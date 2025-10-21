Ft
Százhalombatta polgármester tűzeset Dunai Finomító

Íme a Mol közleménye, valamint néhány videó a kőolajfinomítóban történt tűzesetről (VIDEÓ)

2025. október 21. 07:35

Hétfő este tűz ütött ki a Mol százhalombattai olajfinomítójában, a Dunai Finomító AV3-as üzemében.

2025. október 21. 07:35
null

Ahogy arról korábban beszámoltunk, hétfő este tűz ütött ki a Mol százhalombattai olajfinomítójában, a Dunai Finomító AV3-as üzemében.

A lángokat szerencsére sikerült lokalizálni, személyi sérülés nem történt. A baleset pontos okát jelenleg is vizsgálják. Az üzemben a Mol saját létesítményi tűzoltósága működik, amely ilyenkor elsőként avatkozik be – ahogyan ezúttal is ők értek ki először.

Vezér Mihály, Százhalombatta polgármestere kedd reggel, negyed hét körül a Facebookon ismertette a Mol legutóbbi lakossági közleményét, amelyben az alábbiakat írták:

„Tisztelt Polgármester Úr!

Ezúton szeretnénk tájékoztatni Önt, hogy 2025. október 20-án, hétfő éjjel tűz ütött ki a MOL Dunai Finomító AV3-as üzemében.

A MOL létesítményi tűzoltósága a riasztást követően azonnal megkezdte a beavatkozást, és rövid időn belül sikerült lokalizálni a tüzet, jelenleg is dolgoznak a területen. A tűz oltása során keletkezett erős füst a környéken több településről is észlelhető.

A tűzeset következtében személyi sérülés nem történt, és a környező településeket veszély nem fenyegette. A hatósági és belső vizsgálatok jelenleg is zajlanak a baleset okainak feltárása érdekében.

A MOL mindent megtesz annak érdekében, hogy az üzemek biztonságos működését a lehető legrövidebb időn belül helyreállítsa.

Tisztelettel,

Mathisz Zsolt

MOL DS Termelés igazgató”

Az esetről azóta videók is napvilágot láttak.

Nyitókép forrása: Molnár-Gazsó János Facebook-oldala·

uszoda
2025. október 21. 09:05
Az esetről azóta videók is napvilágot láttak. biztosan eltakarja a füst a videókat, mert én nem találom őket...
Szerintem
2025. október 21. 08:46
Lehetett egy már beszervezett tiszafoslék ukiszopó. Erre való az a szoftver az uki szolgálatoknak, a potenciálisan beszervezhetők adataival.
baluka70
2025. október 21. 08:44
Remélem hogy ukrán szabotázs volt,tökéletes indok lenne,hogy soha ne engedjük be őket a zúnijóba.
recipracio-2
2025. október 21. 08:04
Szeptember 6.hir az elvileg szigorúan őrzött finomító kapcsán. : ,,Órákig sétálgatott egy részeg férfi a szigorúan őrzött százhalombattai MOL Dunai Finomító területén Megfejtések igény szerint: - "túl hétköznapi": meghibásodás, emberi mulasztás, üzemi baleset - kormánypárti: ukrán szabotázs - ellenzéki: ukrán szabotázsnak álcázott akció újabb intézkedésekhez, jogkorlátozáshoz - "valódi": a figura, aki szeptemberben egy sörrel a kezében besétált a finomító területére, most visszament, és ezúttal rá is gyújtott Azért a fidesz forgatókönyvírói nagyon erős évadot raktak össze a jobbágyságnak. Ki gondolta volna, hogy lesz egy olyan szabotázsakció Magyarországon a "választások" előtti utolsó fél évben, amivel maximumra lehet tekerni az ukránellenes propagandát? Hát pl. én, és szerintem azért még jónéhányan. 🙂 Annak azért örülök, hogy nem panelházakat robbantottak, mint Putyin.
