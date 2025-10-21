Szinte hihetetlen, de három héttel ezelőtt pontosan megjósolták a százhalombattai robbanást (VIDEÓ)

Ahogy korábbi cikkünkben mi is beszámoltunk róla, hétfő este tűz ütött ki a Mol százhalombattai olajfinomítójában, a Dunai Finomító AV3-as üzemében. A lángokat sikerült lokalizálni. A környékbeliek robbanásról és nagy füstről számoltak be. Személyi sérülés nem történt, a baleset pontos okát még vizsgálják.