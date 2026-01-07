Ft
Ft
-1°C
-5°C
Ft
Ft
-1°C
-5°C
01. 07.
szerda
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
01. 07.
szerda
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
személyszállító lázár jános máv - csoport teherszállító közlekedés vasút máv

Lázár János bejelentést tett: ezek a vonatok biztos, késni fognak

2026. január 07. 14:13

A miniszter fontos döntést hozott meg a személyszállító vonatok zavartalanabb közlekedése érdekében.

2026. január 07. 14:13
null

„Az áru várhat, az utas nem: a havazás legintenzívebb időszakában mérsékeljük a tehervonati forgalmat a magyar vasúthálózaton” jelentette be Lázár János, és kiemelte, a MÁV-csoport pályaműködtető vállalata átmenetileg várakoztatja a tehervonatokat, hogy utat biztosítsanak a hálózaton feltorlódó személyszállító vonatoknak.

A tehervonatok várakoztatásával nemcsak a forgalom csökken, de kevesebb váltóállításra is van szükség, ami csökkenti a meghibásodások esélyét.

„Ráadásul a pályán meghibásodó tehervonat mentése és eltávolítása hó nélkül is összetett művelet, most azonban kifejezetten időigényes feladatot jelent a szakemberek számára” – hangsúlyozta, és kiemelte, bár a hatalmas hó miatt több helyen fennakadás van a vasúti közlekedésben, mindenütt járnak a vonatok, 

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Brüsszel utolsó órái: „Nem fogják ingyen adni, hogy eltakarodjanak!”

Brüsszel utolsó órái: „Nem fogják ingyen adni, hogy eltakarodjanak!”
Tovább a cikkhezchevron

„a MÁV biztonságos alternatívát kínál mindenkinek a közlekedéshez”.

Nyitókép: Lázár János Facebook-oldala


 

 

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!