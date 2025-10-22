Ft
10. 22.
szerda
MÁV busz Lázár János Szolnok baleset

Megszólalt a miniszter: kiderült, mi okozta a szolnoki buszbalesetet

2025. október 22. 16:18

Orvosi vizsgálatok alapján 18 könnyebb és 5 súlyosabb sérültje van a balesetnek.

2025. október 22. 16:18
null

A szerda reggeli szolnoki buszbalesetet a jelenlegi vizsgálatok szerint nem műszaki hiba, hanem a járművezető rosszulléte, pillanatnyi eszméletvesztése okozta – közölte Lázár János közlekedési miniszter a Facebookon.

Hangsúlyozta, minden ezzel ellentétes feltételezés megalapozatlan vagy politikai indíttatású.

A miniszter beszámolt arról is, hogy a nap folyamán elvégzett orvosi vizsgálatok alapján 18 könnyebb és 5 súlyosabb sérültje van a balesetnek. Az enyhébb, nyolc napon belül gyógyuló sérülések között öt kiskorú utas is van, míg a súlyosabb esetek között egy idős hölgy gerincsérüléssel a legsúlyosabb állapotú.

Lázár közölte, bár a felelősség kérdése még nem zárult le, már délelőtt utasította a MÁV-csoportot, hogy méltányossági alapon fájdalomdíjat fizessen az érintetteknek. A balesetben megsérült utasokat arra kérte, hogy vegyék fel a kapcsolatot a vasúttársaság illetékeseivel..

„A MÁV járatain elszenvedett legkisebb sérülés is súlyosabb az elfogadhatónál” – fogalmazott a miniszter, aki egyúttal gyors felépülést kívánt minden sérültnek, és köszönetet mondott a mentésben közreműködő szervezeteknek és segítőknek.

Nyitókép: Mészáros János / MTI

***

SzaboGeza
2025. október 22. 17:55
Szerencsére a balesetben senki nem halt meg!!!! Elemzések után a buszvezető állapota negatív eredményt hozott, és további kivizsgálást eredményezett!!!
Unknown
2025. október 22. 16:50
Óóóbáán! 😂🤣
