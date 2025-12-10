Nemcsak a bérletesek járnak jól: folytatódik a tarifareform (VIDEÓ)

Érkezik az okoskedvezmény, péntektől 15 százalék árkedvezményt kap minden utas, aki az új MÁVPlusz alkalmazásban vásárolja meg a menetjegyét – közölte Hegyi Zsolt, a MÁV csoport vezérigazgatója szerdán a Facebook oldalára feltöltött videóüzenetében.

Elmondta, a MÁVPlusz applikáció a legokosabb útvonaltervezési alkalmazás, mert képes a közösségi közlekedés minden formájával útvonalat tervezni Magyarország két pontja között, ugyanitt megváltható minden vonatjegy, és minden buszjegy a MÁV szolgáltatásaira. „Fontos, hogy aki okos applikációt használ, az okos kedvezményt kapjon” – fogalmazott.