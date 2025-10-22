Megszólalt a miniszter: kiderült, mi okozta a szolnoki buszbalesetet

A miniszter beszámolt arról is, hogy a nap folyamán elvégzett orvosi vizsgálatok alapján 18 könnyebb és 5 súlyosabb sérültje van a balesetnek. Az enyhébb, nyolc napon belül gyógyuló sérülések között öt kiskorú utas is van, míg a súlyosabb esetek között egy idős hölgy gerincsérüléssel a legsúlyosabb állapotú.

Lázár közölte, bár a felelősség kérdése még nem zárult le, már délelőtt utasította a MÁV-csoportot, hogy méltányossági alapon fájdalomdíjat fizessen az érintetteknek. A balesetben megsérült utasokat arra kérte, hogy vegyék fel a kapcsolatot a vasúttársaság illetékeseivel..