Ettől függ, meddig tarthat a helyreállítás a megsérült finomítóban

Pletser Tamás, az Erste olajipari elemzője értékelte a Telexnek a Mol százhalombattai olajfinomítójában történt balesetet.

Ahogy a vállalat kedden megerősítette, hétfő éjjel a Dunai Finomító AV3-as üzemében ütött ki tűz, amit később a tűzoltók lokalizáltak és eloltottak.

A szakértő elmondta, egy olajfinomító első és legfontosabb gyáregysége a desztillációs, más néven frakcionáló torony. Ez egy olyan lepárlási berendezés, amely a kőolajból a különféle anyagok eltérő forráspontja alapján képes szétválasztani folyadékelegyeket.

Százhalombattán három ilyen egység van, az AV1, az AV2, illetve az AV3, de