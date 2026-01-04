Ft
01. 04.
vasárnap
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
ukrán biztonsági szolgálat autó kijev robbanás

Így állt bosszút Oroszország? – Autós robbantás történt Kijevben, ő lehetett a célpont

2026. január 04. 16:58

A 28 éves támadót az Ukrán Biztonsági Szolgálat SZBU munkatársai a helyszínen elfogták.

2026. január 04. 16:58
null

Detonáció történt szombaton Kijev Obolon kerületében: egy személygépkocsi robbant fel, amikor annak csomagtartóját kinyitották – tolmácsolta a Kijevi Városi Ügyészség tájékoztatását az ukrán Unian.

A tájékoztatás szerint január 4-én, a Dnyipro Hősei utcában található egyik lakóház udvarán következett be az incidens. A robbanás következtében egy katonai szolgálatot teljesítő személy az elszabaduló repeszektől sérülést szenvedett.

Az ügyben nyomozás indult a Büntető Törvénykönyv alapján, amely terrorcselekményként határozza meg az olyan robbantásos eseteket, amelyek veszélyt jelentenek az emberek életére vagy egészségére.

A hatóságok szerint az akció mögött az Oroszországi Szövetségi Biztonsági Szolgálat (FSZB) egyik ügynöke állt, aki egy vendéglátóhelyen próbálta meg lelőni az ukrán katonai hírszerzés tisztjét. A 28 éves támadót az Ukrán Biztonsági Szolgálat SZBU munkatársai a helyszínen elfogták.

Nyitókép:  Wojtek RADWANSKI / AFP

titi77
2026. január 04. 18:12
ki hiszi el ezt a marhaságot?! már régen a oszlana a kobold ha putyin azt akarná! de még a poloska is!
Himiko
2026. január 04. 17:44 Szerkesztve
Ukrán hősök megint. A videót nem tudom közzé tenni, mert nem mentettem a címét. Egy magas rangú Ukrán hírszerző tisztet likvidáltak, két drón ment felé, amikor kinyitotta a jármű oldalsó ajtaját az egyik drón berepült, a másik pedig végig vette az egészet. A hírhez mellékelték a tiszt nevét, pozícióját és, hogy félmillió dollárjába került az Oroszoknak, mert Ukrán hírszerzők (saját társai) adták ki az illetőt. - Egyéb keringő hír a bosszúról: 1 MDollár értékű Patriot rakétákkal érkező hajót süllyesztettek el az Oroszok (a kirakódást se kezdték el), beütöttek egy földalatti bázisba, ahol magas rangú Lengyel tiszteket feltételeztek. Ilyen történések mellet mindig formálják a közbeszédet az Ukrán sikerekkel.
Ízisz
2026. január 04. 17:43
Z. Oroszok nem hiszem, hogy ennyire bénák lennének!!! Bosszúnak is nagyon karcsú!!!🤦‍♀️😬❗
csulak
2026. január 04. 17:38
ezuttal nem sikerult, tesek legkozelebb jobban csinalni
