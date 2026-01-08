Ft
01. 08.
csütörtök
tisza németh balázs tisza párt magyar péter földesi gyula fidesz képviselő

Komoly feladat előtt: velük foglalná vissza Budapestet a Fidesz

2026. január 08. 05:47

Több helyen változás történt a négy évvel ezelőttihez képest. Elindul a választáson olyan jelölt is, aki nagy küzdelemben egyszer már borsot tört a baloldal orra alá.

2026. január 08. 05:47
null
Bokor Gábor
Bokor Gábor

Nagyszabású rendezvényen mutatta be a fővárosi jelöltjeit a Fidesz-KDNP: hosszú várakozás és találgatás után nyilvánossá vált, kik indulnak majd a választókerületekben az áprilisi választás során. A választókerületi módosítások miatt a korábbi 18 helyett már csak 16 egyéni képviselői körzet van a fővárosban, ezekben kell nagyon alkotnia a kormánypártnak. Meglepetésből nem volt hiány, hiszen korábban fix hellyel (beágyazottsággal) rendelkező képviselők nem indulnak, míg több helyen új jelöltek mérettetik meg magukat. A 2022-es budapesti jelöltek közül mindössze négyen vannak, akik idén áprilisban elindulnak. Újra lehetőséget kap Kovács Balázs Norbert, Dunai Mónika, Szatmáry Kristóf és Földesi Gyula is. 

Választás: a Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály által közreadott képen Orbán Viktor miniszterelnök, a Fidesz elnöke beszédet mond pártja budapesti jelöltállító gyűlésén 2026. január 6-án.MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Fischer Zoltán
Választás: a Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály által közreadott képen Orbán Viktor miniszterelnök, a Fidesz elnöke beszédet mond pártja budapesti jelöltállító gyűlésén 2026. január 6-án.MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Fischer Zoltán

A Fidesz lecserélte Csepelen Németh Szilárdot, nem indul egyéniben Németh Zsolt, Wintermantel Zsolt és Bús Balázs sem. 

Indul viszont a korábbi sajtóhíreknek megfelelően Németh Balázs, korábbi híradós, a Fidesz jelenlegi frakciószóvivője, továbbá D. Kovács Róbert Antal kőbányai polgármester és Tarnai Richárd is, aki Pest megye főispánja jelenleg. 

Választás: ő volt az, aki egyszer már letörte a baloldal szarvát

A belvárosban indul Fazekas Csilla, aki 2022-ben robbant be a köztudatba, miután az akkori időközin a győzelmének köszönhetően az I. kerületben elvesztette többségét az akkor regnáló balliberális ellenzék.

Fazekas a korábbi Momentum-elnök Gelencsér Ferenc helyére ült az I. kerületi önkormányzatban, hiszen a négy évvel ezelőtti országgyűlési választásokat követően a Momentum akkori vezetője inkább a parlamentbe ült be, így megüresedett helyére kellett választást kiírni.

Az akkori időközi kampányában Karácsony Gergely főpolgármester és Kunhalmi Ágnes is aktív szerepet vállalt, hogy segítsék a baloldalt, ám végül Fazekas Csilla nyert. 

Azon fogunk dolgozni, hogy Budavárt fejlődő pályára állíthassuk a következő időszakban”

szögezte le lapunknak adott interjújában, majd azzal folytatta, így hogy többségbe kerültek a képviselő-testületben, abban bízik, hogy számos olyan döntést tudnak majd végigvinni, melyek a kerület fejlődését szolgálják. 

A 02-es OEVK-ban Ferencz Orsolya villamosmérnököt, űrkutatásért felelős miniszteri biztost indítja a Fidesz. A kutató állt a Hunor Program élén, az ő segítségével juttatott Magyarország hosszú évtizedek után űrhajóst a világűrbe 2025-ben Kapu Tibor személyében. 

Magyar Péter ellenfele a Hegyvidéket is magába foglaló választókerületben nem más lesz, mint Steiner Attila, aki régóta fontos szerepeket tölt be az Orbán-kormányokon belül: 2021-től az Innovációs és Technológiai Minisztérium körforgásos gazdaság fejlesztéséért, energia- és klímapolitikáért felelős államtitkára volt, 2022-től a Technológiai és Ipari Minisztérium, majd az Energiaügyi Minisztérium energetikáért és klímapolitikáért felelős államtitkára. 

