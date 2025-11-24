Búcsú a Szilitől – nyugdíjba mennek a magyar vasút legendái

A MÁV-csoport vezérigazgatója, Hegyi Zsolt nyilatkozata szerint 2026 végéig legalább 100 új mozdonnyal erősítik a flottát.

A decemberi menetrendváltással a MÁV nagyszabású mozdonysor-átalakítást hajt végre: a régi Szili-villanymozdonyokból több mint ötvenet állítanak le, valamint vonnak ki a közforgalomból, írta meg elsőként az Indóház.

A leállított Szili-mozdonyok részben jól elkülöníthetők a telephelyük és pályaszámuk alapján. Íme néhány példa a 2025. decemberi intézkedéstől érintett gépekre:

Miskolc: 431 013, 431 044, 431 048, 431 143, 431 198, 431 296, 431 306, 431 346, 431 348, 431 349, 431 350, 431 361, 431 365, 431 367, 431 369

Békéscsaba: 431 111, 431 115, 431 119, 431 124, 431 125, 431 167, 431 202, 431 214

Dombóvár: 431 070, 431 071, 431 079, 431 149, 431 151

Nyíregyháza: 431 093, 431 094, 431 102, 431 106, 431 139, 431 166 és a 432 171-es

Szeged: 431 098, 431 131, 431 205, 431 212, 431 217, 431 225, 431 259, 431 274, 431 295

Székesfehérvár: 431 237, 431 285, 431 289, 431 334, 431 336

Szolnok: 431 142, 431 240, 431 265, 432 235, 432 258, 432 281, 432 377

Szombathely: 431 190

A listából látható, hogy az évtizedek óta működő, változatos állapotú Szilik közül főleg a régebbi, sérült vagy korábban karbantartás alól kivont példányokat állítják le decembertől. (Érdemes felidézni, hogy a MÁV-Start 2021 júliusában selejtezett már 28 darab Szilit.) A szelektálás jövőre folytatódik, több mint 70 darab V43-as mozdonyt terveznek kivonni a szolgálatból a bérelt mozdonyok érkezése miatt.