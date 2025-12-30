Ft
Tombol a gyűlölet Ukrajnában: Orbán Viktor után újabb magyar került fel a halállistára

2025. december 30. 09:49

„Ha velem valami történne, akkor tudjátok, hogy soha nem akarnék öngyilkos lenni” – írta a „díjazott”.

2025. december 30. 09:49
null

„Az év kitüntetését is megkaptam: Most kaptam a hírt, hogy felkerültem az ukrán halállistára, a Mirotvorecre” – jelentette be a Facebook-oldalán Thuróczy Richard.

„Az első szó a köszöneté.

Az ember sokféle kitüntetést kaphat, de ezek a kitüntetések általában nem őszinték, vagy nem érdektől mentesek.

A mindenféle állami díj, egy-egy politikai kurzus vagy ideológia kiszolgálóinak is kijut, ritka, amikor valaki e nélkül kap állami díjat. Onnantól pedig, hogy pénzjutalom is van, pláne így van ez. A különféle alapítványi meg más gittegyleti díjaknál halmozottan hátrányos helyzetben vannak azok, akik nem azokat az értékeket vallják, amit a díjat odaítélők, hát például ezért pedálozhat a Nobel-békedíjért Trump ameddig csak nem rest” – írta bejegyzésében a digitális tartalomkészítő.

„Ám halállistára felkerülni őszinte döntés eredménye. Amikor valaki azt kívánja, hogy dögölj meg, lehetőleg minél előbb, akkor tudhatod, hogy ezt nem érdekből gondolja, hanem őszinte a viszonya hozzád.

A társaság is fantasztikus: Elon Musk, Roger Waters, Woody Allen, Zoran Milanović, Orbán Viktor, Robert Fico, Henry Kissinger

(ő már sajnos nincs velünk, igaz, nem is az ukránok ölték meg), Anatolij Shariy, Alekszej Aresztovics, Oliver Stone, Roy Jones Jr., Steven Seagal, Gérard Depardieu, Goran Bregović, s ahogy mondani szokták, sokan mások” – írta.

„Egy ilyen névsorba felkerülni őszintén szólva egyszerre meglepő és megtisztelő. Igaz, a nevemet latin betűkkel nem sikerült eltalálni és az előző útlevelem száma sem stimmel tökéletesen, de ilyen apróságokon nem akadok fenn, a szándék a fontos. Ha pedig velem valami történne, akkor tudjátok, hogy soha nem akarnék öngyilkos lenni – tette hozzá Thuróczy Richard.

A nyitókép illusztráció: JOHN THYS / AFP

rocktoberi-2
2025. december 30. 11:07
“…..ezért pedálozhat a Nobel-békedíjért Trump ameddig csak nem rest” Ha Obamaki rögtön a beiktatásakor megkapta akkor Trump százszorosan megérdemli.
Válasz erre
4
0
Búvár Kund
2025. december 30. 11:05
Bevallom őszintén, hogy nem tudom ki az ez...
Válasz erre
4
0
nitsahon
2025. december 30. 11:05
Jó úton jársz Richárd!!! A nazi BANDITÁK nem VÉLETLENÜL FÉLNEK SZAVAIDTÓL!!! Egészséget kívánok /Shalom !!! nitsahon
Válasz erre
4
0
Performan
2025. december 30. 10:58
Ez a halállista dolog kifejezetten európai értéknek tűnik számomra. Az egyik ok a lehet annak, amiért ilyen gyorsan felvennék az Unióba. A második helyen a náci tradíciók iránti elköteleződés állhat...
Válasz erre
6
0
