Kiderült, mekkora a baj: bejelentést tett a MOL a Százhalombattán történt baleset okozta károkról

A százhalombattai üzemben keletkezett tűz éppen a legfontosabb egységet érintette.
Hétfő éjjel tűz ütött ki az AV3-as üzemben.
A tűz eloltása és a tűzesetben megsérült eszközök kihűlése után megalakult a tényfeltáró munkacsoport a Dunai Finomítóban történt baleset kárfelmérésére – jelentette be közleményében a MOL.
A hatóságokkal együttműködve egy statikusokból, gépészekből, műszerészekből, villamos- és vegyészmérnökökből álló szakember gárda most azt vizsgálja, mit lehet megmenteni, mit kell elbontani és mit kell újra felépíteni az AV-3 üzemben.
A kárfelmérést követően részletes bontási és helyreállítási terv készül.
Az AV-3 üzem technológiai berendezéseiben maradt szénhidrogén eltávolítását már megkezdték. A vészhelyzeti protokoll előírásai szerint leállított, de a káreseményben egyébként nem érintett többi üzem visszaindulása folyamatos.
A termelés hamarosan újraindul, Magyarország ellátása biztosított
– írta meg a MOL.
