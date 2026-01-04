Így állt bosszút Oroszország? – Autós robbantás történt Kijevben, ő lehetett a célpont

Detonáció történt szombaton Kijev Obolon kerületében: egy személygépkocsi robbant fel, amikor annak csomagtartóját kinyitották – tolmácsolta a Kijevi Városi Ügyészség tájékoztatását az ukrán Unian.

A tájékoztatás szerint január 4-én, a Dnyipro Hősei utcában található egyik lakóház udvarán következett be az incidens. A robbanás következtében egy katonai szolgálatot teljesítő személy az elszabaduló repeszektől sérülést szenvedett.