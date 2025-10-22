Buszos tömegszerencsétlenség történt Szolnokon: huszonhárom ember sérült meg

Egy helyi járatú autóbusz hajtott a szolnoki Varga Katalin Gimnázium falának szerda reggel, kevéssel 8 óra előtt – közölte a rendőrség és a katasztrófavédelem. A baleset a Tisza-hídról lehajtva, a körforgalomban történt, egyelőre tisztázatlan körülmények között.

A busz az iskola azon részének csapódott, ahol épp nem tartottak órát,

így az épület kiürítésére nem volt szükség, a megsérült helyiséget viszont lezárták.

A balesetben egy gyalogos és több utas megsérült.