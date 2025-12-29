Mindenkit megleptek az ukránok – A pókháló sikere

A hátországban végrehajtott hadműveletek közül a legnagyobb szabású és legmegdöbbentőbb akció az ukránok pókháló névre keresztelt hadművelete volt.

A június 5-én kivitelezett támadás során az ukrán haderő négy orosz légibázisra mért komoly csapást, köztük a Murmanszk melletti Olenyára és a szibériai Belajára. Az utóbbiak több mint 4000 kilométerre vannak Ukrajnától. A cikk szerint a támadásban 117 FPV-drónt vetettek be, „mindegyiket külön pilóta irányította”.

A hadművelet során legalább 12 stratégiai bombázó sérült vagy semmisült meg, miközben az ukrán fél 41 repülőgép kiiktatásáról beszélt. A célpontok között

Tu–95,

Tu–22M3,

Tu–160 bombázók és

egy A–50 légtérellenőrző gép is szerepelt.

Több ilyen típus nukleáris fegyver hordozására is alkalmas, és évtizedek óta nem gyártja őket az orosz hadsereg. Az ukrán híradások szerint a műveletet másfél éven át készítették elő, és az időzítés egybeesett az orosz–ukrán isztambuli tárgyalások újabb fordulójának előestéjével.