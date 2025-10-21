Íme a Mol közleménye, valamint néhány videó a kőolajfinomítóban történt tűzesetről (VIDEÓ)

Mi zajlik itt? Robbanás történt a százhalombattai olajfinomítóban!
A tüzet megfékezték a tűzoltók.
Hétfő este tűz ütött ki a Mol százhalombattai olajfinomítójában, a Dunai Finomító AV3-as üzemében.
Hétfő este tűz ütött ki a Mol százhalombattai olajfinomítójában, a Dunai Finomító AV3-as üzemében.
A lángokat szerencsére sikerült lokalizálni, személyi sérülés nem történt. A baleset pontos okát jelenleg is vizsgálják. Az üzemben a Mol saját létesítményi tűzoltósága működik, amely ilyenkor elsőként avatkozik be – ahogyan ezúttal is ők értek ki először.
Vezér Mihály, Százhalombatta polgármestere kedd reggel, negyed hét körül a Facebookon ismertette a Mol legutóbbi lakossági közleményét, amelyben az alábbiakat írták:
„Tisztelt Polgármester Úr!
Ezúton szeretnénk tájékoztatni Önt, hogy 2025. október 20-án, hétfő éjjel tűz ütött ki a MOL Dunai Finomító AV3-as üzemében.
A MOL létesítményi tűzoltósága a riasztást követően azonnal megkezdte a beavatkozást, és rövid időn belül sikerült lokalizálni a tüzet, jelenleg is dolgoznak a területen. A tűz oltása során keletkezett erős füst a környéken több településről is észlelhető.
A tűzeset következtében személyi sérülés nem történt, és a környező településeket veszély nem fenyegette. A hatósági és belső vizsgálatok jelenleg is zajlanak a baleset okainak feltárása érdekében.
A MOL mindent megtesz annak érdekében, hogy az üzemek biztonságos működését a lehető legrövidebb időn belül helyreállítsa.
Tisztelettel,
Mathisz Zsolt
MOL DS Termelés igazgató”
Az esetről azóta videók is napvilágot láttak.
Nyitókép forrása: Molnár-Gazsó János Facebook-oldala·