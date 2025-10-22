Megszólalt a miniszter: kiderült, mi okozta a szolnoki buszbalesetet

Buszos tömegszerencsétlenség történt Szolnokon: huszonhárom ember sérült meg
A rendőrség tömegszerencsétlenséget okozó közúti baleset gondatlan okozása miatt nyomozást indított.
Orvosi vizsgálatok alapján 18 könnyebb és 5 súlyosabb sérültje van a balesetnek.
A szerda reggeli szolnoki buszbalesetet a jelenlegi vizsgálatok szerint nem műszaki hiba, hanem a járművezető rosszulléte, pillanatnyi eszméletvesztése okozta – közölte Lázár János közlekedési miniszter a Facebookon.
Hangsúlyozta, minden ezzel ellentétes feltételezés megalapozatlan vagy politikai indíttatású.
A miniszter beszámolt arról is, hogy a nap folyamán elvégzett orvosi vizsgálatok alapján 18 könnyebb és 5 súlyosabb sérültje van a balesetnek. Az enyhébb, nyolc napon belül gyógyuló sérülések között öt kiskorú utas is van, míg a súlyosabb esetek között egy idős hölgy gerincsérüléssel a legsúlyosabb állapotú.
Lázár közölte, bár a felelősség kérdése még nem zárult le, már délelőtt utasította a MÁV-csoportot, hogy méltányossági alapon fájdalomdíjat fizessen az érintetteknek. A balesetben megsérült utasokat arra kérte, hogy vegyék fel a kapcsolatot a vasúttársaság illetékeseivel..
„A MÁV járatain elszenvedett legkisebb sérülés is súlyosabb az elfogadhatónál” – fogalmazott a miniszter, aki egyúttal gyors felépülést kívánt minden sérültnek, és köszönetet mondott a mentésben közreműködő szervezeteknek és segítőknek.
Nyitókép: Mészáros János / MTI
***