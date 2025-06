Tucatnyi orosz bombázót semmisített meg egy ukrán dróntámadás

Az ukrán hadsereg eddig példátlan mélységben csapott le orosz célpontokra. Négy oroszországi légibázist értek el, köztük a Murmanszk melletti Olenyát és a szibériai Belaját, amelyek több mint 4000 kilométerre fekszenek az ukrán határtól. A BBC értesülése szerint legalább 12 stratégiai bombázó megsérült vagy megsemmisült, míg az ukrán fél szerint összesen 41 gépet iktattak ki. A támadás során 117 FPV-drónt vetettek be, mindegyiket külön pilóta irányította. Az ukránok állítása szerint a „Pókháló hadműveletet” másfél éven át készítették elő.

A célpontok között Tu–95-ös, Tu–22M3-as, Tu–160-as bombázók és egy A–50-es légtérellenőrző repülőgép is volt. Ezek közül több nukleáris fegyverek célba juttatására is alkalmas, gyártásuk pedig már évtizedekkel ezelőtt megszűnt. A BBC által bemutatott műholdképek szerint az Olenya légibázis kifutópályáján három megsemmisült Tu–95-ös látható. A Washington Post szerint a támadás átírhatja a stratégiai bombázók hadászati szerepéről szóló gondolkodást is, hiszen olcsó drónokkal százmilliós értékű gépeket semmisítettek meg.