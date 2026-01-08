Komoly feladat előtt: velük foglalná vissza Budapestet a Fidesz

Nagyszabású rendezvényen mutatta be a fővárosi jelöltjeit a Fidesz-KDNP: hosszú várakozás és találgatás után nyilvánossá vált, kik indulnak majd a választókerületekben az áprilisi választás során. A választókerületi módosítások miatt a korábbi 18 helyett már csak 16 egyéni képviselői körzet van a fővárosban, ezekben kell nagyon alkotnia a kormánypártnak. Meglepetésből nem volt hiány, hiszen korábban fix hellyel (beágyazottsággal) rendelkező képviselők nem indulnak, míg több helyen új jelöltek mérettetik meg magukat. A 2022-es budapesti jelöltek közül mindössze négyen vannak, akik idén áprilisban elindulnak. Újra lehetőséget kap Kovács Balázs Norbert, Dunai Mónika, Szatmáry Kristóf és Földesi Gyula is.

Választás: a Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály által közreadott képen Orbán Viktor miniszterelnök, a Fidesz elnöke beszédet mond pártja budapesti jelöltállító gyűlésén 2026. január 6-án.MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Fischer Zoltán

A Fidesz lecserélte Csepelen Németh Szilárdot, nem indul egyéniben Németh Zsolt, Wintermantel Zsolt és Bús Balázs sem.

Indul viszont a korábbi sajtóhíreknek megfelelően Németh Balázs, korábbi híradós, a Fidesz jelenlegi frakciószóvivője, továbbá D. Kovács Róbert Antal kőbányai polgármester és Tarnai Richárd is, aki Pest megye főispánja jelenleg.