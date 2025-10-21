Mi zajlik itt? Robbanás történt a százhalombattai olajfinomítóban!

Újraindul a Mol százhalombattai finomítója
Erről a cég a környező települések önkormányzatait levélben tájékoztatta.
A tüzet megfékezték a tűzoltók.
Az Index arról ír, hogy hétfő este tűz ütött ki a Mol százhalombattai olajfinomítójában, a Dunai Finomító AV3-as üzemében. A lángokat sikerült lokalizálni.
A környékbeliek robbanásról és nagy füstről számoltak be.
Személyi sérülés nem történt, a baleset pontos okát vizsgálják.
Az esetről először Csőzik László, Érd polgármestere számolt be Facebook-oldalán: „Rengetegen kérdeznek, mi történt Százhalombattán a finomítóban. Az imént beszéltem a katasztrófavédelem helyi vezetőjével, aki éppen oda tart. Egyelőre nem sokat tudunk. Az egyik üzemben ütött ki tűz, azt sikerült lokalizálni”.
A környékről érkező beszámolók szerint először egy robbanást lehetett hallani, majd felszállt a nagy füstfelhő, amit szirénázás követett – írják.
Negyed órája arra ébredtünk, hogy felrobbant mellettünk a Mol egyik üzeme. Vörös az ég a lángoktól”
– írta az egyik helyi lakos a Borsnak.
Emlékeztetnek: a Dunai Finomító 1965-ben kezdte meg működését Százhalombattán, és az ország egyik legfontosabb kőolaj-feldolgozó létesítménye.
Az üzemben a Mol saját létesítményi tűzoltósága működik, amely ilyenkor elsőként avatkozik be,
ahogyan a mostani esetnél is ők értek ki először, tudjuk meg.
Mint kiderült, a legutóbb júliusban volt hasonló incidens a finomítónál, amikor fekete füst szállt fel a létesítményből. Akkor egy technológiai berendezés meghibásodása miatt fokozott fáklyázást kellett végezni. A fáklyázás olyan eljárás, amikor a különböző forrásokból érkező gázokat ellenőrzötten égetik el – általában vészlefúvatáskor vagy üzemeltetési problémák esetében alkalmazzák ezt a technikát, írja az Index.
Nyitókép: Facebook (Csőzik László)