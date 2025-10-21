Szinte hihetetlen, de három héttel ezelőtt pontosan megjósolták a százhalombattai robbanást (VIDEÓ)

Mi zajlik itt? Robbanás történt a százhalombattai olajfinomítóban!
A tüzet megfékezték a tűzoltók.
Mélyen elgondolkodtató mondatok, és egy valódi jóslat is elhangzott az Elszabadult Hajóágyú szeptemberi adásában.
Ahogy korábbi cikkünkben mi is beszámoltunk róla, hétfő este tűz ütött ki a Mol százhalombattai olajfinomítójában, a Dunai Finomító AV3-as üzemében. A lángokat sikerült lokalizálni. A környékbeliek robbanásról és nagy füstről számoltak be. Személyi sérülés nem történt, a baleset pontos okát még vizsgálják.
A hír kapcsán egy egészen döbbenetes videót tett közzé Ambrózy Áron, amelyben az Elszabadult Hajóágyú három héttel ezelőtti műsorában Vésey Kovács László éppen arról beszél, hogy a jelenlegi külpolitikai helyzetben nem lepődne meg ha valami „üzemzavar keletkezne a százhalmbattai finomítóban”.
Ha már nem robbanhat fel valami tenger alatti gázcső vagy olajcső, akkor ilyen dolgok meg szoktak történni esetenként”
– fogalmazott a műsorban az újságíró.
A teljes videót alább tekinthetik meg:
Nyitókép: Facebook (Csőzik László)