lép a Polgári Bank helyébe az érintett szerződések esetében.
Az állományátruházás napján a Polgári Bank ügyfelei automatikusan a MagNet Bank ügyfeleivé válnak. A tájékoztatás szerint a bankszámlaszámok nem változnak, és a számlavezetési díjak, valamint a fizetési megbízások kondíciói az átvételt követően változatlanok vagy kedvezőbbek lesznek.
A kölcsönszerződések esetében 2026. február 28-tól a MagNet Bank jár el hitelezőként, a törlesztési kötelezettségeket is már az új bank felé kell teljesíteni.
A fizetési számlák esetében szintén a MagNet Bank válik számlavezető bankká, és a pénzforgalmi megbízások teljesítéséért is ez az intézmény felel. Nem minden szolgáltatás kerül azonban átruházásra. Az értékpapírszámlák és a széfszolgáltatás nem kerül át a MagNet Bankhoz, ezekkel kapcsolatban 2026. február 28. után már nem intézhető ügy az új számlavezetőnél.
A Polgári Bank által korábban kibocsátott betéti kártyák felmondásra kerülnek, helyettük új MagNet Bank Mastercard kártyákat bocsátanak ki.
A tájékoztatás arra is kitér, hogy az ügyfelek 2026. február 28-ig díjmentesen felmondhatják az érintett szerződéseiket. Amennyiben ez nem történik meg, úgy az állományátruházás elfogadottnak minősül. A bankok jelezték, hogy a migráció környékén bankszünnapokra és ideiglenes szolgáltatáskiesésekre is számítani kell.
Nyitókép: ATTILA KISBENEDEK / AFP