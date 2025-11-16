Sárosdi Lilla nem nyugszik – szerinte Orbán Viktor meg van ijedve (VIDEÓ)

Gyomorforgató produkcióban Zsolti bácsizott Sárosdi Lilla: csak erős idegzetűeknek! (VIDEÓ)
„Vadászgatunk mindenfélére, mint Zsolti bácsi. Erre-arra, csak fiatal legyen” – mondta a színésznő.
A színésznő Gyötrő Sándorné bőrébe bújva fejti meg a nagy magyar valóságot.
Az évek óta külföldön élő Sárosdi Lilla színésznő újabban szinte naponta oszt meg olyan trágár szavakkal tüzdelt bejegyzéseket közösségi oldalán, melyekkel Orbán Viktort és kormányát kritizálja és becsmérli.
Szombaton két újabb posztot is közzétett, melyek egyikében azt üzente, vélhetően a kormányfőnek, hogy „Vége van”. Mint fogalmazott,
Vége van, te G. Véged van”.
Majd ezután pár órával egy kitalált karakter, Gyötrő Sándorné bőrébe bújt, aki a korábbi bejegyzések alapján Dühöcskéről jelentkezik be, és mondja el a véleményét a magyar közéletről.
Sárosdi Gyötrőnéként szombaton azt a kérdést tette fel Orbán Viktornak, hogy miét kiabálja azt Erzsike az Óra utca 3-ban, hogy „árad a Tisza”. „Én mindennap megnézem a vízállás-jelentést, ez kizárt. Talán Orbán Viktor is meg van ijedve. Hívjam a katasztrófavédelmet” – hangzott el a rövid videóban.
A színésznő legutóbb azzal hívta fel magára a figyelmet, hogy egy szürreális videóban Várkonyi Andreaként jelentkezett be, és szemmel láthatóan saját maga hatása alá került.
A „mini produkcióban” Mészáros Lőrinc üzletembert bolondként ábrázolták, őt férje, Schilling Árpád jelenítette meg. De a művészházaspár még ennél is továbbment, felültek az ellenzék által gerjesztett álhírbotrányra, és „Zsolti bácsit” is emlegettek.
Nyitókép: Képernyőfotó
