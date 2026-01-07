Itt a negyedik Lázár-jelentés a hóhelyzetről: a vasút tartja magát, de a buszjáratok továbbra is akadoznak

Két út áll az Európai Unió előtt: az egyik a történet végét jelentené
A közlekedési miniszter részletes beszámolót közölt a magyarországi utak és a tömegközlekedés helyzetéről.
Szerdán reggel Lázár János közlekedési miniszter újabb jelentésben számolt be Facebook-oldalán a magyarországi autóutak állapotáról és a vasúti közlekedés változásáról a hóhelyzet következtében.
A gyorsforgalmi utakon folyamatosan dolgoznak a gépek. Az M0-s és az M44-es autóút, valamint M1-es, M7-es, M5-ös, M6-os, M3-as és az M30-as autópályák burkolata latyakos, néhol hókásás, az M43-as autópályán és az M85-ös, M86-os autóúton pedig sónedves a burkolat.
A főutak és mellékutak burkolata országszerte havas, latyakos.
A miniszter felhívta a figyelmet, hogy az időjárásnak megfelelően a látási viszonyok korlátozottak lehetnek.
Hangsúlyozta, a Magyar Közút hálózatán 481, az MKIF-nél 87 munkagép dolgozik ezekben a percekben is a hóeltakarításban és síkosságmentesítésben.
„A váltók tisztítása folyamatos, de a sűrű havazás miatt a takarítás lassan halad, a kiemelt csomópontokra koncentrálódik, a váltófűtések vidéken rendben üzemelnek. A vonatközlekedésben néhány helyen vannak fennakadások, de az eljutás minden vonalon biztosított. A vonatközlekedésben az ország nyugati részében jellemzően 15-20 perc körüli késésekkel közlekednek vonatok, de egy-egy vonat esetében jelentősebb késés is előfordul” – számol be.
Lázár János ugyanakkor kitér a problémás szakaszokra is:
„Gyékényesen van a GYSEV kezelésében jelentős zavar, a váltók tisztítása nem biztosított, az arra küldött személyzet közúti baleset okozta torlódás miatt nem jutott el a helyszínre”, továbbá váltóállítási gondok akadályozzák a közlekedést Rákospalota-Újpesten is, aminek következtében a Veresegyházán át Vácig közlekedő vonatok csak Rákospalota-Újpest állomásig közlekednek.
További jelentős késéseket okoztak a váltóállítási gondok a Kőbánya-Kispest és Lajosmizse vonalon és a Szolnok és Hatvan közötti vonalon.
Ha lassabban is, de minden vasúti vonalon biztosított a közlekedés.
Ezzel szemben a buszjáratok továbbra sem lélegezhetnek fel.
„Jellemzően az ország teljes területén (15-60 perc) késéssel közlekednek, illetve egyes esetekben bizonyos településeket nem érintenek a járatok. Indulás előtt mindenképp tájékozódjanak a MÁV+ alkalmazásban!” – írja.
