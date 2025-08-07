Ki volt Korda György első felesége?

Június 27-én, 91 éves korában elhunyt Kovács Iby (1934 – 2025) színésznő, operett primadonna. Talán kevesen tudják, de ő volt Korda György korábbi felesége – írta meg a Vaol.

Korda György és Kovács Ibolya (művésznevén: Kovács Iby) húsz évig voltak házasok – igaz, nagyrészt csak papíron. A népszerű énekes és az elismert operettprimadonna szerelme 1958-ban, Korda katonai szolgálata alatt pecsételődött meg egy esküvővel, ám a kapcsolat hamar zátonyra futott. Hivatalosan mégsem váltak el, és csak két évtizeddel később, egy különös fordulat miatt rendezték a házasságuk sorsát.

A kapcsolatuk gyorsan megszakadt, de barátságuk megmaradt. Olyannyira jó viszonyban maradtak, hogy el is felejtkeztek a válásról.

Ez a helyzet csak akkor vált problémává, amikor Korda György 1980-ban el akarta venni élettársát, Balázs Klárit.

Az anyakönyvvezető azonban figyelmeztette: nem nősülhet meg, mert hivatalosan még mindig házas. Korda ezután telefonon hívta fel volt feleségét, és kérte a válást. „Ibikém, el kéne válnunk” – emlékezett vissza a beszélgetésre Korda. A válás után, 1981-ben végül feleségül vehette Balázs Klárit, akivel azóta is boldog házasságban él.

Kovács Ibolya 1934-ben született Mezőkovácsházán. Már fiatalon a magyar operett világának meghatározó alakja lett. Színpadi pályafutását a Fővárosi Operettszínházban töltötte, ahol számos klasszikus darabban – például Cigányszerelem, Boccaccio, Pompadour vagy Hello, Dolly! – nyújtott emlékezetes alakításokat.

Olyan legendás művészek partnereként lépett színpadra, mint Latabár Kálmán, Feleki Kamil vagy Honthy Hanna.

Művészi pályáját vendégszereplések és fellépések is színesítették több vidéki színházban és a Turay Ida Színházban is.

A kiváló színésznő 91 éves korában hunyt el. Korda György egy kedves barátját gyászolja benne – olyan kapcsolatot, amely a szerelem elmúlása után is megmaradt mély, őszinte barátságnak.