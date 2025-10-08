Gyomorforgató produkcióban Zsolti bácsizott Sárosdi Lilla: csak erős idegzetűeknek! (VIDEÓ)

Sárosdi Lillának valami elképesztően pusztító produkciót sikerült „alkotnia”. A művésznő a Facebook-oldalán osztotta meg a szürreális videóját. A felvételen azt lehet látni, hogy a színésznő Várkonyi Andrea bőrébe bújik, és szemmel láthatóan a saját maga hatása alá kerül.

Az még hagyján, hogy bolondnak ábrázolják a képen kívül megszólaló Mészáros Lőrincet, de amit Sárosdi alakít Várkonyi szerepében, az egyenesen Arany Málnáért kiáltana Hollywoodban.

A felvétel egyébként talán csak azért érdekes, mert immár a színésznő is elkezdte terjeszteni a Zsolti bácsis álhírt.

„Vadászunk, mint Zsolti bácsi. Vadászgatunk mindenfélére, mint Zsolti bácsi. Erre-arra, csak fiatal legyen. Fiatal szarvasbakok” – mondta Sárosdi Lilla.

