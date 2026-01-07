Ft
Ft
-1°C
-5°C
Ft
Ft
-1°C
-5°C
01. 07.
szerda
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
01. 07.
szerda
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
magyar közút gysev lázár jános vasút máv

Itt a negyedik Lázár-jelentés a hóhelyzetről: a vasút tartja magát, de a buszjáratok továbbra is akadoznak

2026. január 07. 11:54

A közlekedési miniszter részletes beszámolót közölt a magyarországi utak és a tömegközlekedés helyzetéről.

2026. január 07. 11:54
null

Szerdán reggel Lázár János közlekedési miniszter újabb jelentésben számolt be Facebook-oldalán a magyarországi autóutak állapotáról és a vasúti közlekedés változásáról a hóhelyzet következtében.

A gyorsforgalmi utakon folyamatosan dolgoznak a gépek. Az M0-s és az M44-es autóút, valamint M1-es, M7-es, M5-ös, M6-os, M3-as és az M30-as autópályák burkolata latyakos, néhol hókásás, az M43-as autópályán és az M85-ös, M86-os autóúton pedig sónedves a burkolat. 

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Brüsszel utolsó órái: „Nem fogják ingyen adni, hogy eltakarodjanak!”

Brüsszel utolsó órái: „Nem fogják ingyen adni, hogy eltakarodjanak!”
Tovább a cikkhezchevron

A főutak és mellékutak burkolata országszerte havas, latyakos.

A miniszter felhívta a figyelmet, hogy az időjárásnak megfelelően a látási viszonyok korlátozottak lehetnek.

Hangsúlyozta, a Magyar Közút hálózatán 481, az MKIF-nél 87 munkagép dolgozik ezekben a percekben is a hóeltakarításban és síkosságmentesítésben. 

Az autóutak mellett a vasút működése érdekében is folyamatosak a munkálatok: 

„A váltók tisztítása folyamatos, de a sűrű havazás miatt a takarítás lassan halad, a kiemelt csomópontokra koncentrálódik, a váltófűtések vidéken rendben üzemelnek. A vonatközlekedésben néhány helyen vannak fennakadások, de az eljutás minden vonalon biztosított. A vonatközlekedésben az ország nyugati részében jellemzően 15-20 perc körüli késésekkel közlekednek vonatok, de egy-egy vonat esetében jelentősebb késés is előfordul” – számol be.

Lázár János ugyanakkor kitér a problémás szakaszokra is:

„Gyékényesen van a GYSEV kezelésében jelentős zavar, a váltók tisztítása nem biztosított, az arra küldött személyzet közúti baleset okozta torlódás miatt nem jutott el a helyszínre”, továbbá váltóállítási gondok akadályozzák a közlekedést Rákospalota-Újpesten is, aminek következtében a Veresegyházán át Vácig közlekedő vonatok csak Rákospalota-Újpest állomásig közlekednek.

További jelentős késéseket okoztak a váltóállítási gondok a Kőbánya-Kispest és Lajosmizse vonalon és a Szolnok és Hatvan közötti vonalon.

Ha lassabban is, de minden vasúti vonalon biztosított a közlekedés.

 Ezzel szemben a buszjáratok továbbra sem lélegezhetnek fel. 

„Jellemzően az ország teljes területén (15-60 perc) késéssel közlekednek, illetve egyes esetekben bizonyos településeket nem érintenek a járatok. Indulás előtt mindenképp tájékozódjanak a MÁV+ alkalmazásban!” – írja.

Nyitókép: Lázár János Facebook-oldala

 

Összesen 2 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
boldog-vagyok-mert-orban-viktor-azt-mondta-2
2026. január 07. 12:09
Lázár photoshoppolt képpel, Vitályos amerikai hókotrókkal várta a havat - ne csodálkozzunk a helyzet kezelésén
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!