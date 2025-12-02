Hatalmas fába vágja a fejszéjét Lázár János: a vasút jövője múlik rajta

Útfelújításokra a továbbiakban is jelentős összegek kellenek majd, ezek elmaradása komoly gazdasági károkkal járhat – hangsúlyozta a miniszter. Szólt arról is, hogy az Építési és Közlekedési Minisztérium (ÉKM) 1930 munkavállalót foglalkoztat, a felügyeletébe tartozó 27 állami vállalat 61 ezret, ebből 49 ezren a közlekedésben dolgoznak. A tárca 2025-ben 1700 milliárd forinttal, a vállalatok 2 ezer milliárd forinttal gazdálkodtak. Az ÉKM jelenleg 566 beruházásért felel összesen 3056 milliárd forint értékben. A majdnem 5500 milliárd forint összértékű, korábban felfüggesztett beruházásból az újraindítottak összege már megközelíti a 3300 milliárd forintot. A megrendelt beruházási tervek összértéke 553 milliárd forint.

Tervezéssel, közbeszerzéssel együtt egy vasúti pálya megépítése körülbelül 8 évig, egy autópálya megépítése 6 évig tart, a beruházáspolitika tehát kormányzati ciklusokon átívelő feladat.

A minisztérium a beruházásaival új lehetőségeket teremt a magyar vállalkozások számára, és arra törekszik, hogy Magyarország az infrastruktúra minőségét és a szolgáltatások színvonalát tekintve egyaránt fejlődjön – fogalmazott.

Lázár János a bizottsági tagok kérdéseire válaszolva, elmondta, tart attól, hogy vasúti és közúti fejlesztésekre a következő uniós finanszírozási ciklusból már nem lesznek források, hacsak nem sikerül ezeket legalább részben katonai beruházásokká minősíteni, mert akkor az EU rendelkezése alapján ezeket lehet költségvetésen kívüli eszközökből finanszírozni.

A következő években nem lát arra sem esélyt, hogy a MÁV a saját költségvetéséből a nagy pályaudvarokat teljes egészében maga újítsa föl, de szerinte erre nincs is szükség, mert a nagy forgalmú vasúti épületek vasúti célokra nem használt részei Európa-szerte másutt is bevásárlóközpontokként, üzleti résztvevők közreműködésével üzemelnek.