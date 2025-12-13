Ft
Döbbenetes árulás: tíz ellenzéki városvezető nem hajlandó elutasítani a Tisza Párt brutális megszorítócsomagját

2025. december 13. 10:32

A baloldal terve: a magyar emberek pénzét fejlesztések helyett az ukrán háborúba öntenék, miközben a saját választóikat is cserbenhagyják.

2025. december 13. 10:32
null

Bajban ismerszik meg a polgármester: 

a baloldali városvezetők közleményben jelezték, hogy nem utasítják el a Tisza Párt megszorítócsomagját. 

Tíz megyei jogú város ellenzéki polgármestere elhatárolódott a Megyei Jogú Városok Szövetsége elnökének kezdeményezésétől, aki arra kérte a településeket, hogy határozatban utasítsák el a Tisza Párt több ezer milliárdos elvonási terveit – tudatta közösségi oldalán Orbán Balázs.

A miniszterelnök politikai igazgatója ezután felidézte, hogy 

a Tisza Párt programja 1300 milliárd forintot venne el a családoktól és az önkormányzatoktól, további 3700 milliárdot pedig a gazdaság szereplőitől 

– ezzel veszélybe sodorva a települések működését, a fejlesztéseket és a munkahelyeket.

Orbán arra is rámutatott, hogy 

a baloldali polgármesterek döntése nemcsak a magyar emberek érdeke ellenében született, hanem a saját városaik érdeke ellen is”. 

Az elvont forrásokat ugyanis nem a helyben élők életét javítanák, hanem egy olyan háború finanszírozására adnák oda, amely súlyos károkat okoz Magyarországnak. „Játszóterek helyett HIMARS-rakéták és harci drónok, útfelújítás helyett az ukrán háborús maffia által lenyúlt újabb összegek” – vázolt fel egy igencsak borús jövőképet a fideszes politikus.

„A nemzeti kormány ajánlata ezzel szemben a magyar érdek mentén az alacsony adók, a támogatások és az adómentességek politikája – hogy a magyar családok és vállalkozások előrébb léphessenek. A jövő évi választás tétje, hogy Magyarország jövőjét melyik ajánlat határozza meg” – szögezte le Orbán Balázs.

A vonatkozó bejegyzést alább tekintheti meg:

Nyitókép: MTI/Bodnár Boglárka

