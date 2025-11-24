Búcsú a Szilitől – nyugdíjba mennek a magyar vasút legendái

Ez véget vethet Lázár és Vitézy háborújának: itt a lista, milyen vonatokat vásárol Magyarország
Óriási fejlesztések körvonalazódnak a MÁV-nál.
A MÁV nagyszabású mozdonysor-átalakítást hajt végre: a régi Szili-villanymozdonyokból több mint ötvenet állítanak le.
A MÁV V43-as sorozatú, „Szili” becenevű villanymozdonyai 1963 óta szolgálják a magyar vasutat. Az első hét példány 1963 nyarán érkezett az SNCF BB 9400-as francia típuslicenc alapján készült gépezetekkel – a mozdonyok 3000 lóerős, 120 km/h-s rendszerűek voltak, és hamar megkedvelték őket a gépészek. A Ganz-MÁVAG 1963 és 1982 között összesen 379 darab V43-as villanymozdonyt épített, melyek közül a Magyar Államvasutak (MÁV) állománya 365, a Győr–Sopron–Ebenfurti Vasút (GYSEV) pedig 14 példányt vett át. Ugyan a típust időközben többször korszerűsítették, mára a Szilik folyamatosan öregednek és kopnak a még bevethető állományból: 2024-ben még 288 példány volt forgalomban, azonban új motorvonatok és bérelt villamos mozdonyok érkezése nyomán már nagyarányú selejtezés folyik. V43 Szili: eljött a búcsú ideje.
Ezt is ajánljuk a témában
Óriási fejlesztések körvonalazódnak a MÁV-nál.
Az elmúlt években a MÁV-csoport nagy hangsúlyt fektetett a mozdonypótlásra és modernizálásra. Lízingcégektől vették bérbe a nagy teljesítményű európai típusokat: Siemens Taurus (EuroSprinter), Vectron és Alstom Astride mozdonyokat. Ennek eredményeként 2025-re már több mint 50 ilyen új vagy bérelt gép állt üzemben.
A MÁV-csoport vezérigazgatója, Hegyi Zsolt nyilatkozata szerint 2026 végéig legalább 100 új mozdonnyal erősítik a flottát.
A decemberi menetrendváltással a MÁV nagyszabású mozdonysor-átalakítást hajt végre: a régi Szili-villanymozdonyokból több mint ötvenet állítanak le, valamint vonnak ki a közforgalomból, írta meg elsőként az Indóház.
A leállított Szili-mozdonyok részben jól elkülöníthetők a telephelyük és pályaszámuk alapján. Íme néhány példa a 2025. decemberi intézkedéstől érintett gépekre:
A listából látható, hogy az évtizedek óta működő, változatos állapotú Szilik közül főleg a régebbi, sérült vagy korábban karbantartás alól kivont példányokat állítják le decembertől. (Érdemes felidézni, hogy a MÁV-Start 2021 júliusában selejtezett már 28 darab Szilit.) A szelektálás jövőre folytatódik, több mint 70 darab V43-as mozdonyt terveznek kivonni a szolgálatból a bérelt mozdonyok érkezése miatt.
Képek forrása: Facebook