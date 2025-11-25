Ft
MÁV vasút szakszervezetek Lázár János miniszter

Felülmúlt Lázár János minden várakozást – olyat ért el a vasútnál, amire régóta nem volt példa

2025. november 25. 17:45

A miniszter által tett ígéretek egytől egyig be lettek tartva, sőt – értékelték a tárcavezető munkáját.

2025. november 25. 17:45
null

Lázár János építési és közlekedési miniszter arról beszélt: a MÁV-Volán csoportnál nemcsak az utasok kiszolgálása fontos, de az ott dolgozó közel 50 ezer munkavállaló jólléte is. Elmondta, 2022 óta, amióta átvette a közlekedéssel foglalkozó minisztériumot, három millió forinttal emelkedett a vasutasok éves átlagfizetése, és több szakszervezeti vezető is megerősítette, hogy az elmúlt években Lázár János sokat tett azért, hogy jó legyen a vasútnál dolgozni.

Meleg János, a Vasutasok Szakszervezetének elnöke kijelentette:

 „az elmúlt évtizedekben nem volt olyan jó a munkaügyi kapcsolat, mint amióta a miniszter úr ezt a vállalati szinten is hosszútávra garantálja a szakszervezetek számára” 

– mondta, majd hozzátette, minden szakszervezet megerősítette, hogy a miniszter által tett ígéretek egytől egyig be lettek tartva, sőt, jövedelem tekintetében „túl is lettek teljesítve”.

Ezt Illés Csaba, a Független HÉV Szakszervezet elnöke is megerősítette, aki külön kiemelte a béreken felüli juttatásokat.

„Én nagyon nagy eredménynek tartom azt, hogy munkabéke van, hároméves bérmegállapodásunk van, együttműködés van, korrektül tudjuk rendezni a bérviszonyokat” – összegezte Lázár János.

Nyitókép: Lázár János Facebook-oldala

 

