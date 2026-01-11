Ft
01. 11.
vasárnap
Megszűnik egy magyar bank: megvan a határidő, meddig kell intézkedni az ügyfeleknek

2026. január 11. 17:37

Fontos változás előtt áll egy hazai pénzintézet ügyfélköre. A tájékoztatás szerint egy bank beolvadása miatt 2026 elején teljes körű állományátruházásra kerül sor, amelynek következtében az érintett ügyfelek új számlavezetőhöz kerülnek.

2026. január 11. 17:37
null

Megszűnik egy magyar bank önálló működése, miután a MagNet Bank teljes egészében felvásárolta a Polgári Bank részvényeit. A pénzintézetek közlése szerint a folyamat több lépcsőben zajlott, és a végső állományátruházás időpontját is rögzítették.

A MagNet Bank tájékoztatója szerint a Magyar Nemzeti Bank engedélyével 2026. február 28-án kerül sor arra az állományátruházásra, amelynek eredményeként a Polgári Bank hitel-, kölcsön-, betéti és pénzforgalmi szerződésállománya átkerül az új tulajdonoshoz. Ettől az időponttól kezdve a MagNet Bank lép a Polgári Bank helyébe az érintett szerződések esetében.

Mit jelent a Polgári Bank megszűnése az ügyfeleknek

Az állományátruházás napján a Polgári Bank ügyfelei automatikusan a MagNet Bank ügyfeleivé válnak. A tájékoztatás szerint a bankszámlaszámok nem változnak, és a számlavezetési díjak, valamint a fizetési megbízások kondíciói az átvételt követően változatlanok vagy kedvezőbbek lesznek.

A kölcsönszerződések esetében 2026. február 28-tól a MagNet Bank jár el hitelezőként, a törlesztési kötelezettségeket is már az új bank felé kell teljesíteni. 

A fizetési számlák esetében szintén a MagNet Bank válik számlavezető bankká, és a pénzforgalmi megbízások teljesítéséért is ez az intézmény felel. Nem minden szolgáltatás kerül azonban átruházásra. Az értékpapírszámlák és a széfszolgáltatás nem kerül át a MagNet Bankhoz, ezekkel kapcsolatban 2026. február 28. után már nem intézhető ügy az új számlavezetőnél. 

A bank megszűnése miatt fontos határidő közeleg.
A bank megszűnése miatt fontos határidő közeleg.
Forrás: ATTILA KISBENEDEK / AFP

A Polgári Bank által korábban kibocsátott betéti kártyák felmondásra kerülnek, helyettük új MagNet Bank Mastercard kártyákat bocsátanak ki.

A tájékoztatás arra is kitér, hogy az ügyfelek 2026. február 28-ig díjmentesen felmondhatják az érintett szerződéseiket. Amennyiben ez nem történik meg, úgy az állományátruházás elfogadottnak minősül. A bankok jelezték, hogy a migráció környékén bankszünnapokra és ideiglenes szolgáltatáskiesésekre is számítani kell.

Nyitókép: ATTILA KISBENEDEK / AFP

 

bekeev-2025
2026. január 11. 21:33
Bicsike 2026. január 11. 19:49 Most hallok róluk először. Jelentéktelen. Jelentéktelen. Ergo magyar.



Bicsike
2026. január 11. 19:49
Most hallok róluk először. Jelentéktelen.



zrx8
•••
2026. január 11. 17:55 Szerkesztve
Fun fact: ez volt az a bank, ami miatt az állam anno a '90-es évek közepén elbukta a Budapest Bank szinte teljes privatizációs bevételét (4000 azaz négyezer dollár híján, azaz gyakorlatilag ennyiért kelt el a BB), a már akkor is 'gazdasági zseni' BüdösBokros Lajos által trükkösen megszerkesztett privatizációs szerződés jóvoltából.



akitiosz
2026. január 11. 17:52
Vannak, voltak ilyen bankok?



