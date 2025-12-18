Ft
12. 18.
csütörtök
dunai finomító szigetváry zsolt pozsonyi finomító MOL tűz

Csak jövő őszre várható a megrongálódott olajfinomító helyreállítása

2025. december 18. 10:42

2026 őszére állhat helyre teljesen a Dunai Finomító az októberi tűz után.

2025. december 18. 10:42
A MOL előrejelzése szerint 2026 harmadik negyedévében fejeződhet be a százhalombattai Dunai Finomítóban októberben történt tűzeset következtében megrongálódott egység helyreállítása – közölte a vállalat a Budapesti Értéktőzsde honlapján.

Mint ismert: a tűz október 20-án este keletkezett a finomító AV3-as, nyersolaj-desztilláló egységében. Az oltást a katasztrófavédelem másnap hajnalra körülhatárolta, de a munkálatok még a reggeli órákban is zajlottak. Az ügyben a rendőrség gondatlan veszélyeztetés gyanújával nyomozást indított, ugyanakkor a MOL belső vizsgálata szerint a tüzet nem külső behatás okozta.

A vállalat tájékoztatása alapján a tűz egy műszaki meghibásodás következménye volt: 

egy szivattyú szerkezeti sérülése és szétrepedése vezetett a balesethez. 

A belső vizsgálat kizárta a súlyos gondatlanságot, a szándékos károkozást és az egyéb külső ráhatást. A MOL számításai szerint a javítási munkálatok lezárultát követően a Dunai Finomító teljes kapacitással működhet tovább. A társaság jelezte, hogy rendelkezik megfelelő biztosítással, amely fedezi mind a műszaki károkat, mind a kieső nyereséget; a kárfelmérés jelenleg is folyamatban van.

A kieső termelés hatásainak csökkentése érdekében a MOL növelte a félkész alapanyagok feldolgozását. Ennek ellenére a felújítás időtartama alatt átlagosan mintegy 30 százalékos termeléskieséssel számolnak, amely időszakonként eltérhet. 

Az ellátásbiztonság fenntartása érdekében a vállalat fokozza a Pozsonyi Finomítóból érkező szállításokat, valamint növeli a régió más szereplőitől történő beszerzéseket.

A MOL ugyanakkor hangsúlyozta: mivel a károk felmérése még nem zárult le, és a műszaki, beszerzési és kivitelezési ütemezés jelenleg előzetes becsléseken alapul, a javítás befejezésének időpontja a későbbiekben módosulhat.

Nyitókép: MTI/Szigetváry Zsolt

"Az ügyben a rendőrség gondatlan veszélyeztetés gyanújával nyomozást indított, ugyanakkor a MOL belső vizsgálata szerint a tüzet nem külső behatás okozta." Nos, a MOL nem fogja rontani a hírnevét azzal, hogy szabotázst jelent, jelentős állami tulajdon lévén pedig amúgy is nemzetbiztonsági kérdés minden történés... Summa summarum valószínűsítem, hogy bármi is történt, az ok "technikai meghibásodás" lesz.
