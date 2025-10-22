Kiderült, mekkora a baj: bejelentést tett a MOL a Százhalombattán történt baleset okozta károkról

A tűz eloltása és a tűzesetben megsérült eszközök kihűlése után megalakult a tényfeltáró munkacsoport a Dunai Finomítóban történt baleset kárfelmérésére – jelentette be közleményében a MOL.

A hatóságokkal együttműködve egy statikusokból, gépészekből, műszerészekből, villamos- és vegyészmérnökökből álló szakember gárda most azt vizsgálja, mit lehet megmenteni, mit kell elbontani és mit kell újra felépíteni az AV-3 üzemben.

A kárfelmérést követően részletes bontási és helyreállítási terv készül.

Az AV-3 üzem technológiai berendezéseiben maradt szénhidrogén eltávolítását már megkezdték. A vészhelyzeti protokoll előírásai szerint leállított, de a káreseményben egyébként nem érintett többi üzem visszaindulása folyamatos.