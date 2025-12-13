Döbbenetes árulás: tíz ellenzéki városvezető nem hajlandó elutasítani a Tisza Párt brutális megszorítócsomagját

a baloldali polgármesterek döntése nemcsak a magyar emberek érdeke ellenében született, hanem a saját városaik érdeke ellen is”.

Az elvont forrásokat ugyanis nem a helyben élők életét javítanák, hanem egy olyan háború finanszírozására adnák oda, amely súlyos károkat okoz Magyarországnak. „Játszóterek helyett HIMARS-rakéták és harci drónok, útfelújítás helyett az ukrán háborús maffia által lenyúlt újabb összegek” – vázolt fel egy igencsak borús jövőképet a fideszes politikus.

„A nemzeti kormány ajánlata ezzel szemben a magyar érdek mentén az alacsony adók, a támogatások és az adómentességek politikája – hogy a magyar családok és vállalkozások előrébb léphessenek. A jövő évi választás tétje, hogy Magyarország jövőjét melyik ajánlat határozza meg” – szögezte le Orbán Balázs.

A vonatkozó bejegyzést alább tekintheti meg: