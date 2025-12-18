Csak jövő őszre várható a megrongálódott olajfinomító helyreállítása

A MOL előrejelzése szerint 2026 harmadik negyedévében fejeződhet be a százhalombattai Dunai Finomítóban októberben történt tűzeset következtében megrongálódott egység helyreállítása – közölte a vállalat a Budapesti Értéktőzsde honlapján.

Mint ismert: a tűz október 20-án este keletkezett a finomító AV3-as, nyersolaj-desztilláló egységében. Az oltást a katasztrófavédelem másnap hajnalra körülhatárolta, de a munkálatok még a reggeli órákban is zajlottak. Az ügyben a rendőrség gondatlan veszélyeztetés gyanújával nyomozást indított, ugyanakkor a MOL belső vizsgálata szerint a tüzet nem külső behatás okozta.