01. 08.
csütörtök
01. 08.
csütörtök
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
szenátor Kínai Népköztársaság döntés donald trump ukrajna oroszország

Trump zöld utat adott: ezzel magára haragíthatja Oroszországot és Kínát is

2026. január 08. 07:50

A szenátor szerint a lehető legjobb pillanatban született meg a döntés.

2026. január 08. 07:50
null

A mai napon nagyon eredményes találkozónk volt Donald Trump elnökkel, amelyen számos kérdést megvitattunk, és az elnök jóváhagyta azt a kétpárti, Oroszország elleni szankciókat tartalmazó törvényjavaslatot, amelyen Blumenthal szenátorral és másokkal együtt hónapok óta dolgozunk – írta X közösségi oldalán magyar idő szerint csütörtök hajnalban Lindsey Graham amerikai szenátor.

Graham szerint a döntés a legjobbkor született, mert Ukrajna kész engedményeket tenni a béke érdekében, Oroszország viszont továbbra is ártatlan embereket öl.

„A törvényjavaslat értelmében Trump büntetést szabhat ki azokra az országokra, amelyek olcsó olajat vásáolnak az oroszoktól, és ezzel finanszírozzák Putyin háborús gépezetét”

 – írja a szenátor, és hangsúlyozza, ez hatalmas ütőkártya például Kínával, Indiával és Brazíliával szemben, továbbá bízik benne, hogy ösztönözni fogja őket arra, hogy ne vásároljanak több olcsó orosz olajat.

„Remélem, hogy már a jövő héten erős, kétpárti támogatást kap a javaslat” – áll a bejegyzésben.

Nyitókép: AFP/FRANCIS CHUNG / POOL

 

orokkuruc-2
2026. január 08. 10:28
Hszi! Nem kéne pár milliárd dollár kötvénytől megszabadulni? Ez csak rúgkapálás az USA részéről, illetve jelzés arra, hogy a dollár-ellenes tevékenységetek elevenbe talált. Venezuelával már elég nagy a veszteségetek, hogy odabasszatok az USAnak. (vaaaagy Putyinnal együtt visszafoglalni a Bellea1 et)
tomekjosef
2026. január 08. 10:13
Félkegyelmű vén troty az össze-vissza hozott intézkedései nagyon visszafognak ütni. A világon minden baj Amerikához köthető. Nem mintha a hugyos Joe jobb lett volna egyik bolondabb mint a másik.
falcatus-2
2026. január 08. 09:53 Szerkesztve
re: csalódtam az 1. től 4.-ig, és az 5.-nél sem lesz másképp Nyikita Mihalkov orosz filmrendező, Oscar-díjas színész videóval fordult a világ nyilvánosságához. Megvilágított Ukrajna és Oroszország kapcsolatát 1991-től 2022-ig. A videó olyan tények dokumentációja, amit nyugaton nem mertek bemutatni és itt a mandineren is le van tiltva a közzé tétele. Akkor 33.-szor, ki gyilkolta ártatlan orosz testvéreit tömegesen halálra Az orosz-ukrán ellentét háttere bitchute.com vagy google: Nikita Mihalkov Az orosz-ukrán ellentét háttere
csalodtamafideszben
2026. január 08. 09:21
„Ukrajna kész engedményeket tenni a béke érdekében, Oroszország viszont továbbra is ártatlan embereket öl.“ Ez igy van.
