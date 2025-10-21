Ft
SZÁZHALOMBATTAI FINOMÍTÓ Mol Százhalombatta tűz Dunai Finomító robbanás

Mi zajlik itt? Robbanás történt a százhalombattai olajfinomítóban!

2025. október 21. 05:53

A tüzet megfékezték a tűzoltók.

2025. október 21. 05:53
null

Az Index arról ír, hogy hétfő este tűz ütött ki a Mol százhalombattai olajfinomítójában, a Dunai Finomító AV3-as üzemében. A lángokat sikerült lokalizálni. 

A környékbeliek robbanásról és nagy füstről számoltak be. 

Személyi sérülés nem történt, a baleset pontos okát vizsgálják.

Az esetről először Csőzik László, Érd polgármestere számolt be Facebook-oldalán: „Rengetegen kérdeznek, mi történt Százhalombattán a finomítóban. Az imént beszéltem a katasztrófavédelem helyi vezetőjével, aki éppen oda tart. Egyelőre nem sokat tudunk. Az egyik üzemben ütött ki tűz, azt sikerült lokalizálni”.

A környékről érkező beszámolók szerint először egy robbanást lehetett hallani, majd felszállt a nagy füstfelhő, amit szirénázás követett – írják.

Negyed órája arra ébredtünk, hogy felrobbant mellettünk a Mol egyik üzeme. Vörös az ég a lángoktól”

– írta az egyik helyi lakos a Borsnak.

Emlékeztetnek: a Dunai Finomító 1965-ben kezdte meg működését Százhalombattán, és az ország egyik legfontosabb kőolaj-feldolgozó létesítménye.

 Az üzemben a Mol saját létesítményi tűzoltósága működik, amely ilyenkor elsőként avatkozik be, 

ahogyan a mostani esetnél is ők értek ki először, tudjuk meg.

Mint kiderült, a legutóbb júliusban volt hasonló incidens a finomítónál, amikor fekete füst szállt fel a létesítményből. Akkor egy technológiai berendezés meghibásodása miatt fokozott fáklyázást kellett végezni. A fáklyázás olyan eljárás, amikor a különböző forrásokból érkező gázokat ellenőrzötten égetik el – általában vészlefúvatáskor vagy üzemeltetési problémák esetében alkalmazzák ezt a technikát, írja az Index.

Nyitókép: Facebook (Csőzik László)

 

fintaj-2
2025. október 21. 09:06
Európa már tele lehet ukrán terroristákkal.
Majdmegmondom
2025. október 21. 08:45
Zselé előre érkezett a Béke találkozóra és addig sem akar unatkozni...
Szerintem
2025. október 21. 08:45
Lehetett egy már beszervezett tiszafoslék ukiszopó. Erre való az a szoftver az uki szolgálatoknak, a potenciálisan beszervezhetők adataival.
johnny
2025. október 21. 08:42
Szerintem az oroszok voltak hogy a jobboldali média tudja burkoltan riogatni az embereket az ukrànokkal. Ez is egy forgatókönyv.
