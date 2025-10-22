Feketekrónika: ezek voltak az elmúlt harminc év legsúlyosabb buszbalesetei

A Mandiner is beszámolt arról, hogy egy helyi járatú autóbusz hajtott a szolnoki Varga Katalin Gimnázium falának szerda reggel, kevéssel 8 óra előtt. A busz az iskola azon részének csapódott, ahol épp nem tartottak órát,

így az épület kiürítésére nem volt szükség, a megsérült helyiséget viszont lezárták.

A balesetben egy gyalogos és több utas megsérült.

A mentők összesen huszonhárom embert – tizenkilenc felnőttet és négy gyermeket – szállítottak kórházba, köztük egy idős nőt súlyosabb, fej- és gerinctáji sérülésekkel, de eszméleténél volt.

A sérültek többsége könnyebb zúzódásokat szenvedett, csonttörés lehetősége is felmerült, de életmentő beavatkozásra nem volt szükség – közölte Győrfi Pál, az Országos Mentőszolgálat szóvivője.