Döbbenetes árulás: tíz ellenzéki városvezető nem hajlandó elutasítani a Tisza Párt brutális megszorítócsomagját

Éllovasból sereghajtó: Magyar Péter adótervei tönkretennék a magyar vállalkozásokat
Többkulcsos, rendkívül magas társasági adóval sokkolná a gazdaságot a Tisza Párt, megszüntetve Magyarország versenyelőnyét.
A baloldal terve: a magyar emberek pénzét fejlesztések helyett az ukrán háborúba öntenék, miközben a saját választóikat is cserbenhagyják.
Bajban ismerszik meg a polgármester:
a baloldali városvezetők közleményben jelezték, hogy nem utasítják el a Tisza Párt megszorítócsomagját.
Tíz megyei jogú város ellenzéki polgármestere elhatárolódott a Megyei Jogú Városok Szövetsége elnökének kezdeményezésétől, aki arra kérte a településeket, hogy határozatban utasítsák el a Tisza Párt több ezer milliárdos elvonási terveit – tudatta közösségi oldalán Orbán Balázs.
A miniszterelnök politikai igazgatója ezután felidézte, hogy
a Tisza Párt programja 1300 milliárd forintot venne el a családoktól és az önkormányzatoktól, további 3700 milliárdot pedig a gazdaság szereplőitől
– ezzel veszélybe sodorva a települések működését, a fejlesztéseket és a munkahelyeket.
Ezt is ajánljuk a témában
Többkulcsos, rendkívül magas társasági adóval sokkolná a gazdaságot a Tisza Párt, megszüntetve Magyarország versenyelőnyét.
Orbán arra is rámutatott, hogy
a baloldali polgármesterek döntése nemcsak a magyar emberek érdeke ellenében született, hanem a saját városaik érdeke ellen is”.
Az elvont forrásokat ugyanis nem a helyben élők életét javítanák, hanem egy olyan háború finanszírozására adnák oda, amely súlyos károkat okoz Magyarországnak. „Játszóterek helyett HIMARS-rakéták és harci drónok, útfelújítás helyett az ukrán háborús maffia által lenyúlt újabb összegek” – vázolt fel egy igencsak borús jövőképet a fideszes politikus.
„A nemzeti kormány ajánlata ezzel szemben a magyar érdek mentén az alacsony adók, a támogatások és az adómentességek politikája – hogy a magyar családok és vállalkozások előrébb léphessenek. A jövő évi választás tétje, hogy Magyarország jövőjét melyik ajánlat határozza meg” – szögezte le Orbán Balázs.
A vonatkozó bejegyzést alább tekintheti meg:
Nyitókép: MTI/Bodnár Boglárka