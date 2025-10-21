Ft
Ft
16°C
1°C
Ft
Ft
16°C
1°C
10. 21.
kedd
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
10. 21.
kedd
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
Elszabadult Hajóágyú Vésey Kovács László Ambrózy Áron

Szinte hihetetlen, de három héttel ezelőtt pontosan megjósolták a százhalombattai robbanást (VIDEÓ)

2025. október 21. 10:26

Mélyen elgondolkodtató mondatok, és egy valódi jóslat is elhangzott az Elszabadult Hajóágyú szeptemberi adásában.

2025. október 21. 10:26
null

Ahogy korábbi cikkünkben mi is beszámoltunk róla, hétfő este tűz ütött ki a Mol százhalombattai olajfinomítójában, a Dunai Finomító AV3-as üzemében. A lángokat sikerült lokalizálni. A környékbeliek robbanásról és nagy füstről számoltak be. Személyi sérülés nem történt, a baleset pontos okát még vizsgálják.

Ezt is ajánljuk a témában

A hír kapcsán egy egészen döbbenetes videót tett közzé Ambrózy Áron, amelyben az Elszabadult Hajóágyú három héttel ezelőtti műsorában Vésey Kovács László éppen arról beszél, hogy a jelenlegi külpolitikai helyzetben nem lepődne meg ha valami „üzemzavar keletkezne a százhalmbattai finomítóban”.

Ha már nem robbanhat fel valami tenger alatti gázcső vagy olajcső, akkor ilyen dolgok meg szoktak történni esetenként”

– fogalmazott a műsorban az újságíró.

A teljes videót alább tekinthetik meg:

Nyitókép: Facebook (Csőzik László)

Összesen 33 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Dixtroy
•••
2025. október 21. 12:41 Szerkesztve
"namivan-2 2025. október 21. 12:22 Valószínű, hogy az ukránok csinálták a tűzijátékot!" Logikailag kizárható. Trump akar Putyinnal tárgyalni, tehát inkább Trump amcsi ellenlábasai intézték, de mindenképpen amcsi érdek, hogy az olajat rajtuk keresztül vegyük, az ukránoknak tökmindegy, az se rossz ha Putyin ettől inkább eláll a találkozótól, low cost gecizés. Az biztos, hogy már hónapok óta megvolt rá a terv. Az ukrán játéknak az lehet a célja, hogy olyan orosz támadást provokáljan ak ki, az atom tuti az, amire felhördül a világ és a nato nekimegy az oroszoknak.
Válasz erre
0
1
Abraka
2025. október 21. 12:35
Vajh most ki telefonálta meg kinek, hogy köszöni??
Válasz erre
2
0
Janika50
2025. október 21. 12:26
Sugtak effftikének, aztán ez, hogy előadhassa a jólértesültet, elkottyantott valamit? Na agyaska, ebből magyarázkodjon ki! Mert nem kell túl sok sütnivaló, -még nekem is sikerült- hogy valakinél leesenn, ez tudhat valamit. A válaszát sejtem.
Válasz erre
0
0
namivan-2
2025. október 21. 12:22
Valószínű, hogy az ukránok csinálták a tűzijátékot! Romániában is ők voltak! Nincs jelentősége, hogy bizonyítják-e az ukrán terrorizmust, vagy nem. Csak a kérdésből kell kiindulni: Kinek az érdeke?
Válasz erre
3
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!