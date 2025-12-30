Rowan Atkinson hatalmas bajba keveredett, több ember karácsonyát majdnem tönkretette

Két út áll az Európai Unió előtt: az egyik a történet végét jelentené
A színész szeretne eltávolodni Mr. Bean karakterétől, ezért három év után visszatért az ingatlanfelügyelő Trevor figurájához. A férfi a méh ellen folytatása, A férfi a csecsemő ellen korántsem olyan abszurd és harsány, mint az elődje, de ez nem is feltétlenül baj.
Rowan Atkinson egy interjú során nemrég elmondta, bár kedveli Mr. Bean karakterét, soha nem ülne le vele vacsorázni, mert egy anarchista, önző figura, ezzel szemben Trevor kifejezetten kellemes személyiség. Abban nyilvánvalóan igaza van, hogy a földönkívülinek ható alakot senki sem engedné be szívesen az otthonába, hiszen egy két lábon járó katasztrófa, aki a maga kreálta zűrt úgy próbálja orvosolni, hogy közben még nagyobb káoszt teremt, ráadásul végtelenül kicsinyes, kisstílű, az empátia teljesen hiányzik belőle, csak a játék mackója iránt képes érzelmeket kimutatni.
Ugyanakkor az említett Trevornak nemcsak a társaságát kerülnénk, hanem egyenesen távolságtartási végzést kérnénk ellene, legalábbis az alapján, ahogyan a 2022-es A férfi a méh ellen című tévésorozatban megismertük. A szériában egy végtelenül egyszerű feladattal bízzák meg: vigyázni kell egy ingatlanra, amíg a tulajdonosok elutaznak. Előre megmondják neki, a kutya melyik szobába nem mehet be, és mely műtárgyaknak ne essen baja, de ahogy már a prológusból kiderül, a legkisebb problémát egy-egy megrongálódott ereklye jelenti majd,
ugyanis néhány nap alatt az egész házat a földig amortizálja.
Berepül ugyanis egy méh, a férfi pedig nem képes elkapni, a végén pedig attól sem riad vissza, hogy lángszóróval vadásszon rá a nappaliban. És bár a sorozatnak mindössze kilenc része volt, amelyek többsége a tíz percet sem haladta meg, olyan sűrűn adagolta az abszurd humort, hogy a végére úgy lefárasztotta a nézőt, mintha maga is egész nap egy rovart hajkurászott volna, Trevor pedig idővel totálisan mániákus őrültté vált. Mr. Bean karaktere az összes epizódban, a rajzfilmsorozatot is beleértve nem okozott ennyi kárt, ezért is volt fura Rowan Atkinson kijelentése Trevorral kapcsolatban, de ez nyilván leginkább a Netflixen nemrég debütált folytatás promóciójának szólt, amiben valóban megszelídült.
A sztori elején magányos, elváltan és nyilván az első évad eseménysorának következtében anyagilag elszegényedve látjuk őt. Karácsony előtt kiderül, a gyereke sem vele tölti az ünnepeket, ő pedig, hogy némi önbecsülést sugározzon, megígéri a tanulmányai finanszírozását. De közben mínuszban van a bankszámlája, az iskolai gondnokként tevékenykedő férfit ráadásul az állásából is kirúgják, és a teljes csődből végül egy telefonhívás menti ki: felkérik, hogy jó pénzért vigyázzon néhány napig egy londoni luxusapartmanra.
Az előzmények alapján tudhatjuk jól, mindez nem fog zökkenőmentesen zajlani, ezúttal azonban nem egy méh okozza a galibát, hanem egy suliban felejtett csecsemő, akinek nem találja a szüleit. Mivel a gyámhatóság malmai lassan őrölnek az ünnepek alatt, így kénytelen magával vinni a babát az új munkahelyére, noha látogatót sem fogadhatna.
A kicsi persze állandóan elkóborol, és nem kevés borsot tör a hősünk orra alá.
Érthető, hogy Atkinson ezúttal visszafogta magát: még az angol abszurd humor kereteibe sem nagyon férne bele, ha a férfi lángszóróval próbálná orvosolni a baba által okozott problémákat. Inkább azt nehéz megemészteni eleinte, hogy el kell hinnünk, az első etap komplett pszichopatája képes jóval emberibben és logikusabban cselekedni. Utóbbi szavakat persze idézőjelbe kell tenni, mert csak a méhes ámokfutásához viszonyítva állják meg a helyüket. Trevor itt is ostoba, mint a faék, és a saját ügyetlensége keveri folyamatosan bajba, de mégsem kel ki magából, sőt, talán a karácsony szelleme is megszállta, mert alapvetően végtelenül empatikusan viselkedik mindenkivel.
Éppen ezért az a káosz elmarad, ami A férfi a méh ellent jellemezte, amit mondjuk cseppet sem bántam, mert bár imádom a groteszk humort, de ott már tényleg sok volt. Most viszont egy-egy húzással megidézik Mr. Bean legjobb pillanatait, ám mai szemmel már avíttnak és fáradtnak hat a legtöbb szituációs poén.
A terjedelmet azonban szerencsére ezúttal is egészséges keretek között tartották. A négy rész időtartama alig két óra, nem is értem, miért nem egész estés játékfilmként debütált, de nem látok bele a Netflix üzletpolitikájába, lehet, hogy én vagyok régimódi, és 2025-ben a sorozatformátum vonzóbb a nagyközönségnek. Viszont Atkinson valószínűleg hiába kampányol minden erejével Trevor mellett, sőt, tesz bármit valószínűleg a karrierje további szakaszában, akkor is Mr. Beanként marad fent az utókornak. Már csak azért is, mert A férfi a csecsemő ellen könnyen lecsúszik ugyan, de valószínűleg egyetlen poénját sem fogjuk felemlegetni.
Nyitókép forrása: Netflix