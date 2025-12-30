Tombol a gyűlölet Ukrajnában: Orbán Viktor után újabb magyar került fel a halállistára

Döbbenetes vallomás: még az ukrán katonai szakértő is elismerte, sokan felszabadítókként tekintenek az orosz hadseregre
Ez akár még a háború kimenetelére is kihatással lehet.
„Ha velem valami történne, akkor tudjátok, hogy soha nem akarnék öngyilkos lenni” – írta a „díjazott”.
„Az év kitüntetését is megkaptam: Most kaptam a hírt, hogy felkerültem az ukrán halállistára, a Mirotvorecre” – jelentette be a Facebook-oldalán Thuróczy Richard.
„Az első szó a köszöneté.
Az ember sokféle kitüntetést kaphat, de ezek a kitüntetések általában nem őszinték, vagy nem érdektől mentesek.
A mindenféle állami díj, egy-egy politikai kurzus vagy ideológia kiszolgálóinak is kijut, ritka, amikor valaki e nélkül kap állami díjat. Onnantól pedig, hogy pénzjutalom is van, pláne így van ez. A különféle alapítványi meg más gittegyleti díjaknál halmozottan hátrányos helyzetben vannak azok, akik nem azokat az értékeket vallják, amit a díjat odaítélők, hát például ezért pedálozhat a Nobel-békedíjért Trump ameddig csak nem rest” – írta bejegyzésében a digitális tartalomkészítő.
„Ám halállistára felkerülni őszinte döntés eredménye. Amikor valaki azt kívánja, hogy dögölj meg, lehetőleg minél előbb, akkor tudhatod, hogy ezt nem érdekből gondolja, hanem őszinte a viszonya hozzád.
A társaság is fantasztikus: Elon Musk, Roger Waters, Woody Allen, Zoran Milanović, Orbán Viktor, Robert Fico, Henry Kissinger
(ő már sajnos nincs velünk, igaz, nem is az ukránok ölték meg), Anatolij Shariy, Alekszej Aresztovics, Oliver Stone, Roy Jones Jr., Steven Seagal, Gérard Depardieu, Goran Bregović, s ahogy mondani szokták, sokan mások” – írta.
„Egy ilyen névsorba felkerülni őszintén szólva egyszerre meglepő és megtisztelő. Igaz, a nevemet latin betűkkel nem sikerült eltalálni és az előző útlevelem száma sem stimmel tökéletesen, de ilyen apróságokon nem akadok fenn, a szándék a fontos. Ha pedig velem valami történne, akkor tudjátok, hogy soha nem akarnék öngyilkos lenni” – tette hozzá Thuróczy Richard.
