Bayer Zsolt nem finomkodott: szerinte most nyert értelmet Tarr Zoltán elszólása (VIDEÓ)

Bayer és Ambrózy Áron, a Pestisrácok.hu munkatársa felvetették, lehetnek a pártvezetés környezetében olyan személyek, akik nem érdekelte a Tisza Párt jövő áprilisi győzelmében és ezért kiszivárogtathatták Magyar Péterék terveit. Ambrózy arra emlékeztetett, a Tisza környékén rendszeresen feltűnnek az MSZP-hez és az SZDSZ egykori politikusai és szakértői, akik ugyan tagadják, de egyre világosabb, hogy részt vehettek a legalább 1300 milliárd forintos megszorítási program kidolgozásában.