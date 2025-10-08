Gyomorforgató produkcióban Zsolti bácsizott Sárosdi Lilla: csak erős idegzetűeknek! (VIDEÓ)

Megdöbbent a baloldali politikai elemző: Magyarország szomszédjában nem tüntethet mindenhol az ellenzék
Nagy Attila Tibor még a kulisszák mögé sem tudott bekukkantani.
„Vadászgatunk mindenfélére, mint Zsolti bácsi. Erre-arra, csak fiatal legyen” – mondta a színésznő.
Sárosdi Lillának valami elképesztően pusztító produkciót sikerült „alkotnia”. A művésznő a Facebook-oldalán osztotta meg a szürreális videóját. A felvételen azt lehet látni, hogy a színésznő Várkonyi Andrea bőrébe bújik, és szemmel láthatóan a saját maga hatása alá kerül.
Az még hagyján, hogy bolondnak ábrázolják a képen kívül megszólaló Mészáros Lőrincet, de amit Sárosdi alakít Várkonyi szerepében, az egyenesen Arany Málnáért kiáltana Hollywoodban.
A felvétel egyébként talán csak azért érdekes, mert immár a színésznő is elkezdte terjeszteni a Zsolti bácsis álhírt.
„Vadászunk, mint Zsolti bácsi. Vadászgatunk mindenfélére, mint Zsolti bácsi. Erre-arra, csak fiatal legyen. Fiatal szarvasbakok” – mondta Sárosdi Lilla.
A felvételt itt tudja megtekinteni:
Nyitókép: Facebook