okoskedvezmény vonatjegy MÁV

Nemcsak a bérletesek járnak jól: folytatódik a tarifareform (VIDEÓ)

2025. december 10. 15:45

Hamarosan olcsóbban utazhatunk a MÁV-csoport járatain.

2025. december 10. 15:45
Érkezik az okoskedvezmény, péntektől 15 százalék árkedvezményt kap minden utas, aki az új MÁVPlusz alkalmazásban vásárolja meg a menetjegyét –  közölte Hegyi Zsolt, a MÁV csoport vezérigazgatója szerdán a Facebook oldalára feltöltött videóüzenetében.

Elmondta, a MÁVPlusz applikáció a legokosabb útvonaltervezési alkalmazás, mert képes a közösségi közlekedés minden formájával útvonalat tervezni Magyarország két pontja között, ugyanitt megváltható minden vonatjegy, és minden buszjegy a MÁV szolgáltatásaira. „Fontos, hogy aki okos applikációt használ, az okos kedvezményt kapjon” – fogalmazott.

A MÁV csoport közleménye szerint december 12-étől, péntektől az okoseszközökre letölthető új, MÁVPlusz alkalmazással vásárolt belföldi helyközi buszjegyekre, vonatjegyekre és helyjegyekre minden felhasználónak jár az okoskedvezmény, függetlenül a vásárlás időpontjától, így akár az indulás előtti utolsó pillanatban váltott jegyért is.

A közleményben felidézték, a tarifareformnak köszönhetően a vármegye- és országbérletek, illetve a Vármegye24 és a Magyarország24 díjtermékek évek óta kedvezményes áron vásárolhatók, a diákok esetében további 90 százalékos kedvezmény mellett. Ez az okoskedvezmény bevezetését követően sem változik, a bérletek változatlan áron kaphatók majd. 

A MÁV-csoport célja, hogy már az adventi-ünnepi időszakban olcsóbbá tegye az utazást azok számára is, akik nem rendszeres ingázók, így bérlet helyett eseti menetjegyváltással kelnek útra. A kedvezmény kizárólag az új MÁVPlusz applikációban érhető el – tájékoztatott a MÁV csoport.

kalmanok
•••
2025. december 10. 16:00 Szerkesztve
péntektől 15 százalék árkedvezményt kap minden utas a MÁV megszüntette az úgynevezett okosjegy kedvezményt, amellyel az elővételben vásárolt jegyekre akár 40% kedvezményt is kaphattak az utasok,
akitiosz
2025. december 10. 15:52
A jegypénztárosok maradékának a maradékát is kirúgják.
