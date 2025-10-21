Megszólalt egy tűzoltó a drámai küzdelem után: így oltották a Mol százhalombattai üzemét

Szinte hihetetlen, de három héttel ezelőtt pontosan megjósolták a százhalombattai robbanást (VIDEÓ)
Mélyen elgondolkodtató mondatok, és egy valódi jóslat is elhangzott az Elszabadult Hajóágyú szeptemberi adásában.
A lángokhoz elsőként a Mol saját, speciális tűzoltóegysége érkezett.
Ahogy korábban a Mandiner is megírta, hétfő este tűz ütött ki a Mol százhalombattai olajfinomítójában. A környékbeliek robbanásról és nagy füstről számoltak be, de szerencsére a lángokat sikerült lokalizálni és személyi sérülés nem történt. A tűz okát továbbra is vizsgálják.
Most az RTL Híradónak nyilatkozott az oltásban résztvevő egyik tűzoltó. Szabó István elmondta, a lángokhoz elsőként a Mol saját, speciális tűzoltóegysége érkezett, mert egy ilyen tüzet máshogyan kell oltani, mint általában.
„Mindenki tenni akart, és ki is vette a részét a beavatkozásból, és így sokkal könnyebben ment az oltás, ahogy a tűzoltók egymást is egyszerűbben váltották, hogy időnként pihenhessenek.
Több mint 13 órán át voltunk kint”
– mondta el a tűzoltó. Pulay Krisztián, a Mol-csoport Downstream Termelés és Fejlesztés ügyvezető igazgatója a keddi sajtótájékoztatóján kitért arra, hogy a tűz a desztillációs üzemben keletkezett. Ez az első helyszín a finomítóban, ahol a kőolajat forráspont szerint különböző komponensekre választják szét, és innen irányítják más üzemekbe további feldolgozásra.
Az esettel kapcsolatban érdekes videót tett közzé Ambrózy Áron, amelyben az Elszabadult Hajóágyú három héttel ezelőtti műsorában Vésey Kovács László éppen arról beszél, hogy a jelenlegi külpolitikai helyzetben nem lepődne meg, ha valami „üzemzavar keletkezne a százhalombattai finomítóban”.
„Ha már nem robbanhat fel valami tenger alatti gázcső vagy olajcső, akkor ilyen dolgok meg szoktak történni esetenként” – fogalmazott a műsorban az újságíró.
