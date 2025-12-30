Rowan Atkinson hatalmas bajba keveredett, több ember karácsonyát majdnem tönkretette

Rowan Atkinson egy interjú során nemrég elmondta, bár kedveli Mr. Bean karakterét, soha nem ülne le vele vacsorázni, mert egy anarchista, önző figura, ezzel szemben Trevor kifejezetten kellemes személyiség. Abban nyilvánvalóan igaza van, hogy a földönkívülinek ható alakot senki sem engedné be szívesen az otthonába, hiszen egy két lábon járó katasztrófa, aki a maga kreálta zűrt úgy próbálja orvosolni, hogy közben még nagyobb káoszt teremt, ráadásul végtelenül kicsinyes, kisstílű, az empátia teljesen hiányzik belőle, csak a játék mackója iránt képes érzelmeket kimutatni.

Ugyanakkor az említett Trevornak nemcsak a társaságát kerülnénk, hanem egyenesen távolságtartási végzést kérnénk ellene, legalábbis az alapján, ahogyan a 2022-es A férfi a méh ellen című tévésorozatban megismertük. A szériában egy végtelenül egyszerű feladattal bízzák meg: vigyázni kell egy ingatlanra, amíg a tulajdonosok elutaznak. Előre megmondják neki, a kutya melyik szobába nem mehet be, és mely műtárgyaknak ne essen baja, de ahogy már a prológusból kiderül, a legkisebb problémát egy-egy megrongálódott ereklye jelenti majd,