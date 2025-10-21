Megszólalt egy tűzoltó a drámai küzdelem után: így oltották a Mol százhalombattai üzemét

Ahogy korábban a Mandiner is megírta, hétfő este tűz ütött ki a Mol százhalombattai olajfinomítójában. A környékbeliek robbanásról és nagy füstről számoltak be, de szerencsére a lángokat sikerült lokalizálni és személyi sérülés nem történt. A tűz okát továbbra is vizsgálják.

Most az RTL Híradónak nyilatkozott az oltásban résztvevő egyik tűzoltó. Szabó István elmondta, a lángokhoz elsőként a Mol saját, speciális tűzoltóegysége érkezett, mert egy ilyen tüzet máshogyan kell oltani, mint általában.

„Mindenki tenni akart, és ki is vette a részét a beavatkozásból, és így sokkal könnyebben ment az oltás, ahogy a tűzoltók egymást is egyszerűbben váltották, hogy időnként pihenhessenek.

Több mint 13 órán át voltunk kint”

– mondta el a tűzoltó. Pulay Krisztián, a Mol-csoport Downstream Termelés és Fejlesztés ügyvezető igazgatója a keddi sajtótájékoztatóján kitért arra, hogy a tűz a desztillációs üzemben keletkezett. Ez az első helyszín a finomítóban, ahol a kőolajat forráspont szerint különböző komponensekre választják szét, és innen irányítják más üzemekbe további feldolgozásra.