A 04-es OEVK kormánypárti jelölte Fülöp Attila gondoskodáspolitikáért felelős államtitkár lesz, ő volt az, aki korábban Magyar Péterrel vívott éles szócsatát egy gyermekotthon előtt. A politikus a Mandinernek arról is beszélt, hogy a Tisza Párt elnöke egy alkalommal testőrökkel, lökdösődve ment be egy gyermekotthonba, ahol azt akarta demonstrálni, mennyire fontosak számára az ott dolgozók és a gyerekek. 

Terézvárosban régi motorost indítanak Kovács Balázs Norbert személyében, a budapesti kormányzati beruházásokért felelős miniszteri biztos, kerületi Fidesz-elnök már négy éve is megmérettette magát, akkor a DK-s Oláh Lajos, a kerület erős embere nyert. 

Dobrev Klára kérésére a központi kampányt segítem”

– indokolta most Oláh, hogy idén áprilisban miért nem indul. 

Hadházy szorítóban

A legnagyobb csata mint mindig, Zuglóban várható: a magát függetlennek valló Hadházy Ákos mellett a Tisza Párt a kerületben kevésbé ismert Velkey György László irodalomtörténészt indítja, míg a Fidesz Radics Béla fővárosi képviselőt indítja. Az ellenzéki bástyaként ismert Zugló sűrű négy éven van túl, hiszen országgyűlési képviselője 

  • nem jár be a parlamentbe, 
  • viszont folyamatos botrányaival és ügyeivel mindig igyekszik címlapokra kerülni. 

Mint fentebb jeleztük: Csepelen Németh Szilárdot lecserélték, a helyén Király Nórát indítják, az ötgyermekes családanya jelenleg az Áldozatsegítő Központok kommunikációjáért felelős miniszteri biztos. Király kihívója Kátai-Németh Vilmos ügyvéd-aikidómester lesz. 

Nagy küzdelem várható a XV. kerületet magába foglaló 13-as OEVK-ban, ahol a köztévé híradósából Fidesz-szóvivő Németh Balázs indul el a Fidesz színeiben. Tiszás kihívója  Müller Anna tanár lesz. Németh próbálta elérni Müllert, hogy nyilvános fórumon találkozhassanak a választókkal és bemutathassa álláspontját a helyi ügyekről, köztük a nyugdíjakról, adókról, családtámogatásról, oktatásról és közbiztonságról.

A Fidesz kerületi szervezete korábban több nyilvános fórumot is tartott, ahol a Tisza Párt, a DK és a Kutyapárt támogatói is jelen voltak és kérdeztek. Müller Anna és a Tisza Párt azonban eddig nem reagáltak a megkeresésre.

Németh Balázs továbbra is reménykedik abban, hogy megszűnt a Magyar Péter által elrendelt tiszás nyilatkozatstop és a jelölt nyilatkozik majd.

Soroksáron indul Földesi Gyula majd, akinek nem kisebb feladata lesz, mint Tarr Zoltán legyőzése, aki hosszú hónapok óta a címlapokon szerepel botrányos mondatai után. Mint ismert, a Tisza EP-képviselője egy nyári fórumon arról beszélt, hogy 

először választást kell nyerni, utána mindent lehet.

OEVK

Kerület

Fidesz

Tisza Párt

1.V. kerületFazekas CsillaTanács Zoltán
2.VIII. kerületFerencz OrsolyaBódis Kriszta
3.XII. kerületSteiner AttilaMagyar Péter
4.II. kerületFülöp AttilaKoncz Áron
5.VI. kerületKovács Balázs NorbertWeigand István
6.XIV. kerületRadics BélaVelkey György László
7.X. kerületD. Kovács Róbert AntalTrentin Balázs
8.XIX. kerületTarnai RichárdVirágh Gabriella
9.XXI. kerületKirály NóraKátai-Németh Vilmos
10.XXII. kerületKocsondi MárkKulcsár Krisztián
11.III. kerületGyepes ÁdámBoda Nikoletta
12.XIII. kerületZsigmond Barna PálJakab Zsuzsanna
13.XV. kerületNémeth BalázsMüller Anna
14.XVI. kerületSzatmáry KristófSzabó Alexandra
15.XVII. kerületDunai MónikaPorcher Áron
16.XXIII. kerületFöldesi GyulaTarr Zoltán

 

 

 

 

A nyitóképen Orbán Viktor miniszterelnök, a Fidesz elnöke pártja budapesti jelöltállító gyűlésén 2026. január 6-án. Fotó: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Fischer Zoltán

