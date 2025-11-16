Sárosdi Lilla nem nyugszik – szerinte Orbán Viktor meg van ijedve (VIDEÓ)

Az évek óta külföldön élő Sárosdi Lilla színésznő újabban szinte naponta oszt meg olyan trágár szavakkal tüzdelt bejegyzéseket közösségi oldalán, melyekkel Orbán Viktort és kormányát kritizálja és becsmérli.

Szombaton két újabb posztot is közzétett, melyek egyikében azt üzente, vélhetően a kormányfőnek, hogy „Vége van”. Mint fogalmazott,

Vége van, te G. Véged van”.

Majd ezután pár órával egy kitalált karakter, Gyötrő Sándorné bőrébe bújt, aki a korábbi bejegyzések alapján Dühöcskéről jelentkezik be, és mondja el a véleményét a magyar közéletről.