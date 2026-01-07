Lázár János bejelentést tett: ezek a vonatok biztos, késni fognak

„Az áru várhat, az utas nem: a havazás legintenzívebb időszakában mérsékeljük a tehervonati forgalmat a magyar vasúthálózaton” – jelentette be Lázár János, és kiemelte, a MÁV-csoport pályaműködtető vállalata átmenetileg várakoztatja a tehervonatokat, hogy utat biztosítsanak a hálózaton feltorlódó személyszállító vonatoknak.

A tehervonatok várakoztatásával nemcsak a forgalom csökken, de kevesebb váltóállításra is van szükség, ami csökkenti a meghibásodások esélyét.

„Ráadásul a pályán meghibásodó tehervonat mentése és eltávolítása hó nélkül is összetett művelet, most azonban kifejezetten időigényes feladatot jelent a szakemberek számára” – hangsúlyozta, és kiemelte, bár a hatalmas hó miatt több helyen fennakadás van a vasúti közlekedésben, mindenütt járnak a vonatok,