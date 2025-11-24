Búcsú a Szilitől – nyugdíjba mennek a magyar vasút legendái

Ft
11. 24.
hétfő
v43 mozdony MÁV

Búcsú a Szilitól – nyugdíjba mennek a magyar vasút legendái

2025. november 24. 10:28

A MÁV nagyszabású mozdonysor-átalakítást hajt végre: a régi Szili-villanymozdonyokból több mint ötvenet állítanak le.

2025. november 24. 10:28
null
Nagy Gábor
Nagy Gábor

A MÁV V43-as sorozatú, „Szili” becenevű villanymozdonyai 1963 óta szolgálják a magyar vasutat. Az első hét példány 1963 nyarán érkezett az SNCF BB 9400-as francia típuslicenc alapján készült gépezetekkel – a mozdonyok 3000 lóerős, 120 km/h-s rendszerűek voltak, és hamar megkedvelték őket a gépészek. A Ganz-MÁVAG 1963 és 1982 között összesen 379 darab V43-as villanymozdonyt épített, melyek közül a Magyar Államvasutak (MÁV) állománya 365, a Győr–Sopron–Ebenfurti Vasút (GYSEV) pedig 14 példányt vett át. Ugyan a típust időközben többször korszerűsítették, mára a Szilik folyamatosan öregednek és kopnak a még bevethető állományból: 2024-ben még 288 példány volt forgalomban, azonban új motorvonatok és bérelt villamos mozdonyok érkezése nyomán már nagyarányú selejtezés folyik. V43 Szili: eljött a búcsú ideje.

V43 Szili: eljött a búcsú ideje
V43 Szili: eljött a búcsú ideje

V43 Szili: itt vannak az utódai

Az elmúlt években a MÁV-csoport nagy hangsúlyt fektetett a mozdonypótlásra és modernizálásra. Lízingcégektől vették bérbe a nagy teljesítményű európai típusokat: Siemens Taurus (EuroSprinter), Vectron és Alstom Astride mozdonyokat. Ennek eredményeként 2025-re már több mint 50 ilyen új vagy bérelt gép állt üzemben.

A MÁV-csoport vezérigazgatója, Hegyi Zsolt nyilatkozata szerint 2026 végéig legalább 100 új mozdonnyal erősítik a flottát.

A decemberi menetrendváltással a MÁV nagyszabású mozdonysor-átalakítást hajt végre: a régi Szili-villanymozdonyokból több mint ötvenet állítanak le, valamint vonnak ki a közforgalomból, írta meg elsőként az Indóház.

A leállított Szili-mozdonyok részben jól elkülöníthetők a telephelyük és pályaszámuk alapján. Íme néhány példa a 2025. decemberi intézkedéstől érintett gépekre:

  • Miskolc: 431 013, 431 044, 431 048, 431 143, 431 198, 431 296, 431 306, 431 346, 431 348, 431 349, 431 350, 431 361, 431 365, 431 367, 431 369
  • Békéscsaba: 431 111, 431 115, 431 119, 431 124, 431 125, 431 167, 431 202, 431 214
  • Dombóvár: 431 070, 431 071, 431 079, 431 149, 431 151
  • Nyíregyháza: 431 093, 431 094, 431 102, 431 106, 431 139, 431 166 és a 432 171-es
  • Szeged: 431 098, 431 131, 431 205, 431 212, 431 217, 431 225, 431 259, 431 274, 431 295
  • Székesfehérvár: 431 237, 431 285, 431 289, 431 334, 431 336
  • Szolnok: 431 142, 431 240, 431 265, 432 235, 432 258, 432 281, 432 377
  • Szombathely: 431 190

A listából látható, hogy az évtizedek óta működő, változatos állapotú Szilik közül főleg a régebbi, sérült vagy korábban karbantartás alól kivont példányokat állítják le decembertől. (Érdemes felidézni, hogy a MÁV-Start 2021 júliusában selejtezett már 28 darab Szilit.) A szelektálás jövőre folytatódik, több mint 70 darab V43-as mozdonyt terveznek kivonni a szolgálatból a bérelt mozdonyok érkezése miatt.

Képek forrása: Facebook

jóember
2025. november 24. 13:18
Én nagyon ritkán használom a vasutat, legutóbb tavaj, a nyíregyházi vonalon. Akkor is egy ilyen Szili húzta a szerelvényt, de akkora csörömpöléssel jött, mintha egy egész ócskavas telepet húzott volna mag után, borzalmasan hangos volt. Persze a vagonok sem voltak különbek, kopottak, nagyon avittak voltak, az ember nem szívesen száll be ilyen vagonokba. Ezek már vastagon megszolgálták az árukat és megérettek a cserére. Utaztam már itt ezen a vonalon egy héttel korábban egy modernebb egybeszabott szerelvénnyel is, na az már mindjárt más volt, óriási különbség. Engem ingyen visz a vonat, azért próbáltam ki tavaj de nem nyerte el a tetszésemet úgyhogy maradok a kocsnál.
grenki-2
2025. november 24. 11:31
Ideje volt modernizálni!
fogas paduc
2025. november 24. 11:02
Azért egy párat meg kellene őrizni az utókornak.
andover
2025. november 24. 10:49
Nem vagyok vasutas, de szoktam olvasni vasútbarát oldalakat. Ott írták már korábbi nagy méretű Szili-selejtezéseknél, hogy értelmetlennek tartják azt, hogy leselejtezik és szétbontják (valahol borsodban) a Sziliket, miközben a magyar magánvasúttársaságok kénytelenek más híján hasonló korú romániai mozdonyokat vásárolni, amik műszakilag egy alacsonyabb kategóriát képviselnek. Ők, vasutasok úgy látják, hogy azért teszi ezt a MÁV, hogy ne erősítse a konkurenciát, de a végeredmény az, hogy a magyar tehervasúti szállításban, ahol ha tetszik ha nem a MÁV-nak a konkurens magánvasutak teret nyernek, csökken a minőség mozdonyok terén. Ráadásul a Szili magyar mozdony, aminek a karbantartása a magyar vasúti iparnak (is) adna munkát, még a román mozdonyok legfeljebb a román vasútiparnak ad megrendeléseket. Fontos, hogy a MÁV Cargo osztrákoknak való elkótyavetyélése nem terjedt ki a mozdonyokra. Az egy MÁV-nál maradt másik cégben összpontosul.
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!