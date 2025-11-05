Hatalmas vasúti baleset történt Budapest mellett: autóval ütközött egy InterCIty, többen meghaltak

Feketekrónika: ezek voltak az elmúlt harminc év legsúlyosabb buszbalesetei
Egyelőre nem lehet tudni, hogy a személyautó sofőrje megszegte-e a szabályokat.
Intercity vonat ütközött személyautóval a Pest vármegyei Szentmártonkátán, a Vasútsoron lévő vasúti átjárónál kedd este kilenc óra után, a járműben utazó hat ember közül öten életüket vesztették – tájékoztatta a Pest Vármegyei Rendőr-főkapitányság szóvivője az MTI-t.
Beluzsárné Belicza Andrea elmondta: a helyszínelés és a műszaki mentés elkezdődött, szakértők bevonásával vizsgálják a baleset körülményeit.
Azt egyelőre nem lehet tudni, hogy a személyautó a piros jelzés ellenére hajtott-e át a vasúti átjárón.
Csámpai Attila, a Pest Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság szóvivője az MTI-nek elmondta, hogy Szentmártonkáta külterületén, a település vasútállomásához közeli vasúti átkelőnél történt a baleset.
A személyautóban hatan utaztak, a helyszínre kiérkező nagykátai hivatásos és tápiószecsői önkétes tűzoltók egy embert élve szabadítottak ki a járműből – tette hozzá. A Mávinform honlapján kedd este közölte: Tápiószecső és Nagykáta között szünetel a vasúti közlekedés. Az újszászi vonalon baleseti helyszínelés miatt jelentősen hosszabb eljutási időre, pótlóbuszos átszállásra, rövidebb útvonalon közlekedő és kimaradó járatokra is lehet számítani – írták.
Nyitókép forrása: MTI/Kovács Attila
