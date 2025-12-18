Csak jövő őszre várható a megrongálódott olajfinomító helyreállítása

Mi zajlik itt? Robbanás történt a százhalombattai olajfinomítóban!
A tüzet megfékezték a tűzoltók.
2026 őszére állhat helyre teljesen a Dunai Finomító az októberi tűz után.
A MOL előrejelzése szerint 2026 harmadik negyedévében fejeződhet be a százhalombattai Dunai Finomítóban októberben történt tűzeset következtében megrongálódott egység helyreállítása – közölte a vállalat a Budapesti Értéktőzsde honlapján.
Mint ismert: a tűz október 20-án este keletkezett a finomító AV3-as, nyersolaj-desztilláló egységében. Az oltást a katasztrófavédelem másnap hajnalra körülhatárolta, de a munkálatok még a reggeli órákban is zajlottak. Az ügyben a rendőrség gondatlan veszélyeztetés gyanújával nyomozást indított, ugyanakkor a MOL belső vizsgálata szerint a tüzet nem külső behatás okozta.
A vállalat tájékoztatása alapján a tűz egy műszaki meghibásodás következménye volt:
egy szivattyú szerkezeti sérülése és szétrepedése vezetett a balesethez.
A belső vizsgálat kizárta a súlyos gondatlanságot, a szándékos károkozást és az egyéb külső ráhatást. A MOL számításai szerint a javítási munkálatok lezárultát követően a Dunai Finomító teljes kapacitással működhet tovább. A társaság jelezte, hogy rendelkezik megfelelő biztosítással, amely fedezi mind a műszaki károkat, mind a kieső nyereséget; a kárfelmérés jelenleg is folyamatban van.
A kieső termelés hatásainak csökkentése érdekében a MOL növelte a félkész alapanyagok feldolgozását. Ennek ellenére a felújítás időtartama alatt átlagosan mintegy 30 százalékos termeléskieséssel számolnak, amely időszakonként eltérhet.
Az ellátásbiztonság fenntartása érdekében a vállalat fokozza a Pozsonyi Finomítóból érkező szállításokat, valamint növeli a régió más szereplőitől történő beszerzéseket.
A MOL ugyanakkor hangsúlyozta: mivel a károk felmérése még nem zárult le, és a műszaki, beszerzési és kivitelezési ütemezés jelenleg előzetes becsléseken alapul, a javítás befejezésének időpontja a későbbiekben módosulhat.
