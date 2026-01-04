Russell Crowe és Rami Malek menti meg a Budapesten forgatott Nürnberget

A film elején a börtönben egy orvos megjegyzést tesz Hermann Göring testsúlyára, mire ő kedélyesen azt feleli, neki van a legjobb fizikuma egész Németországban, elég csak megkérdezni a feleségét. Nem egy eget rengető poén, de Russell Crowe olyan derűsen adja elő, hogy fellélegeztem. Eleinte ugyanis fáztam a Nürnbergtől, hiszen milliónyi második világháborús alkotás után

mégis mi újat lehet még mondani erről az időszakról?

Általában azt tapasztalom, hogy semmit. Májusban került a mozikba például a Goebbels – A manipuláció művészete című német dráma, amely a náci propagandaminiszter személyét mutatta be, de olyan szájbarágósan, hogy az önmagában propagandának hatott. Amikor interjúztam a rendezővel, meg is kérdeztem, hogy azért nem próbálta-e pszichológiailag közelebb hozni, nem átérezhetővé, de azért intellektuálisan megérthetővé tenni a karaktert, mert aggódott, hogy a jelenlegi polarizált világban sokak számára félremehet az üzenet? A felvetést arra hivatkozva utasította vissza, hogy ő bemutatta Göring emberi gyengeségeit is, de valójában csak a szánalomkeltésre törekedett egy-egy momentummal. Még nagyobb problémának éreztem, hogy a film olyannyira száraz volt, mint a tűző napon aszalódott kutyagumira emlékeztető teljes kiőrlésű kenyér.