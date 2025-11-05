Ft
Szentmártonkáta MÁV Budapest baleset

Hatalmas vasúti baleset történt Budapest mellett: autóval ütközött egy InterCIty, többen meghaltak

2025. november 05. 06:08

Egyelőre nem lehet tudni, hogy a személyautó sofőrje megszegte-e a szabályokat.

2025. november 05. 06:08
null

Intercity vonat ütközött személyautóval a Pest vármegyei Szentmártonkátán, a Vasútsoron lévő vasúti átjárónál kedd este kilenc óra után, a járműben utazó hat ember közül öten életüket vesztették – tájékoztatta a Pest Vármegyei Rendőr-főkapitányság szóvivője az MTI-t.

Beluzsárné Belicza Andrea elmondta: a helyszínelés és a műszaki mentés elkezdődött, szakértők bevonásával vizsgálják a baleset körülményeit.

Azt egyelőre nem lehet tudni, hogy a személyautó a piros jelzés ellenére hajtott-e át a vasúti átjárón.

Csámpai Attila, a Pest Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság szóvivője az MTI-nek elmondta, hogy Szentmártonkáta külterületén, a település vasútállomásához közeli vasúti átkelőnél történt a baleset.

A személyautóban hatan utaztak, a helyszínre kiérkező nagykátai hivatásos és tápiószecsői önkétes tűzoltók egy embert élve szabadítottak ki a járműből – tette hozzá. A Mávinform honlapján kedd este közölte: Tápiószecső és Nagykáta között szünetel a vasúti közlekedés. Az újszászi vonalon baleseti helyszínelés miatt jelentősen hosszabb eljutási időre, pótlóbuszos átszállásra, rövidebb útvonalon közlekedő és kimaradó járatokra is lehet számítani – írták.

(MTI)

Nyitókép forrása: MTI/Kovács Attila

Összesen 8 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
mr-nem-semmi
2025. november 05. 06:53
Figyelni kell a lámpát, de azért rendes vasúti sorompó sem lenne rossz az ország minden egyes vasúti átjárójánál, még a legmellékesebb szárnyvonalakon is!
Válasz erre
0
0
Chekke-Faint
2025. november 05. 06:45
6 személy látta, hogy piros jelzés volt-e...
Válasz erre
0
0
Burg_kastL71-C
2025. november 05. 06:40
Hatszemélyes személyautó ? Akkor egy ölben ült.
Válasz erre
0
1
ihavrilla
2025. november 05. 06:19
Sajnos úgy tűnik, hogy a szokásos "még átférünk, csak halvány piros" felfogás.
Válasz erre
1
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!