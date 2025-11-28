Ft
Tisza Párt Bayer Zsolt MSZP Ambrózy Áron Magyar Péter SZDSZ

Bayer Zsolt nem finomkodott: szerinte most nyert értelmet Tarr Zoltán elszólása (VIDEÓ)

2025. november 28. 18:37

Bayer és Ambrózy Áron felvetették, lehetnek a pártvezetés környezetében olyan személyek, akik nem érdekelte a Tisza Párt jövő áprilisi győzelmében.

2025. november 28. 18:37
Most nyert igazán értelmet, amit Tarr Zoltán, a Tisza Párt alelnöke egy nyári fórumon mondott: 

Először választást kell nyerni, utána mindent lehet 

–idézte fel az ellenzéki politikus mondatait Bayer Zsolt a Magyar Nemzet Pikk című műsorában.

Bayer és Ambrózy Áron, a Pestisrácok.hu munkatársa felvetették, lehetnek a pártvezetés környezetében olyan személyek, akik nem érdekelte a Tisza Párt jövő áprilisi győzelmében és ezért kiszivárogtathatták Magyar Péterék terveit. Ambrózy arra emlékeztetett, a Tisza környékén rendszeresen feltűnnek az MSZP-hez és az SZDSZ egykori politikusai és szakértői, akik ugyan tagadják, de egyre világosabb, hogy részt vehettek a legalább 1300 milliárd forintos megszorítási program kidolgozásában.

Nyitókép: MTI/Katona Tibor

csulak
2025. november 28. 19:17
Mit ajánl Magyar Péter? Magas rezsiszámlákat. Drága benzint, áramot és gázt. A családtámogatások eltörlését. Gender ideológiát. Ukrajna támogatását a mi kárunkra. Az agrártámogatások megszüntetését. Magas munkanélküliséget. Drog liberalizációt Migráns áradatot. A fiatalok adómentességének eltörlését. Magas adókat. Szavazz a nyomorra!
hátakkor
2025. november 28. 19:10
Alapvetően vereségre készül bunyós Peti. Nem tudni ki van a környezetében.
survivor
2025. november 28. 19:05
" lehetnek a pártvezetés környezetében olyan személyek, akik nem érdekelte a Tisza Párt jövő áprilisi győzelmében" 1. Jól dolgozik a Tóni. :-) 2. Az MSZP/DK/KK/MH /LMP vezetőinek dettó NEM érdele a TISZA győzelme. 3 Tulajdonképpen még KariGerinek SE érdeke. Ha nyernek , NEKI teljesítenie kell, nem hivatkozhat Orbánra...
iurbanyi
•••
2025. november 28. 18:45 Szerkesztve
Bayer Zsolt nem finomkodott... MIÉRT. SZOKOTT?
