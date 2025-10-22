Buszos tömegszerencsétlenség történt Szolnokon: huszonhárom ember sérült meg

Kiderült, mekkora a baj: bejelentést tett a MOL a Százhalombattán történt baleset okozta károkról
Hétfő éjjel tűz ütött ki az AV3-as üzemben.
A rendőrség tömegszerencsétlenséget okozó közúti baleset gondatlan okozása miatt nyomozást indított.
Egy helyi járatú autóbusz hajtott a szolnoki Varga Katalin Gimnázium falának szerda reggel, kevéssel 8 óra előtt – közölte a rendőrség és a katasztrófavédelem. A baleset a Tisza-hídról lehajtva, a körforgalomban történt, egyelőre tisztázatlan körülmények között.
A busz az iskola azon részének csapódott, ahol épp nem tartottak órát,
így az épület kiürítésére nem volt szükség, a megsérült helyiséget viszont lezárták.
A balesetben egy gyalogos és több utas megsérült.
Összesen huszonhárom embert – tizenkilenc felnőttet és négy gyermeket – szállítottak kórházba a mentők,
köztük egy idős nőt súlyosabb, fej- és gerinctáji sérülésekkel, de eszméleténél volt. A sérültek többsége könnyebb zúzódásokat szenvedett, csonttörés lehetősége is felmerült, de életmentő beavatkozásra nem volt szükség – közölte Győrfi Pál, az Országos Mentőszolgálat szóvivője.
A mentésben számos mentőautó, két mentőhelikopter, a szolnoki hivatásos tűzoltók, valamint a katasztrófavédelem és más társhatóságok is részt vettek. A tűzoltók áramtalanították a buszt és eltávolították a kidőlt fát is.
A rendőrség tömegszerencsétlenséget okozó közúti baleset gondatlan okozása miatt nyomozást indított. Az érintett útszakaszon a teljes útzárat feloldották, de részleges forgalomkorlátozás még érvényben van.
(MTI / Mandiner)
Nyitókép: Mészáros János / MTI
***