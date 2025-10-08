Ft
10. 08.
szerda
Sárosdi Lilla színésznő liberális Magyarország ellenzék Mészáros Lőrinc álhír baloldal Várkonyi Andrea

Gyomorforgató produkcióban Zsolti bácsizott Sárosdi Lilla: csak erős idegzetűeknek! (VIDEÓ)

2025. október 08. 22:57

„Vadászgatunk mindenfélére, mint Zsolti bácsi. Erre-arra, csak fiatal legyen” – mondta a színésznő.

2025. október 08. 22:57
Sárosdi Lillának valami elképesztően pusztító produkciót sikerült „alkotnia”. A művésznő a Facebook-oldalán osztotta meg a szürreális videóját. A felvételen azt lehet látni, hogy a színésznő Várkonyi Andrea bőrébe bújik, és szemmel láthatóan a saját maga hatása alá kerül.

Az még hagyján, hogy bolondnak ábrázolják a képen kívül megszólaló Mészáros Lőrincet, de amit Sárosdi alakít Várkonyi szerepében, az egyenesen Arany Málnáért kiáltana Hollywoodban.

A felvétel egyébként talán csak azért érdekes, mert immár a színésznő is elkezdte terjeszteni a Zsolti bácsis álhírt.

„Vadászunk, mint Zsolti bácsi. Vadászgatunk mindenfélére, mint Zsolti bácsi. Erre-arra, csak fiatal legyen. Fiatal szarvasbakok” – mondta Sárosdi Lilla.

A felvételt itt tudja megtekinteni:

Nyitókép: Facebook

 

Összesen 2 komment

regi-nyarakon21
2025. október 08. 23:05
Nem ez a görény volt az ,aki attól lett ismert színésznő, hogy bemondásra egyből elhitték neki a csak bizonyos emberek jogait védő metoo-sok, hogy egy rendező zaklatta? Most meg beáll zaklatni olyat aki ellen SEM tanú, SEM megnevezett áldozat, SEM bizonyíték nincs? Ha már tehetséggel nem tud valaki kitűnni, marad a mainstream mocskolódás
khomeini
2025. október 08. 23:02
broáf...
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!