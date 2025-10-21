Mi zajlik itt? Robbanás történt a százhalombattai olajfinomítóban!

Az Index arról ír, hogy hétfő este tűz ütött ki a Mol százhalombattai olajfinomítójában, a Dunai Finomító AV3-as üzemében. A lángokat sikerült lokalizálni.

A környékbeliek robbanásról és nagy füstről számoltak be.

Személyi sérülés nem történt, a baleset pontos okát vizsgálják.

Az esetről először Csőzik László, Érd polgármestere számolt be Facebook-oldalán: „Rengetegen kérdeznek, mi történt Százhalombattán a finomítóban. Az imént beszéltem a katasztrófavédelem helyi vezetőjével, aki éppen oda tart. Egyelőre nem sokat tudunk. Az egyik üzemben ütött ki tűz, azt sikerült lokalizálni”.

A környékről érkező beszámolók szerint először egy robbanást lehetett hallani, majd felszállt a nagy füstfelhő, amit szirénázás követett – írják.