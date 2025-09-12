Ft
Magyarkút vonatkisiklás baleset

Itt vannak az első képek a Magyarkútnál kisiklott, árokba dőlt személyvonatról (FOTÓ)

2025. szeptember 12. 12:19

A baleset oka egyelőre tisztázatlan.

2025. szeptember 12. 12:19
null

Kisiklott egy Vácról péntek reggel Balassagyarmatra indult vonat több kocsija Magyarkút megállóhelynél, a balesetben az elsődleges információk szerint egy utas könnyebb sérülést szenvedett – közölte a Mávinform a Facebook-oldalán.

Kisiklott vonat Magyarkút megállóhelynél 2025. szeptember 12-én (Forrás: MTI/Mihádák Zoltán) 

A baleset oka egyelőre tisztázatlan. Azt írták, hogy a helyszínelés és műszaki mentés miatt módosul az S750-es vonatok közlekedése, a Vác-Balassagyarmat vonalon utazóknak hosszabb eljutási idővel kell számolniuk. 

Az érintett vonatok csak Szokolya és Diósjenő, valamint Balassagyarmat között járnak.

Felhívták a figyelmet arra, hogy pótlóbuszok közlekednek Vác és Berkenye között Kisvác érintésével, a pótlóbuszok – a közút kialakítása miatt – nem érintik Fenyveshegyet, Magyarkút-Verőcét, Magyarkutat és Szokolyát. Szokolya és Kismaros, illetve Vác között a 350-es, 351-es, 352-es Volán-járatokkal lehet utazni, amelyeken elfogadják a vasúti jegyeket is – írták.

(MTI/Mandiner) 

Nyitókép: Facebook/MÁVINFORM

kalapali2
2025. szeptember 12. 13:32
Kék - sárga,csakis az orosz diverganyosok lehetnek a hunyok!
csapláros
•••
2025. szeptember 12. 13:21 Szerkesztve
massivement-4 2025. szeptember 12. 13:09 ..."Csak a lélegeztető-gép tolvajlás meg az MNB tolvajlás ... stb."... Jól van ÜGYNÖK. Ha meg nem lett volna lélegeztetőgép, akkor meg a Covid halálozásokon lovagolnál. A túlárazásokat úgy mondod, mintha azok EGYHARMADA nem a költségvetésbe csorgott volna vissza ADÓK formájában... NE HAZUDOZZ a korruptságról, amikor a velünk PÁRTATLAN szervezetek is az uniós országok ELSŐ harmadába sorolják az országot, és BEFEKTETÉSRE ajánlják az ügyfeleiknek... Na hess picsába, mert te vagy az a folyamatosan bukó ÜGYNÖK, aki sportot csinál abból, hogy minél jobban a FÖLDBE DÖNGÖLJÉK. Te vagy a Fidesz agresszív kismalaca, aki így tolja a Fidesz szekerét... hahaha
massivement-4
2025. szeptember 12. 13:09
Csak a lélegeztető-gép tolvajlás meg az MNB tolvajlás (kb. 800 Mrd forint) árából rengeteg vasúti pályát lehetett volna felújítani, akár nyomvonal-korrekcióval, amire itt is szükség volna. Pláne, ha rendes verseny volna és nem túlárazott közbeszerzésekkel kellene tömni a pénzt a V-Hídba, hogy még több zsetonja legyen a pénztárosnak. Utána meg fröcsög a nyomorult, hogy ez nem is korrupt ország, ugyanmár!
ipolypart2
2025. szeptember 12. 13:08
Ezt a vonalat soha nem újították föl 1947 óta. Ugyanis, ez elvezetett Zólyomig, onnan Bratiszlaváig, hatalmas teherforgalmat bonyolított észak felé. Lezárták Drégelypalánknál, 6km sínt fölszedték a Szlovák határig. Így megszűnt a pénzes teherszállítás, a személy meg ugye mindig is csak vitte a pénzt. Lehet most röhögcsélni, de a múltnak hosszú az árnyéka. Ha nincs Trianon, akkr ez egy nemzetközi vonallenne, óriási forgalommal. Most meg a levelek is ki tudják siklatni.
