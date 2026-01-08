Komoly feladat előtt: velük foglalná vissza Budapestet a Fidesz

A legnagyobb csata mint mindig, Zuglóban várható: a magát függetlennek valló Hadházy Ákos mellett a Tisza Párt a kerületben kevésbé ismert Velkey György László irodalomtörténészt indítja, míg a Fidesz Radics Béla fővárosi képviselőt indítja. Az ellenzéki bástyaként ismert Zugló sűrű négy éven van túl, hiszen országgyűlési képviselője
- nem jár be a parlamentbe,
- viszont folyamatos botrányaival és ügyeivel mindig igyekszik címlapokra kerülni.
Mint fentebb jeleztük: Csepelen Németh Szilárdot lecserélték, a helyén Király Nórát indítják, az ötgyermekes családanya jelenleg az Áldozatsegítő Központok kommunikációjáért felelős miniszteri biztos. Király kihívója Kátai-Németh Vilmos ügyvéd-aikidómester lesz.
Nagy küzdelem várható a XV. kerületet magába foglaló 13-as OEVK-ban, ahol a köztévé híradósából Fidesz-szóvivő Németh Balázs indul el a Fidesz színeiben. Tiszás kihívója Müller Anna tanár lesz. Németh próbálta elérni Müllert, hogy nyilvános fórumon találkozhassanak a választókkal és bemutathassa álláspontját a helyi ügyekről, köztük a nyugdíjakról, adókról, családtámogatásról, oktatásról és közbiztonságról.
A Fidesz kerületi szervezete korábban több nyilvános fórumot is tartott, ahol a Tisza Párt, a DK és a Kutyapárt támogatói is jelen voltak és kérdeztek. Müller Anna és a Tisza Párt azonban eddig nem reagáltak a megkeresésre.