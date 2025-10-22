Ft
Buszos tömegszerencsétlenség történt Szolnokon: huszonhárom ember sérült meg

2025. október 22. 15:43

A rendőrség tömegszerencsétlenséget okozó közúti baleset gondatlan okozása miatt nyomozást indított.

2025. október 22. 15:43
null

Egy helyi járatú autóbusz hajtott a szolnoki Varga Katalin Gimnázium falának szerda reggel, kevéssel 8 óra előtt – közölte a rendőrség és a katasztrófavédelem. A baleset a Tisza-hídról lehajtva, a körforgalomban történt, egyelőre tisztázatlan körülmények között. 

A busz az iskola azon részének csapódott, ahol épp nem tartottak órát, 

így az épület kiürítésére nem volt szükség, a megsérült helyiséget viszont lezárták.

A balesetben egy gyalogos és több utas megsérült. 

Összesen huszonhárom embert – tizenkilenc felnőttet és négy gyermeket – szállítottak kórházba a mentők, 

köztük egy idős nőt súlyosabb, fej- és gerinctáji sérülésekkel, de eszméleténél volt. A sérültek többsége könnyebb zúzódásokat szenvedett, csonttörés lehetősége is felmerült, de életmentő beavatkozásra nem volt szükség – közölte Győrfi Pál, az Országos Mentőszolgálat szóvivője.

A mentésben számos mentőautó, két mentőhelikopter, a szolnoki hivatásos tűzoltók, valamint a katasztrófavédelem és más társhatóságok is részt vettek. A tűzoltók áramtalanították a buszt és eltávolították a kidőlt fát is.

A rendőrség tömegszerencsétlenséget okozó közúti baleset gondatlan okozása miatt nyomozást indított. Az érintett útszakaszon a teljes útzárat feloldották, de részleges forgalomkorlátozás még érvényben van.

(MTI / Mandiner)

Nyitókép: Mészáros János / MTI

