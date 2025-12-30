Tombol a gyűlölet Ukrajnában: Orbán Viktor után újabb magyar került fel a halállistára

„Ám halállistára felkerülni őszinte döntés eredménye. Amikor valaki azt kívánja, hogy dögölj meg, lehetőleg minél előbb, akkor tudhatod, hogy ezt nem érdekből gondolja, hanem őszinte a viszonya hozzád.

A társaság is fantasztikus: Elon Musk, Roger Waters, Woody Allen, Zoran Milanović, Orbán Viktor, Robert Fico, Henry Kissinger

(ő már sajnos nincs velünk, igaz, nem is az ukránok ölték meg), Anatolij Shariy, Alekszej Aresztovics, Oliver Stone, Roy Jones Jr., Steven Seagal, Gérard Depardieu, Goran Bregović, s ahogy mondani szokták, sokan mások” – írta.

„Egy ilyen névsorba felkerülni őszintén szólva egyszerre meglepő és megtisztelő. Igaz, a nevemet latin betűkkel nem sikerült eltalálni és az előző útlevelem száma sem stimmel tökéletesen, de ilyen apróságokon nem akadok fenn, a szándék a fontos. Ha pedig velem valami történne, akkor tudjátok, hogy soha nem akarnék öngyilkos lenni” – tette hozzá Thuróczy Richard.