10. 22.
szerda
tűzoltó Mol tűz

Megszólalt egy tűzoltó a drámai küzdelem után: így oltották a Mol százhalombattai üzemét

2025. október 21. 22:51

A lángokhoz elsőként a Mol saját, speciális tűzoltóegysége érkezett.

2025. október 21. 22:51
null

Ahogy korábban a Mandiner is megírta, hétfő este tűz ütött ki a Mol százhalombattai olajfinomítójában. A környékbeliek robbanásról és nagy füstről számoltak be, de szerencsére a lángokat sikerült lokalizálni és személyi sérülés nem történt. A tűz okát továbbra is vizsgálják.

Most az RTL Híradónak nyilatkozott az oltásban résztvevő egyik tűzoltó. Szabó István elmondta, a lángokhoz elsőként a Mol saját, speciális tűzoltóegysége érkezett, mert egy ilyen tüzet máshogyan kell oltani, mint általában.

„Mindenki tenni akart, és ki is vette a részét a beavatkozásból, és így sokkal könnyebben ment az oltás, ahogy a tűzoltók egymást is egyszerűbben váltották, hogy időnként pihenhessenek. 

Több mint 13 órán át voltunk kint”

 – mondta el a tűzoltó. Pulay Krisztián, a Mol-csoport Downstream Termelés és Fejlesztés ügyvezető igazgatója a keddi sajtótájékoztatóján kitért arra, hogy a tűz a desztillációs üzemben keletkezett. Ez az első helyszín a finomítóban, ahol a kőolajat forráspont szerint különböző komponensekre választják szét, és innen irányítják más üzemekbe további feldolgozásra.

Ezt is ajánljuk a témában

Az esettel kapcsolatban érdekes videót tett közzé Ambrózy Áron, amelyben az Elszabadult Hajóágyú három héttel ezelőtti műsorában Vésey Kovács László éppen arról beszél, hogy a jelenlegi külpolitikai helyzetben nem lepődne meg, ha valami „üzemzavar keletkezne a százhalombattai finomítóban”.

„Ha már nem robbanhat fel valami tenger alatti gázcső vagy olajcső, akkor ilyen dolgok meg szoktak történni esetenként” – fogalmazott a műsorban az újságíró.

Nyitókép: Hegedüs Róbert/MTI/MTVA

Toma78
2025. október 22. 00:03
Na majd jön Petike magyarázata. A Rogán felgyújtotta. benzint, hogy a Tiszás buszokba ne jusson elég gázolaj ezért nem megy annyi ember a vonulásukra... Az is hiteles ahogy a gyerekbaszó Kolosi által irányított hazaárulók gyülekezete a Retkes Libernyákok Klubja aggódik a magyar benzin ellátásáért... 👎
red-bullshit
2025. október 21. 23:11
kimirszen, te vagy a mandi szopófantomja
kimirszen
2025. október 21. 22:57
Az esettel kapcsolatban érdekes videót tett közzé Ambrózy Áron, amelyben az Elszabadult Hajóágyú három héttel ezelőtti műsorában Vésey Kovács László éppen arról beszél, hogy a jelenlegi külpolitikai helyzetben nem lepődne meg, ha valami „üzemzavar keletkezne a százhalombattai finomítóban”. „Ha már nem robbanhat fel valami tenger alatti gázcső vagy olajcső, akkor ilyen dolgok meg szoktak történni esetenként” – fogalmazott a műsorban az újságíró Tetves mandiner. """Mol: vizsgálják a baleset okait és körülményeit, de külső behatolásnak egyelőre nincs nyoma""" pestisracok.hu/forro-drot/2025/10/mol-vizsgaljak-balesetet-kulso-behatolasnak-nincs-nyoma
Takagi
2025. október 21. 22:52
Köszönet a munkájukért!
