Itt a negyedik Lázár-jelentés a hóhelyzetről: a vasút tartja magát, de a buszjáratok továbbra is akadoznak

Hangsúlyozta, a Magyar Közút hálózatán 481, az MKIF-nél 87 munkagép dolgozik ezekben a percekben is a hóeltakarításban és síkosságmentesítésben.

Az autóutak mellett a vasút működése érdekében is folyamatosak a munkálatok:

„A váltók tisztítása folyamatos, de a sűrű havazás miatt a takarítás lassan halad, a kiemelt csomópontokra koncentrálódik, a váltófűtések vidéken rendben üzemelnek. A vonatközlekedésben néhány helyen vannak fennakadások, de az eljutás minden vonalon biztosított. A vonatközlekedésben az ország nyugati részében jellemzően 15-20 perc körüli késésekkel közlekednek vonatok, de egy-egy vonat esetében jelentősebb késés is előfordul” – számol be.

Lázár János ugyanakkor kitér a problémás szakaszokra is:

„Gyékényesen van a GYSEV kezelésében jelentős zavar, a váltók tisztítása nem biztosított, az arra küldött személyzet közúti baleset okozta torlódás miatt nem jutott el a helyszínre”, továbbá váltóállítási gondok akadályozzák a közlekedést Rákospalota-Újpesten is, aminek következtében a Veresegyházán át Vácig közlekedő vonatok csak Rákospalota-Újpest állomásig közlekednek.