Bayer Zsolt nem finomkodott: szerinte most nyert értelmet Tarr Zoltán elszólása (VIDEÓ)

„A rendszerváltás óta nem látott mélységbe taszítanák Magyarországot” – betelt a pohár, túl messzire ment Magyar Péter
Összefogásra szólította fel a magyarországi polgármestereket Kaposvár polgármestere.
Bayer és Ambrózy Áron felvetették, lehetnek a pártvezetés környezetében olyan személyek, akik nem érdekelte a Tisza Párt jövő áprilisi győzelmében.
Most nyert igazán értelmet, amit Tarr Zoltán, a Tisza Párt alelnöke egy nyári fórumon mondott:
Először választást kell nyerni, utána mindent lehet
–idézte fel az ellenzéki politikus mondatait Bayer Zsolt a Magyar Nemzet Pikk című műsorában.
Bayer és Ambrózy Áron, a Pestisrácok.hu munkatársa felvetették, lehetnek a pártvezetés környezetében olyan személyek, akik nem érdekelte a Tisza Párt jövő áprilisi győzelmében és ezért kiszivárogtathatták Magyar Péterék terveit. Ambrózy arra emlékeztetett, a Tisza környékén rendszeresen feltűnnek az MSZP-hez és az SZDSZ egykori politikusai és szakértői, akik ugyan tagadják, de egyre világosabb, hogy részt vehettek a legalább 1300 milliárd forintos megszorítási program kidolgozásában.
Nyitókép: MTI/Katona Tibor