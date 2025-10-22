Ft
Ft
13°C
9°C
Ft
Ft
13°C
9°C
10. 22.
szerda
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
10. 22.
szerda
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
mol tűz Dunai Finomító baleset

Kiderült, mekkora a baj: bejelentést tett a MOL a Százhalombattán történt baleset okozta károkról

2025. október 22. 15:22

Hétfő éjjel tűz ütött ki az AV3-as üzemben.

2025. október 22. 15:22
null

A tűz eloltása és a tűzesetben megsérült eszközök kihűlése után megalakult a tényfeltáró munkacsoport a Dunai Finomítóban történt baleset kárfelmérésére – jelentette be közleményében a MOL.

A hatóságokkal együttműködve egy statikusokból, gépészekből, műszerészekből, villamos- és vegyészmérnökökből álló szakember gárda most azt vizsgálja, mit lehet megmenteni, mit kell elbontani és mit kell újra felépíteni az AV-3 üzemben.

A kárfelmérést követően részletes bontási és helyreállítási terv készül.

Az AV-3 üzem technológiai berendezéseiben maradt szénhidrogén eltávolítását már megkezdték. A vészhelyzeti protokoll előírásai szerint leállított, de a káreseményben egyébként nem érintett többi üzem visszaindulása folyamatos.

A termelés hamarosan újraindul, Magyarország ellátása biztosított

– írta meg a MOL.

Ezt is ajánljuk a témában

Nyitókép: MTI/Hegedüs Róbert

Összesen 7 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
orwell-1985
2025. október 22. 16:21
nem egy részeg bádogos dobott el cigaretacsikket. ez ukrán diverzió hazaárulók segítségével, azaz valaki(k) a cégen belű, is. az, hogy a kritikus olajfinómítót támadták és majdnem egyidejűleg a románt is nem véletlen. a MOL orosz kőolajat finomít a román meg orosz tulajdon. a közös nevező? orosz. a rendőrség, a tek meg a kémelhárítás nyomoz, de nem veri nagy dobra. balesetnek álcázza. analógia? a teréz körúti robantás és az elkövető beazonosítása. forró nyomon voltak de a merénylő megtévesztése érdekében úgy álltak elő a nyomozók mintha lövésük sem volna ki a tettes és még nyomravezető dijat is kitűztek. arra emlékszem, hogy a libsi sajtó avagy a gazember média aljas módon támadta a rendőrséget, hogy még nem kapták el a fickót. majd amikor a videófelvételek, a parciális újlenyomatok a robbanószerkezetről stb által beazonosították a gazfickót, letartóztatták. a szarházi média nem kért bocsánatot. ilyen módon fogják elkapni a terroristákat, ha a hazaárulók át nem segítik őket ukrajnába
Válasz erre
1
0
akitiosz
2025. október 22. 16:20
Azt sem tudják, hogy mi történt, de már balesetnek állítják be.
Válasz erre
0
0
akitiosz
2025. október 22. 16:19
"Tényfeltáró munkacsoport" Tehát nem nyomoz a rendőrség, a nemzetbiztonság?
Válasz erre
0
0
akitiosz
2025. október 22. 16:18
Ez az ügy sem lesz kinyomozva, ahogyan az a gyilkosság sem, amit véletlenül akkor követtek el, amikor "rutinrepülésen lévő" izraeli kémrepülőgépek köröztek Budapest felett 2010. márciusában.
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!