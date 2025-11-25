Felülmúlt Lázár János minden várakozást – olyat ért el a vasútnál, amire régóta nem volt példa

Lázár János építési és közlekedési miniszter arról beszélt: a MÁV-Volán csoportnál nemcsak az utasok kiszolgálása fontos, de az ott dolgozó közel 50 ezer munkavállaló jólléte is. Elmondta, 2022 óta, amióta átvette a közlekedéssel foglalkozó minisztériumot, három millió forinttal emelkedett a vasutasok éves átlagfizetése, és több szakszervezeti vezető is megerősítette, hogy az elmúlt években Lázár János sokat tett azért, hogy jó legyen a vasútnál dolgozni.

Meleg János, a Vasutasok Szakszervezetének elnöke kijelentette: