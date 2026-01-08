Trump zöld utat adott: ezzel magára haragíthatja Oroszországot és Kínát is

A mai napon nagyon eredményes találkozónk volt Donald Trump elnökkel, amelyen számos kérdést megvitattunk, és az elnök jóváhagyta azt a kétpárti, Oroszország elleni szankciókat tartalmazó törvényjavaslatot, amelyen Blumenthal szenátorral és másokkal együtt hónapok óta dolgozunk – írta X közösségi oldalán magyar idő szerint csütörtök hajnalban Lindsey Graham amerikai szenátor.

Graham szerint a döntés a legjobbkor született, mert Ukrajna kész engedményeket tenni a béke érdekében, Oroszország viszont továbbra is ártatlan embereket öl.