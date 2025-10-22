Ft
Mol Százhalombatta tűz baleset kőolajfinomító

Ettől függ, meddig tarthat a helyreállítás a megsérült finomítóban

2025. október 22. 10:53

A százhalombattai üzemben keletkezett tűz éppen a legfontosabb egységet érintette.

2025. október 22. 10:53
null

Pletser Tamás, az Erste olajipari elemzője értékelte a Telexnek a Mol százhalombattai olajfinomítójában történt balesetet.

Ahogy a vállalat kedden megerősítette, hétfő éjjel a Dunai Finomító AV3-as üzemében ütött ki tűz, amit később a tűzoltók lokalizáltak és eloltottak. 

A szakértő elmondta, egy olajfinomító első és legfontosabb gyáregysége a desztillációs, más néven frakcionáló torony. Ez egy olyan lepárlási berendezés, amely a kőolajból a különféle anyagok eltérő forráspontja alapján képes szétválasztani folyadékelegyeket. 

Százhalombattán három ilyen egység van, az AV1, az AV2, illetve az AV3, de 

ezek közül sajnos pont a megsérült berendezés volt a legnagyobb. 

Az első kettő 2,1-2,1 millió tonna olaj feldolgozására képes, a harmadik 3 millió tonnát is használhat évente. 

A Telex forrásai szerint hétfő este valamilyen speciális munkát végeztek az üzemben. A Mol hivatalos beszámolóiban erről nem esett szó, és a társaság szerint sem a nagy karbantartás alatt, sem most nem folyt nyílt lánggal járó (például hegesztési) munka Százhalombattán.

A portálnak egy dolgozó azt mondta, hogy minden nyílt lánggal járó munkafolyamatnál nagyon szigorú szabályokat kell betartani, ami logikus is, mert ez eleve tűzveszéllyel járó munkafolyamat, mindez pedig fokozottan igaz egy nagyon tűzveszélyes finomítóban.

Ezt még a nagy leállásoknál (éves karbantartásoknál) is figyelembe kell venni, amikor az éghető anyagok nagy része ki van zárva a munkatérből, az idei nagy leálláson viszont már túl voltunk, az AV3 üzemet már több hete újraindították. A Moltól a Telex azt az információt kapta, hogy egészen pontosan szeptember 10-én történt az újraindítás, azóta megy az üzem.

Az biztos, hogy a nem várt esemény mindenképpen okoz némi zavart, de a Mol-csoportnak vannak más finomítói (Pozsonyban, Rijekában), ráadásul Magyarországnak éppen teljesen fel vannak töltve a stratégiai készletei. Ez alapján 

a Mol képviselői, de a tőle független szakemberek sem tartanak attól, hogy a haváriából komoly ellátási zavar támadna.

A munkavállalók szerint az AV3 üzem volt a legfontosabb motorhajtóanyagot (ez a dízel, a benzin és a kerozin összefoglaló neve) előkészítő üzem. Bizonyos gépek újbóli beszerzése (például az energiaipari fejlett berendezések csúcsszállítójától, a japán Yokogawától) akár hónapokig tarthat.

A szakemberek szerint ugyanakkor ha a károk felmérése után az derül ki, hogy fél évnél hosszabb lesz a helyreállítás, akkor a termelési módosítások és a nagyobb import miatt bekövetkezhet némi drágulás is a hazai üzemanyagpiacon. 

De ma még házon belül és kívül is abban van konszenzus, hogy

 a magyar ellátást nem veszélyezteti a tűzeset

– írta a portál. 

Több dolgozó is reményét fejezte ki, hogy az üzem legfontosabb része, a desztillációs torony nem sérült meg. Pletser Tamás szerint ha ez igaz, vagyis a torony ép maradt, akkor pár hét lesz csak a helyreállítás. Ha mégis elérte a tűz, akkor inkább fél-egy év.

Pletser Tamás szerint ugyanakkor attól sem kell feltétlenül megijedni, ha a stratégiai készletekhez kell nyúlni.

Nyitókép: Olajfáklya a Mol százhalombattai Dunai Finomítójában 2025. október 21-én. (Fotó: MTI/Hegedűs Róbert)
 

 

