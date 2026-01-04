Így állt bosszút Oroszország? – Autós robbantás történt Kijevben, ő lehetett a célpont

Vlagyimir Putyin napjai meg vannak számlálva – egyenesen Molnár Áron üzent neki
A legagresszívabb Magyar Péter-hívő „elemezte” az orosz elnök szavait.
A 28 éves támadót az Ukrán Biztonsági Szolgálat SZBU munkatársai a helyszínen elfogták.
Detonáció történt szombaton Kijev Obolon kerületében: egy személygépkocsi robbant fel, amikor annak csomagtartóját kinyitották – tolmácsolta a Kijevi Városi Ügyészség tájékoztatását az ukrán Unian.
A tájékoztatás szerint január 4-én, a Dnyipro Hősei utcában található egyik lakóház udvarán következett be az incidens. A robbanás következtében egy katonai szolgálatot teljesítő személy az elszabaduló repeszektől sérülést szenvedett.
Az ügyben nyomozás indult a Büntető Törvénykönyv alapján, amely terrorcselekményként határozza meg az olyan robbantásos eseteket, amelyek veszélyt jelentenek az emberek életére vagy egészségére.
A hatóságok szerint az akció mögött az Oroszországi Szövetségi Biztonsági Szolgálat (FSZB) egyik ügynöke állt, aki egy vendéglátóhelyen próbálta meg lelőni az ukrán katonai hírszerzés tisztjét. A 28 éves támadót az Ukrán Biztonsági Szolgálat SZBU munkatársai a helyszínen elfogták.
Nyitókép: Wojtek RADWANSKI / AFP