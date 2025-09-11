Ft
09. 11.
csütörtök
Hírek
Vélemények
Hetilap
Bécs Magyarország Beregszász vonat Kárpátalja

Hoppá: péntektől közvetlen vonattal lehet majd eljutni Magyarországról Kárpátaljára

2025. szeptember 11. 07:59

A határátmenet fejlesztését a közlemény szerint a magyar, az osztrák és az ukrán vasúttársaság együttműködése, valamint a kárpátaljai vasúthálózat átalakítása tette lehetővé.

2025. szeptember 11. 07:59
Keleti pályaudvar

Péntektől közvetlen vonatjáratokkal érhető el Magyarországról Beregszász és Ungvár, miután az ukrajnai vasúthálózat fejlesztése lehetővé teszi Kárpátalja határmenti térségének könnyebb elérését – közölte az MTI-vel szerdán a MÁV. 

A Tisza EuroCity vonatokkal Budapestről és Bécsből is el lehet jutni Ungvárra, Beregszászra pedig Záhonyból indítanak új járatot. 

A határátmenet fejlesztését a közlemény szerint a magyar, az osztrák és az ukrán vasúttársaság együttműködése, valamint a kárpátaljai vasúthálózat átalakítása tette lehetővé. A határmenti térség a Magyarországon is használatos normál nyomvonal kiépítésének köszönhetően kapcsolódhat az európai vasúthálózathoz – írták. 

A jegyeket a magyarországi és az ukrajnai jegypénztárak már árusítják, az online értékesítés a hónap második felében kezdődhet. A változás a közlemény szerint erősítheti a térség közlekedési kapcsolatait, és megkönnyíti mind a helyiek, mind a turisták utazását. 

(MTI)

Nyitókép: DESCAMPS Simon / hemis.fr / Hemis via AFP

vamonos-4
2025. szeptember 11. 08:26
A vasuttarsasagok mar most integraljak Ukrajnat az EUba, tudjak ezek hogy amit Orban beszel az butasag
counter-revolution
2025. szeptember 11. 08:25
"A Tisza EuroCity vonatokkal" Köszönjük, Péter!
cofax01
2025. szeptember 11. 08:15
Eddig is át lehetett jutni, ez nem olyan nagy truváj. Volt egy szakasz amit újítottak/bővítettek. Az ukrán határőrök köcsögségét pedig nem lehet vágánnyal jobbítani... Vagyis van egy ötletem rá, de azért börtön jár 😄
tikkadt-szocske
2025. szeptember 11. 08:13
Csak azt nem értem, hogy ez miért hoppázós hír. Talán azért, mert ezt nem láttuk jönni ?
